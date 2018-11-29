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Чоловік з Волині припускає, що на його подвір'я прилітав НЛО

Чоловік з Волині припускає, що на його подвір'я прилітав НЛО
Мешканець Володимира-Волинського побачив у себе на подвір’ї дивні «кола» на піску. Чоловік побажав залишитись невідомим.

Чоловік не відкидає і версію, що це можуть бути сліди НЛО або якоїсь невідомої секретної техніки, пише БУГ.

Чоловік розповідає, що не знає, звідки на піску, що у його подвір’ї, з’явилися ці ідеально рівні кола. Можливо, винен вітер, проте чоловік не відкидає і версію, що це можуть бути сліди неопізнаного літального об'єкта.

Мешканець Володимира-Волинського також цікавіться тим, чи ще у когось в місті є такі кола на подвір'ї.

Чоловік з Волині припускає, що на його подвір'я прилітав НЛО
Чоловік з Волині припускає, що на його подвір'я прилітав НЛО

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Теги: НЛО, Володимир, Волинь
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Коментарі 1
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десь Я бачив вчора оголошення що один персонаж втік звідкись......
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