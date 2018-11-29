Чоловік з Волині припускає, що на його подвір'я прилітав НЛО





Чоловік не відкидає і версію, що це можуть бути сліди НЛО або якоїсь невідомої секретної техніки, пише



Чоловік розповідає, що не знає, звідки на піску, що у його подвір’ї, з’явилися ці ідеально рівні кола. Можливо, винен вітер, проте чоловік не відкидає і версію, що це можуть бути сліди неопізнаного літального об'єкта.



Мешканець Володимира-Волинського також цікавіться тим, чи ще у когось в місті є такі кола на подвір'ї.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Мешканець Володимира-Волинського побачив у себе на подвір’ї дивні «кола» на піску. Чоловік побажав залишитись невідомим.Чоловік не відкидає і версію, що це можуть бути сліди НЛО або якоїсь невідомої секретної техніки, пише БУГ Чоловік розповідає, що не знає, звідки на піску, що у його подвір’ї, з’явилися ці ідеально рівні кола. Можливо, винен вітер, проте чоловік не відкидає і версію, що це можуть бути сліди неопізнаного літального об'єкта.Мешканець Володимира-Волинського також цікавіться тим, чи ще у когось в місті є такі кола на подвір'ї.

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