Волинського поліцейського підозрюють у підробленні документа

Волинського поліцейського підозрюють у підробленні офіційного документаПро це повідомляє прес-служба прокуратури області.20 квітня 2017 року правоохоронець на заправці у Володимирі-Волинському з метою подальшої реалізації та надання законності перебування на території України автомобіля марки «Volkswagen Passat» на польській реєстрації, яким на той час керував, підробив офіційний документ - договір користування правом виїзду за кордон, посвідчений нотаріусом у Республіці Польща.У нотаріально посвідчений бланк договору, який придбав у невідомої особи, поліцейський власноручно кульковою ручкою польськими літерами та цифровими записами вніс завідомо неправдиві відомості. Опісля він також поставив на документі підписи від імені сторін договору.Унаслідок підроблення та передачі правоохоронцем цього договору громадянину за останнім були закріплені наслідки правового характеру у вигляді користування транспортним засобом на невизначений період та безперешкодного керування ним на території України з правом виїзду за кордон.Слідчі повідомили інспектору роти №2 Управління патрульної поліції у місті Луцьку про підозру у підробленні та збуті офіційного документа, який видається та посвідчується нотаріусом (кримінальне правопорушення, передбачене ч.1 ст. 358 КК України). У кримінальному провадженні триває досудове розслідування.