Музика, танці, парад: чим дивуватимуть на балу «IMPREZA LUBARTA» у Луцьку

У Луцьку, 5 квітня, в музеї сучасного мистецтва Корсаків відбудеться благодійний бал «IMPREZA LUBARTA». Початок заходу на 18:00.Про це нагадали організатори заходу.Ще з 2008 року Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки організовує благодійний «Університетський бал» зі збору коштів за найбільш необхідними напрямами допомоги тим, хто цього потребує. Щоразу формат намагаються покращувати і додавати нових родзинок у дійство.- БЛАГОДІЙНИЙ БАЛ LUBARTA у супроводі:Камерний оркестр «Кантабіле»Джазова формація «Резус блюз»Сергій СкулинецьГоловний танцмейстер імпрези Кашевський Олександр.В блоці латино-американської програми планується залучення професійного танцівника з Мексики для проведення майстер класу із «Сальси» та «Бачати».- Модні покази брендів одягу від кращих дизайнерів міста;- Майстер-класи з хореографії;- Парад дебютантів балу;- Тематичні фотозони;- Фуд-зона;- Парад живих скульптур, театральних мімів;- Благодійна галерея мистецтв;- Благодійний аукціон;На заході ще можна буде послухати цікаві і пізнавальні розповіді., начальник управління туризму і промоції міста Луцької міської ради говоритиме на тему «Луцьк - приємне відкриття», а, історик, краєзнавець, викладач СНУ імені Лесі Українки розповість про традиції проведення світських балів на території України.Організаторами заходу є Первинна профспілкова організація студентів Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки спільно з Всеукраїнським благодійним фондом «Серце до серця» та ГО «Альянс нового покоління».У рамках акції відбувся відбір волонтерів. Усього було подано понад 80 заявок, але для подальшого навчання відібрали 16 кращих. Упродовж двох днів вони проходили тренінги, де їх навчали як поводитись у різних можливих ситуаціях та форс-мажорах, відповідати та інформувати гостей заходу. Волонтери пройшли курс тренінгу правил етикету та першої допомоги.Організатори заходу підготували багато сюрпризів. Одним із них став розіграш неймовірної срібної прикраси від Graffit Jewellery.Офіційна програма завершиться близько 00.00 години.