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У центрі Луцька ремонтують вулицю

У центрі Луцька ремонтують вулицю
У Луцьку розпочали ремонт вулиці Пушкіна.

Про це інформує ВолиньUa.

Капітальний ремонт вулиці розпочали з демонтажу шашки Трилінки. Її планують очистити та привести в стан придатний для повторного застосування.

Зазначимо, що на поточний ремонт вулиці планують витратити 1,384 мільйона гривень.
У центрі Луцька ремонтують вулицю
У центрі Луцька ремонтують вулицю
У центрі Луцька ремонтують вулицю
У центрі Луцька ремонтують вулицю
У центрі Луцька ремонтують вулицю

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Теги: ремонт, Луцьк
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