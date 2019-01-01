У центрі Луцька ремонтують вулицю





Про це інформує



Капітальний ремонт вулиці розпочали з демонтажу шашки Трилінки. Її планують очистити та привести в стан придатний для повторного застосування.



Зазначимо, що на поточний ремонт вулиці планують витратити 1,384 мільйона гривень.



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