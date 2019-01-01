У центрі Луцька ремонтують вулицю
Сьогодні, 15:54
У Луцьку розпочали ремонт вулиці Пушкіна.
Про це інформує ВолиньUa.
Капітальний ремонт вулиці розпочали з демонтажу шашки Трилінки. Її планують очистити та привести в стан придатний для повторного застосування.
Зазначимо, що на поточний ремонт вулиці планують витратити 1,384 мільйона гривень.
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Про це інформує ВолиньUa.
Капітальний ремонт вулиці розпочали з демонтажу шашки Трилінки. Її планують очистити та привести в стан придатний для повторного застосування.
Зазначимо, що на поточний ремонт вулиці планують витратити 1,384 мільйона гривень.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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