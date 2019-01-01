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Керівниця 12 каналу обрала WEST AUTO HUB*

Керівниця 12 каналу обрала WEST AUTO HUB*
Лучани активно користуються послугами компанії WEST AUTO HUB. З-поміж чималої кількості клієнтів компанії, її обрали і керівниця 12 каналу Катерина Дулапчій. Вона розповіла, що задоволена сервісом та роботою колективу.

За словами Катерини Дулапчій, невдовзі WEST AUTO HUB займеться реалізацією її автівки.

«Виникла потреба у перереєстрації автівок. Менеджери WEST AUTO HUB на фронт-офісі надали весь спектр послуг швидко та якісно. Дуже легко та швидко робити все через WEST AUTO HUB, бо якість сервісу справді європейська: і каву запропонували, і швидко все зробили, тепер беду їхнім постійним клієнтом. Ми вже домовилися, що компанія займеться реалізацією моєї автівки, так як в них є майданчики для продажу авто», - розповіла очільниця 12 каналу.

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Зауважимо, що компанія WEST AUTO HUB пропонує всі послуги для автовласників в одному комплексі. Для прикладу, доставку авто з-за кордону, митне оформлення, послуги сертифікаційної лабораторії, митного складу, торговельних майданчиків тощо.

Контактна інформація:

[email protected]
https://westautohub.ua/ua/
067-428-19-19 095-283-19-19
село Струмівка, вул. Рівненська, 74

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Теги: WEST AUTO HUB, Катерина Дулапчій
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