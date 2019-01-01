Керівниця 12 каналу обрала WEST AUTO HUB*

Катерина Дулапчій. Вона розповіла, що задоволена сервісом та роботою колективу.



За словами Катерини Дулапчій, невдовзі WEST AUTO HUB займеться реалізацією її автівки.



«Виникла потреба у перереєстрації автівок. Менеджери WEST AUTO HUB на фронт-офісі надали весь спектр послуг швидко та якісно. Дуже легко та швидко робити все через WEST AUTO HUB, бо якість сервісу справді європейська: і каву запропонували, і швидко все зробили, тепер беду їхнім постійним клієнтом. Ми вже домовилися, що компанія займеться реалізацією моєї автівки, так як в них є майданчики для продажу авто», - розповіла очільниця 12 каналу.



ЧИТАТИ ТАКОЖ: Керівниця WEST AUTO HUB знялася у телешоу. ВІДЕО*



Зауважимо, що компанія WEST AUTO HUB пропонує всі послуги для автовласників в одному комплексі. Для прикладу, доставку авто з-за кордону, митне оформлення, послуги сертифікаційної лабораторії, митного складу, торговельних майданчиків тощо.



Контактна інформація:



[email protected]

https://westautohub.ua/ua/

067-428-19-19 095-283-19-19

село Струмівка, вул. Рівненська, 74



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Лучани активно користуються послугами компанії WEST AUTO HUB . З-поміж чималої кількості клієнтів компанії, її обрали і керівниця 12 каналу. Вона розповіла, що задоволена сервісом та роботою колективу.За словами Катерини Дулапчій, невдовзі WEST AUTO HUB займеться реалізацією її автівки.«Виникла потреба у перереєстрації автівок. Менеджери WEST AUTO HUB на фронт-офісі надали весь спектр послуг швидко та якісно. Дуже легко та швидко робити все через WEST AUTO HUB, бо якість сервісу справді європейська: і каву запропонували, і швидко все зробили, тепер беду їхнім постійним клієнтом. Ми вже домовилися, що компанія займеться реалізацією моєї автівки, так як в них є», - розповіла очільниця 12 каналу.Зауважимо, що компанія WEST AUTO HUB пропонує всі послуги для автовласників в одному комплексі. Для прикладу, доставку авто з-за кордону, митне оформлення, послуги сертифікаційної лабораторії, митного складу, торговельних майданчиків тощо.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію