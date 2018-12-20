На Волині «працівники податкової» вимагають у підприємців гроші
Сьогодні, 16:24
До підприємців та керівників великих підприємств Рожищенського району телефонують шахраї, представляються працівниками податкової та вимагають гроші.
Про це Район.Рожище розповів начальник Рожищенської ДПІ Ківерцівського управління ГУ ДФС у Волинській області Олександр Самчук.
Зловмисники представляються особою зокрема й Олександра Самчука і вимагають переказати на картку чималі суми коштів, стартуючи від 5 тисяч гривень.
Телефонують з номерів (068) 444 81 61, (098) 87 97 759, (098) 222 16 62.
«Це шахрайство! Податкова ніяких обдзвонів не проводить. Якщо вам надійшов такий дзвінок, закликаю не переказувати жодних коштів і звертатись у поліцію», – каже Олександр Самчук.
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Про це Район.Рожище розповів начальник Рожищенської ДПІ Ківерцівського управління ГУ ДФС у Волинській області Олександр Самчук.
Зловмисники представляються особою зокрема й Олександра Самчука і вимагають переказати на картку чималі суми коштів, стартуючи від 5 тисяч гривень.
Телефонують з номерів (068) 444 81 61, (098) 87 97 759, (098) 222 16 62.
«Це шахрайство! Податкова ніяких обдзвонів не проводить. Якщо вам надійшов такий дзвінок, закликаю не переказувати жодних коштів і звертатись у поліцію», – каже Олександр Самчук.
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