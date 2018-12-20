вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

На Волині «працівники податкової» вимагають у підприємців гроші

На Волині «працівники податкової» вимагають у підприємців гроші
До підприємців та керівників великих підприємств Рожищенського району телефонують шахраї, представляються працівниками податкової та вимагають гроші.

Про це Район.Рожище розповів начальник Рожищенської ДПІ Ківерцівського управління ГУ ДФС у Волинській області Олександр Самчук.

Зловмисники представляються особою зокрема й Олександра Самчука і вимагають переказати на картку чималі суми коштів, стартуючи від 5 тисяч гривень.

Телефонують з номерів (068) 444 81 61, (098) 87 97 759, (098) 222 16 62.

«Це шахрайство! Податкова ніяких обдзвонів не проводить. Якщо вам надійшов такий дзвінок, закликаю не переказувати жодних коштів і звертатись у поліцію», – каже Олександр Самчук.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: шахрайство, Волинь
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«ВолиньPost» – найпопулярніше інтернет-видання області за результатами березня
Стало відомо, де і ким працює Гунчик
Де і за скільки на Волині придбати лісовий березовий сік. КОНТАКТИ
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Малина, полуниця, цибуля: як на Волині фермери вирощують органічну продукцію
Сьогодні, 16:37
Екологічна акція у Промені, або Як у шквальний вітер народжувався новий ліс. ФОТО
Сьогодні, 16:27
На Волині «працівники податкової» вимагають у підприємців гроші
Сьогодні, 16:24
Керівниця 12 каналу обрала WEST AUTO HUB*
Сьогодні, 16:16
Музика, танці, парад: чим дивуватимуть на балу «IMPREZA LUBARTA» у Луцьку
Сьогодні, 16:15
Схожі новини
Жертви шарлатанів на Волині виносять з дому останні гроші, аби «позбутися порчі» Жертви шарлатанів на Волині виносять з дому останні гроші, аби «позбутися порчі»
21 березень, 12:04
На Волині двоє чоловіків взяли гроші за розмитнення «євроблях» і вкрали автівки На Волині двоє чоловіків взяли гроші за розмитнення «євроблях» і вкрали автівки
18 лютий, 15:19
У волинянки «працівники банку» видурили 21 тисячу гривень У волинянки «працівники банку» видурили 21 тисячу гривень
20 грудень, 2018, 18:13
Волинське казначейство застерігає від телефонних шахраїв Волинське казначейство застерігає від телефонних шахраїв
11 червень, 2018, 10:52
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На «Устилузі» затримали киргиза з фальшивими документами на авто
Сьогодні, 17:15
 0
У «ПортCity» 21 квітня – шалені весняні знижки*
Сьогодні, 17:05
 0
Кому у травні треба повторно подати документи на призначення субсидії
Сьогодні, 17:01
 0
На Волині цьогоріч за добу поєднали серця понад півтори сотні пар
Сьогодні, 16:58
 0
Малина, полуниця, цибуля: як на Волині фермери вирощують органічну продукцію
Сьогодні, 16:37
 0
Медіа
відео
1/8