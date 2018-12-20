На Волині «працівники податкової» вимагають у підприємців гроші





Про це Олександр Самчук.



Зловмисники представляються особою зокрема й Олександра Самчука і вимагають переказати на картку чималі суми коштів, стартуючи від 5 тисяч гривень.



Телефонують з номерів (068) 444 81 61, (098) 87 97 759, (098) 222 16 62.



«Це шахрайство! Податкова ніяких обдзвонів не проводить. Якщо вам надійшов такий дзвінок, закликаю не переказувати жодних коштів і звертатись у поліцію», – каже Олександр Самчук.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. До підприємців та керівників великих підприємств Рожищенського району телефонують шахраї, представляються працівниками податкової та вимагають гроші.Про це Район.Рожище розповів начальник Рожищенської ДПІ Ківерцівського управління ГУ ДФС у Волинській областіЗловмисники представляються особою зокрема й Олександра Самчука і вимагають переказати на картку чималі суми коштів, стартуючи від 5 тисяч гривень.Телефонують з номерів (068) 444 81 61, (098) 87 97 759, (098) 222 16 62.«Це шахрайство! Податкова ніяких обдзвонів не проводить. Якщо вам надійшов такий дзвінок, закликаю не переказувати жодних коштів і звертатись у поліцію», – каже Олександр Самчук.

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