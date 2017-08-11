Малина, полуниця, цибуля: як на Волині фермери вирощують органічну продукцію

У селі Клубочин, що в Цуманській ОТГ провели навчання-семінар під час якого розглянули перспективи розвитку сільськогосподарського виробництва на території громади.Про це йдеться на сайті Департаменту агропромислового розвитку Волинської ОДА.Робочі місця у селі створюють два господарства.разом із чоловіком продемонстрували присутнім ягідні плантації малини. Окрім малини вирощують 4 сорти смородини, 2 сорти порічки та 12 сортів полуниці, картоплю.Галина Флорівна розповіла, що на виробництво органічної продукції переходили близько 4-ох років. Щороку господарство робило аналіз землі, вело журнал обліку врожаїв, журнал поля, де зазначалися внесені добрива та засоби захисту рослин.«Ми почали вносити органічні добрива, готувати землю до сертифікації. Географічне розташування ягідного поля відповідало вимогам, оскільки поблизу немає господарств, які використовують хімічні засоби. Урожайність складала 15 т/га. Підготувавши усі необхідні документи, отримали сертифікат з органічного виробництв», - проінформували підприємець.Опісля учасників заходу ознайомили із вирощуванням сільськогосподарських культур у парниковому господарстві фермераПрисутні оглянули парники, де вирощують розсаду різноманітних сортів капусти та парники із вирощуванням зеленої цибулі. Щороку фермери висаджують у відкритий грунт капусту на території 57 гектарів. Окрім капусти вирощують і інші культури овочевої групи, а також – гарбузи, ревінь, обліпиху, кукурудзи.Фермерське господарство забезпечує постійним місцем роботи 10 осіб, а під час сезонних робіт залучають близько 100 працівників.Фермер та його дружина розповіли про організацію сімейного господарства, підбір працівників та пошуки ринків збуту продукції. Усі мали можливість дізнатися про технологію вирощування рослин в теплицях, економічно вигідні сорти, переваги та ризики виробництва."Не потрібно їздити на заробітки. Господарювати можна і вдома, просто треба поставити собі ціль і робити усе щоб досягти її", - запевнила Галина Пушкарук.Майбутній розвиток вбачають у кооперації, адже серед основних переваг – збільшення виробничих потужностей та розвиток переробки.