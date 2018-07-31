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На Волині цьогоріч за добу поєднали серця понад півтори сотні пар

На Волині цьогоріч за добу поєднали серця понад півтори сотні пар
На Волині з початку року "Шлюб за добу" взяли 164 пари.

Про це повідомляє управління юстиції в області.

Уже два роки у Волинській області діє пілотний проект «Шлюб за добу». Завдяки ньому закохані пари можуть одружитися через 24 години після подачі всіх потрібних документів.

Для того, щоб скористатися цим сервісом майбутнім нареченим необхідно зробити кілька простих кроків:

1.Звернутись до організатора державної реєстрації шлюбу, відомості про якого розміщені територіальним органом юстиції на офіційному сайті.

2.Обрати дату та час для проведення державної реєстрації.

3.Укласти цивільно-правовий договір про надання послуги.

4.Завітати на власне весілля.
На Волині цьогоріч за добу поєднали серця понад півтори сотні пар

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Теги: одруження, кохання, шлюб за добу
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