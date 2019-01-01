Кому у травні треба повторно подати документи на призначення субсидії

У травні субсидію автоматично перепризначать трьом мільйонам сімей, а решті треба подати нову заяву та декларацію про доходи.У травні документи на призначення субсидії мають повторно подати такі громадяни:- орендарі житла;- внутрішньо переміщені особи;- сім’ї, яким субсидію було призначено не на всіх зареєстрованих, а фактично проживаючих;- сім’ї, де є непрацюючі люди працездатного віку, в яких або відсутні доходи, або вони нижчі мінімалки;- сім’ї, в який відбулися зміни у складі сім’ї протягом останнього року.При цьому готівкову субсидію буде призначено сім’ям, в яких станом на травень-червень не буде заборгованості за комуналку, при наявності таких боргів – родину переведуть на безготівкову монетизацію.Літню субсидію розраховуватимуть на основі доходів, отриманих у 3-4 кварталах 2018 року, на опалювальний сезон 2019-2020 рр. – на основі доходів 1-2 кварталів 2019 року.