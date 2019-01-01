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Кому у травні треба повторно подати документи на призначення субсидії

Кому у травні треба повторно подати документи на призначення субсидії
У травні субсидію автоматично перепризначать трьом мільйонам сімей, а решті треба подати нову заяву та декларацію про доходи.

У травні документи на призначення субсидії мають повторно подати такі громадяни:

- орендарі житла;

- внутрішньо переміщені особи;

- сім’ї, яким субсидію було призначено не на всіх зареєстрованих, а фактично проживаючих;

- сім’ї, де є непрацюючі люди працездатного віку, в яких або відсутні доходи, або вони нижчі мінімалки;

- сім’ї, в який відбулися зміни у складі сім’ї протягом останнього року.

При цьому готівкову субсидію буде призначено сім’ям, в яких станом на травень-червень не буде заборгованості за комуналку, при наявності таких боргів – родину переведуть на безготівкову монетизацію.

Літню субсидію розраховуватимуть на основі доходів, отриманих у 3-4 кварталах 2018 року, на опалювальний сезон 2019-2020 рр. – на основі доходів 1-2 кварталів 2019 року.

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Теги: субсидії
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