Кому у травні треба повторно подати документи на призначення субсидії
Сьогодні, 17:01
У травні субсидію автоматично перепризначать трьом мільйонам сімей, а решті треба подати нову заяву та декларацію про доходи.
У травні документи на призначення субсидії мають повторно подати такі громадяни:
- орендарі житла;
- внутрішньо переміщені особи;
- сім’ї, яким субсидію було призначено не на всіх зареєстрованих, а фактично проживаючих;
- сім’ї, де є непрацюючі люди працездатного віку, в яких або відсутні доходи, або вони нижчі мінімалки;
- сім’ї, в який відбулися зміни у складі сім’ї протягом останнього року.
При цьому готівкову субсидію буде призначено сім’ям, в яких станом на травень-червень не буде заборгованості за комуналку, при наявності таких боргів – родину переведуть на безготівкову монетизацію.
Літню субсидію розраховуватимуть на основі доходів, отриманих у 3-4 кварталах 2018 року, на опалювальний сезон 2019-2020 рр. – на основі доходів 1-2 кварталів 2019 року.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
У травні документи на призначення субсидії мають повторно подати такі громадяни:
- орендарі житла;
- внутрішньо переміщені особи;
- сім’ї, яким субсидію було призначено не на всіх зареєстрованих, а фактично проживаючих;
- сім’ї, де є непрацюючі люди працездатного віку, в яких або відсутні доходи, або вони нижчі мінімалки;
- сім’ї, в який відбулися зміни у складі сім’ї протягом останнього року.
При цьому готівкову субсидію буде призначено сім’ям, в яких станом на травень-червень не буде заборгованості за комуналку, при наявності таких боргів – родину переведуть на безготівкову монетизацію.
Літню субсидію розраховуватимуть на основі доходів, отриманих у 3-4 кварталах 2018 року, на опалювальний сезон 2019-2020 рр. – на основі доходів 1-2 кварталів 2019 року.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
На «Устилузі» затримали киргиза з фальшивими документами на авто
Сьогодні, 17:15
У «ПортCity» 21 квітня – шалені весняні знижки*
Сьогодні, 17:05
Кому у травні треба повторно подати документи на призначення субсидії
Сьогодні, 17:01