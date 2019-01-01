На «Устилузі» затримали киргиза з фальшивими документами на авто
Сьогодні, 17:15
2-го квітня Володимир-Волинські правоохоронці отримали повідомлення, що на МПП “Устилуг” виявили підроблені документи на авто в іноземця, який намагався в’їхати в Україну.
Правоохоронці розповіли, що ще 29-го березня близько 11:45, в зону митного контролю по смузі “зелений коридор” в напрямку України заїхав автомобіль марки Mercedes-Benz. Автівка була з білоруською реєстрацією, а за кермом перебував громадянин Республіки Киргизія, - пише Буг.
Українські митники отримали інформацію з Брестської митниці (Республіка Білорусь), що в їх базі даних відсутні дані про реєстрацію такого авто.
Таким чином українські митники виявили, що іноземець під час проходження митного контролю подав підроблені документи про реєстрацію транспортного засобу.
Триває слідство.
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Правоохоронці розповіли, що ще 29-го березня близько 11:45, в зону митного контролю по смузі “зелений коридор” в напрямку України заїхав автомобіль марки Mercedes-Benz. Автівка була з білоруською реєстрацією, а за кермом перебував громадянин Республіки Киргизія, - пише Буг.
Українські митники отримали інформацію з Брестської митниці (Республіка Білорусь), що в їх базі даних відсутні дані про реєстрацію такого авто.
Таким чином українські митники виявили, що іноземець під час проходження митного контролю подав підроблені документи про реєстрацію транспортного засобу.
Триває слідство.
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