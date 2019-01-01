На «Устилузі» затримали киргиза з фальшивими документами на авто





Правоохоронці розповіли, що ще 29-го березня близько 11:45, в зону митного контролю по смузі “зелений коридор” в напрямку України заїхав автомобіль марки Mercedes-Benz. Автівка була з білоруською реєстрацією, а за кермом перебував громадянин Республіки Киргизія, - пише



Українські митники отримали інформацію з Брестської митниці (Республіка Білорусь), що в їх базі даних відсутні дані про реєстрацію такого авто.



Таким чином українські митники виявили, що іноземець під час проходження митного контролю подав підроблені документи про реєстрацію транспортного засобу.



Триває слідство.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 2-го квітня Володимир-Волинські правоохоронці отримали повідомлення, що на МПП “Устилуг” виявили підроблені документи на авто в іноземця, який намагався в’їхати в Україну.Правоохоронці розповіли, що ще 29-го березня близько 11:45, в зону митного контролю по смузі “зелений коридор” в напрямку України заїхав автомобіль марки Mercedes-Benz. Автівка була з білоруською реєстрацією, а за кермом перебував громадянин Республіки Киргизія, - пише Буг Українські митники отримали інформацію з Брестської митниці (Республіка Білорусь), що в їх базі даних відсутні дані про реєстрацію такого авто.Таким чином українські митники виявили, що іноземець під час проходження митного контролю подав підроблені документи про реєстрацію транспортного засобу.Триває слідство.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію