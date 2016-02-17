В одній із сільських шкіл на учня обвалилась плитка: хлопчик – у лікарні

В місцевій школі села Музичі Києво-Святошинського району на Київщині на учня впала плитка.Так, плитка з рештками цементу впала на одного зі школярів, коли учні організовано виходили з приміщення їдальні - інформує ГУНП в Київській областіВчитель миттєво відреагувала, відвела хлопчика на безпечну відстань і одразу викликала швидку допомогу. Медики доправили 6-річного школяра до лікарняного закладу, де йому діагностували скальповану рану голови та надали медичну допомогу. Наразі стан хлопчика стабільний.За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 275 (Порушення правил, що стосуються безпечного використання промислової продукції або безпечної експлуатації будівель і споруд) Кримінального кодексу України.Під час проведення досудового розслідування працівники поліції встановлять причини та винуватців події.