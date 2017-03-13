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У скількох волинян торік «свиснули» речі в маршрутках і тролейбусах

У скількох волинян торік «свиснули» речі в маршрутках і тролейбусах
В Україні у 2018 році обліковано понад 1 тисячу крадіжок вчинених у пасажирів.

Про це повідомила прес-служба Генеральної прокуратури України у відповіді на запит УНН.

Усього у 2018 році по Україні обліковано – 1 962 кримінальних правопорушень у звітному періоді стосовно крадіжок вчинених у пасажирів, передбачених ст. 185 КК України (крадіжка). Усього зареєстровано – 5 022 з них закрито – 3 060 проваджень.

Найбільше в Україні у 2018 році обліковано крадіжок вчинених у пасажирів в Києві – 560, Львівській області – 514, Одеській області – 134, а зареєстровано у Львівській області – 1 463, з них закрито – 949 проваджень. Києві – 1 403, з них закрито - 843 проваджень. В Одеській області – 460, з них провадження закрито 326 проваджень.

На Волині ж зареєстровано 147 крадіжок, а обліковано – 53, з яких закрито – 94.

Також, найменше обліковано у 2018 році в Україні кримінальних правопорушень у звітному періоді в Чернігівській області – 2.


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Теги: Волинь, крадіжки
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