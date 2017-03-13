У скількох волинян торік «свиснули» речі в маршрутках і тролейбусах





Про це повідомила прес-служба Генеральної прокуратури України у відповіді на запит



Усього у 2018 році по Україні обліковано – 1 962 кримінальних правопорушень у звітному періоді стосовно крадіжок вчинених у пасажирів, передбачених ст. 185 КК України (крадіжка). Усього зареєстровано – 5 022 з них закрито – 3 060 проваджень.



Найбільше в Україні у 2018 році обліковано крадіжок вчинених у пасажирів в Києві – 560, Львівській області – 514, Одеській області – 134, а зареєстровано у Львівській області – 1 463, з них закрито – 949 проваджень. Києві – 1 403, з них закрито - 843 проваджень. В Одеській області – 460, з них провадження закрито 326 проваджень.



На Волині ж зареєстровано 147 крадіжок, а обліковано – 53, з яких закрито – 94.



Також, найменше обліковано у 2018 році в Україні кримінальних правопорушень у звітному періоді в Чернігівській області – 2.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В Україні у 2018 році обліковано понад 1 тисячу крадіжок вчинених у пасажирів.Про це повідомила прес-служба Генеральної прокуратури України у відповіді на запит УНН Усього у 2018 році по Україні обліковано – 1 962 кримінальних правопорушень у звітному періоді стосовно крадіжок вчинених у пасажирів, передбачених ст. 185 КК України (крадіжка). Усього зареєстровано – 5 022 з них закрито – 3 060 проваджень.Найбільше в Україні у 2018 році обліковано крадіжок вчинених у пасажирів в Києві – 560, Львівській області – 514, Одеській області – 134, а зареєстровано у Львівській області – 1 463, з них закрито – 949 проваджень. Києві – 1 403, з них закрито - 843 проваджень. В Одеській області – 460, з них провадження закрито 326 проваджень.На Волині ж зареєстровано 147 крадіжок, а обліковано – 53, з яких закрито – 94.Також, найменше обліковано у 2018 році в Україні кримінальних правопорушень у звітному періоді в Чернігівській області – 2.

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