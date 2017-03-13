У скількох волинян торік «свиснули» речі в маршрутках і тролейбусах

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В Україні у 2018 році обліковано понад 1 тисячу крадіжок вчинених у пасажирів.
Про це повідомила прес-служба Генеральної прокуратури України у відповіді на запит УНН.
Усього у 2018 році по Україні обліковано – 1 962 кримінальних правопорушень у звітному періоді стосовно крадіжок вчинених у пасажирів, передбачених ст. 185 КК України (крадіжка). Усього зареєстровано – 5 022 з них закрито – 3 060 проваджень.
Найбільше в Україні у 2018 році обліковано крадіжок вчинених у пасажирів в Києві – 560, Львівській області – 514, Одеській області – 134, а зареєстровано у Львівській області – 1 463, з них закрито – 949 проваджень. Києві – 1 403, з них закрито - 843 проваджень. В Одеській області – 460, з них провадження закрито 326 проваджень.
На Волині ж зареєстровано 147 крадіжок, а обліковано – 53, з яких закрито – 94.
Також, найменше обліковано у 2018 році в Україні кримінальних правопорушень у звітному періоді в Чернігівській області – 2.
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Про це повідомила прес-служба Генеральної прокуратури України у відповіді на запит УНН.
Усього у 2018 році по Україні обліковано – 1 962 кримінальних правопорушень у звітному періоді стосовно крадіжок вчинених у пасажирів, передбачених ст. 185 КК України (крадіжка). Усього зареєстровано – 5 022 з них закрито – 3 060 проваджень.
Найбільше в Україні у 2018 році обліковано крадіжок вчинених у пасажирів в Києві – 560, Львівській області – 514, Одеській області – 134, а зареєстровано у Львівській області – 1 463, з них закрито – 949 проваджень. Києві – 1 403, з них закрито - 843 проваджень. В Одеській області – 460, з них провадження закрито 326 проваджень.
На Волині ж зареєстровано 147 крадіжок, а обліковано – 53, з яких закрито – 94.
Також, найменше обліковано у 2018 році в Україні кримінальних правопорушень у звітному періоді в Чернігівській області – 2.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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