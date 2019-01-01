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На ток-шоу у Луцьку говоритимуть про перший тур виборів та прогнози на другий

На ток-шоу у Луцьку говоритимуть про перший тур виборів та прогнози на другий
На ток-шоу «Протилежний Погляд» розкажуть, що треба знати про вибори Президента-2019.

Про що свідчить результат першого туру президентських виборів в Україні та як його оцінила міжнародна спільнота?

Чи відбудуться дебати між кандидатами-лідерами та як вони можуть вплинути на рейтинги другого туру?

Чому кандидати від Укропу та Свободи отримали таку малу підтримку серед населення та чи варто очікувати реваншу колишніх "регіоналів"?

Підсумки першого туру виборів Президента України та прогнози на другий дивіться у четвер, 4 квітня, о 20:00 на «12» телеканалі.



На ток-шоу у Луцьку говоритимуть про перший тур виборів та прогнози на другий

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Теги: вибори, Протилежний погляд, Луцьк
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