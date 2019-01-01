На ток-шоу у Луцьку говоритимуть про перший тур виборів та прогнози на другий
Сьогодні, 20:00
На ток-шоу «Протилежний Погляд» розкажуть, що треба знати про вибори Президента-2019.
Про що свідчить результат першого туру президентських виборів в Україні та як його оцінила міжнародна спільнота?
Чи відбудуться дебати між кандидатами-лідерами та як вони можуть вплинути на рейтинги другого туру?
Чому кандидати від Укропу та Свободи отримали таку малу підтримку серед населення та чи варто очікувати реваншу колишніх "регіоналів"?
Підсумки першого туру виборів Президента України та прогнози на другий дивіться у четвер, 4 квітня, о 20:00 на «12» телеканалі.
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Про що свідчить результат першого туру президентських виборів в Україні та як його оцінила міжнародна спільнота?
Чи відбудуться дебати між кандидатами-лідерами та як вони можуть вплинути на рейтинги другого туру?
Чому кандидати від Укропу та Свободи отримали таку малу підтримку серед населення та чи варто очікувати реваншу колишніх "регіоналів"?
Підсумки першого туру виборів Президента України та прогнози на другий дивіться у четвер, 4 квітня, о 20:00 на «12» телеканалі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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