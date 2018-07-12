Вимагав понад півмільйона гривень: подробиці затримання у Луцьку скандального «земельника». ФОТО





Кошти посадовець вимагав та отримав за вирішення земельного питання, - повідомляє Департамент захисту економіки Національної поліції України у



Оперативники управління захисту економіки у Волинській області Національної поліції України спільно з військовою прокуратурою Західного регіону зібрали матеріали корупційної діяльності вищого керівництва Держегеокадастру Волинської області. Згодом посадову особу призначили на керівну посаду Держгеокадастру у Сумській області.







Під час досудового розслідування правоохоронці встановили, що, перебуваючи на посаді в.о. начальника управління Держгеокадастру у Волинській області, посадовець вимагав від підприємця 20 тисяч доларів США неправомірної вигоди (еквівалент у національній валюті 552 тисячі гривень). Вказана сума включала в себе вирішення наступних питань: направлення проекту землеустрою на експертизу та її подальше погодження службовими особами Держгеокадастру України.







До моменту призначення на нову посаду, а саме на посаду одного з заступників начальника Держгеокадастру в Сумській області, посадовець підписав усі необхідні документи для проведення відповідної експертизи.



Сьогодні, 3 квітня, працівники Управління захисту економіки у Волинській області за процесуального керівництва прокуратури Західного регіону України затримали фігуранта під час одержання 20 тисяч доларів США хабара. Затримали посадовця у Луцьку біля власного автомобіля.







Проводяться слідчі дії. Вирішується питання про затримання одного із керівників Держгеокадастру в Сумській області у порядку статті 208 КПК України.



Кримінальне провадження відкрито за ч. 3 ст. 368 КК України.



Нагадаємо, що з власних джерел Інформаційному агентству ВолиньPost стало відомо, що затриманим виявився

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