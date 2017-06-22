«Проукропівський телеканал вирізав з ефіру мій виступ», - депутатка Луцькради. ВІДЕО

Юлія Вусенко заявила, що телеканал "Аверс" вирізав її виступ з ефіру програми "Відкрита влада Луцьк". І це при тому, що програму фінансують з міського бюджету.



Про це Юлія Вусенко повідомила на своїй



"Тимчасова укропівська влада в Луцьку запроваджує цензуру.



Вчора був ефір на Аверсі, оплачений з міського бюджету. З нього вирізали мій виступ. Не думаю, що це потрібно залишати без уваги.



Вчора було гаряче на ефірі #відкритаВладаЛуцьк, який проходить завжди у дискусіях. Говорячи про те, чому депутати, які не одноразово заявляли про, м’яко кажучи, не завжди коректну та викривлену політику проукропівського та особистого каналу Палиці, який і створений був на початках аби тішити особисте ЕГО людини, що вважає Волинь своєю вотчиною, ходять на ці ефіри, ми однозначно аргументуємо це лише тим, що проект - муніципальний, кошти надходять з бюджету, плюс це прямий ефір, а тому- ми користуємося такою можливість вести діалоги з владою міста, озвучувати проблеми і пропонувати своє бачення їх вирішення.



Так от, вчора був один з таких ефірів. Але ж ні, не з таких!



Цей був інший, адже проходив в проміжку між першим та другим туром президентських виборів. І перший блок питань ґрунтувався саме на цих проміжних результатах та прогнозах. Я висловила свою думку. Відкрито, відверто. Таку, яку маю. Особисту.



Окрім мене це мали можливість зробити всі. І зробили це. Але!



Сьогодні, переглядаючи запис програми я побачила, що саме цей момент в передачі вирізаний!!! Це при тому, що у каналу укладений договір з ЛМР, а інакше, яким чином за передачу сплачувалися б бюджетні кошти.



Так от власне у чому питання - чому ви вважаєте нормальним вирізати те, що не хотіли б чути самі і не даєте можливості почути це іншим мешканцям нашого міста і де межа аморальності тих дій, які ви готові вчиняти по відношенню до незручних вам людей?



Дуже прошу колег депутатів звернути на це особливу увагу, а лучан думати, як краще жити, коли ви є учасником того що відбувається і можете коригувати та впливати на процес, бо з вами відверті, чи все таки, коли вас опускають у «теплу ванну», маючи свої ЗМІ і транслюючи через них виключно потрібну для них інформацію!?



Кому цікаво, повторю той текст, який так різав вуха посіпакам олігархів, що працюють на них в Луцьку, що вони просто вирішили позбавитися від нього запросто і відкоша.



«Я переконана, що відсотковий результат на виборах президента для Порошенка - то червона картка від народу України, я також розумію, що він втратив кредит довіри і кожен українець має до нього багато запитань. Стосовно Зеленського, то не перестаю дивуватися його результату, бо усвідомлюю, що люди хочуть бачити нове.



Нового набагато легше навчити, аніж працювати із добре навченим старим, мінуси якого ми вивчили. Та! Це все легко зробити за умови, що цей новий, в даному випадку Зе - самостійний! А не є людиною за якою стоїть і спостерігає за цим «новим кварталом», учасниками якого є ми з вами, олігарх Коломойський.



Мене глибоко непокоїть той контент, який створював кандидат в президенти, те, що він у своїх сороміцьких передачах принижував нашу з вами гідність, висміював українців, а також порівнював нашу країну з повією.



Я боюся його відвертих загравань з Путіним, бо забагато заплачено за той відносний спокій, який ми з вами маємо хоча б для того, щоби проголосувати на цих виборах. А ще, я хочу почути цього кандидата. Бо вважаю неповагою до народу України, що людина, яка претендує на президентське крісло, яка виграла перший тур виборів, не говорить з виборцями відверто, та й взагалі не говорить.



Мене страшить, що той образ, який ми всі побачили в кіні, сьогодні нормально транслюється більшістю, як їх свідомий вибір».



Це майже дослівно, те, що вчора я говорила наживо. Також я озвучила, що на привеликий жаль, демократичний кандидат у президенти не отримав належної підтримки і звичайно вищенаведені слова говорять, що я не агітую ні за одного з двох осіб, які увійшли у другий тур. Переглядаючи за бажання ефір, ви простежите, що лишили виключно слова тих, хто переконує у тому, що вибори фактично виграні і вибір українцями зроблено. Чому так? Думаю зрозуміло всім нам.



Повернуся до основної проблеми. #ВідкритаВладаЛуцьк створюється за договором на Аверсі, має конкретну оплату, часові рамки та формат.



Те що вчора сталося - це норма до якої нам з вами, колеги, не зручні для більшості, пропонують звикнути. Приходьте, ми вас почуємо, а потім виріжемо все, що не буде підходити нашим господарям.



Як на мене - дуже показово. Занадто.



Прошу вашої підтримки, бо виборчий марафон лише стартував, а масштаби того, що буде відбуватися у нашому місті, ми спроможні об’єктивно оцінювати", - йдеться в дописі.







До слова, телеканал "Аверс" уже

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Депутатка Луцької міської радизаявила, що телеканал "Аверс" вирізав її виступ з ефіру програми "Відкрита влада Луцьк". І це при тому, що програму фінансують з міського бюджету.Про це Юлія Вусенко повідомила на своїй facebook-сторінці "Тимчасова укропівська влада в Луцьку запроваджує цензуру.Вчора був ефір на Аверсі, оплачений з міського бюджету. З нього вирізали мій виступ. Не думаю, що це потрібно залишати без уваги.Вчора було гаряче на ефірі #відкритаВладаЛуцьк, який проходить завжди у дискусіях. Говорячи про те, чому депутати, які не одноразово заявляли про, м’яко кажучи, не завжди коректну та викривлену політику проукропівського та особистого каналу Палиці, який і створений був на початках аби тішити особисте ЕГО людини, що вважає Волинь своєю вотчиною, ходять на ці ефіри, ми однозначно аргументуємо це лише тим, що проект - муніципальний, кошти надходять з бюджету, плюс це прямий ефір, а тому- ми користуємося такою можливість вести діалоги з владою міста, озвучувати проблеми і пропонувати своє бачення їх вирішення.Так от, вчора був один з таких ефірів. Але ж ні, не з таких!Цей був інший, адже проходив в проміжку між першим та другим туром президентських виборів. І перший блок питань ґрунтувався саме на цих проміжних результатах та прогнозах. Я висловила свою думку. Відкрито, відверто. Таку, яку маю. Особисту.Окрім мене це мали можливість зробити всі. І зробили це. Але!Сьогодні, переглядаючи запис програми я побачила, що саме цей момент в передачі вирізаний!!! Це при тому, що у каналу укладений договір з ЛМР, а інакше, яким чином за передачу сплачувалися б бюджетні кошти.Так от власне у чому питання - чому ви вважаєте нормальним вирізати те, що не хотіли б чути самі і не даєте можливості почути це іншим мешканцям нашого міста і де межа аморальності тих дій, які ви готові вчиняти по відношенню до незручних вам людей?Дуже прошу колег депутатів звернути на це особливу увагу, а лучан думати, як краще жити, коли ви є учасником того що відбувається і можете коригувати та впливати на процес, бо з вами відверті, чи все таки, коли вас опускають у «теплу ванну», маючи свої ЗМІ і транслюючи через них виключно потрібну для них інформацію!?Кому цікаво, повторю той текст, який так різав вуха посіпакам олігархів, що працюють на них в Луцьку, що вони просто вирішили позбавитися від нього запросто і відкоша.Це майже дослівно, те, що вчора я говорила наживо. Також я озвучила, що на привеликий жаль, демократичний кандидат у президенти не отримав належної підтримки і звичайно вищенаведені слова говорять, що я не агітую ні за одного з двох осіб, які увійшли у другий тур. Переглядаючи за бажання ефір, ви простежите, що лишили виключно слова тих, хто переконує у тому, що вибори фактично виграні і вибір українцями зроблено. Чому так? Думаю зрозуміло всім нам.Повернуся до основної проблеми. #ВідкритаВладаЛуцьк створюється за договором на Аверсі, має конкретну оплату, часові рамки та формат.Те що вчора сталося - це норма до якої нам з вами, колеги, не зручні для більшості, пропонують звикнути. Приходьте, ми вас почуємо, а потім виріжемо все, що не буде підходити нашим господарям.Як на мене - дуже показово. Занадто.Прошу вашої підтримки, бо виборчий марафон лише стартував, а масштаби того, що буде відбуватися у нашому місті, ми спроможні об’єктивно оцінювати", - йдеться в дописі.До слова, телеканал "Аверс" уже кілька разів ловили на брехні

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