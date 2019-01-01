Ring Coffee, що у «Промені», розпочинає готуватися до Великодня!*
Сьогодні, 23:25
Всього три з лишком тижні залишилося до великодніх святкувань. Час відкривати сезон серйозних приготувань.
В Ring Coffee, що на 4-му поверсі РЦ «Промінь» вже від сьогодні можна замовити смачну паску для всієї сім’ї.
Шеф-кухар Світлана Панько, випускниця кулінарної академії Ектора Хіменеса-Браво приготує для лучан неймовірно смачну паску за італійським рецептом та спеціальною технологією.
У складі лише свіжі продукти, а зі смаколиків: журавлина, родзинки і цукати власного виробництва. Вага: 0,5 або 1 кг.
Смачна, свіженька та з сучасним оформленням пасочка стане прикрасою святкового столу і радістю для родини.
Замовити можна за телефоном: +380 (73) 116 17 18 або +380 (98) 774 06 82 або завітати в РЦ «Промінь», 4 поверх з 8:00 до 23:00.
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В Ring Coffee, що на 4-му поверсі РЦ «Промінь» вже від сьогодні можна замовити смачну паску для всієї сім’ї.
Шеф-кухар Світлана Панько, випускниця кулінарної академії Ектора Хіменеса-Браво приготує для лучан неймовірно смачну паску за італійським рецептом та спеціальною технологією.
У складі лише свіжі продукти, а зі смаколиків: журавлина, родзинки і цукати власного виробництва. Вага: 0,5 або 1 кг.
Смачна, свіженька та з сучасним оформленням пасочка стане прикрасою святкового столу і радістю для родини.
Замовити можна за телефоном: +380 (73) 116 17 18 або +380 (98) 774 06 82 або завітати в РЦ «Промінь», 4 поверх з 8:00 до 23:00.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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