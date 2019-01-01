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Ring Coffee, що у «Промені», розпочинає готуватися до Великодня!*

Ring Coffee, що у «Промені», розпочинає готуватися до Великодня!*
Всього три з лишком тижні залишилося до великодніх святкувань. Час відкривати сезон серйозних приготувань.

В Ring Coffee, що на 4-му поверсі РЦ «Промінь» вже від сьогодні можна замовити смачну паску для всієї сім’ї.

Шеф-кухар Світлана Панько, випускниця кулінарної академії Ектора Хіменеса-Браво приготує для лучан неймовірно смачну паску за італійським рецептом та спеціальною технологією.

У складі лише свіжі продукти, а зі смаколиків: журавлина, родзинки і цукати власного виробництва. Вага: 0,5 або 1 кг.

Смачна, свіженька та з сучасним оформленням пасочка стане прикрасою святкового столу і радістю для родини.

Замовити можна за телефоном: +380 (73) 116 17 18 або +380 (98) 774 06 82 або завітати в РЦ «Промінь», 4 поверх з 8:00 до 23:00.

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Теги: Промінь, Ring Coffee, Великдень
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