Ring Coffee, що у «Промені», розпочинає готуватися до Великодня!*

Всього три з лишком тижні залишилося до великодніх святкувань. Час відкривати сезон серйозних приготувань.В Ring Coffee, що на 4-му поверсі РЦ «Промінь» вже від сьогодні можна замовити смачну паску для всієї сім’ї.Шеф-кухар, випускниця кулінарної академіїприготує для лучан неймовірно смачну паску за італійським рецептом та спеціальною технологією.У складі лише свіжі продукти, а зі смаколиків: журавлина, родзинки і цукати власного виробництва. Вага: 0,5 або 1 кг.Смачна, свіженька та з сучасним оформленням пасочка стане прикрасою святкового столу і радістю для родини.Замовити можна за телефоном: +380 (73) 116 17 18 або +380 (98) 774 06 82 або завітати в РЦ «Промінь», 4 поверх з 8:00 до 23:00.