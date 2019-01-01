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4 квітня на Волині: гортаючи календар

4 квітня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні відзначають день народження перший заступник голови Ківерцівської райдержадміністрації Юліан Таранчук (на фото) та заступник директора департаменту регіонального розвитку та житлово-комунального господарства облдержадміністрації Віктор Довгополюк.

Також день народження 4 квітня в голови Рожищенської районної ради Андрія Музики, журналістки Олександри Фетисової та в екс-начальника Державної екологічної інспекції у Волинській області Анатолія Гетьманчука.

Вітаємо їх, а також іменинників цього дня – чоловіків, які носять імена Василь та Ісак.

Бажаємо їм міцного здоров’я, довголіття та натхнення на щодень.

Також сьогодні відзначають День веб-майстра.

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Теги: календар ВолиньPost, історія
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