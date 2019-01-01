4 квітня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Сьогодні відзначають день народження перший заступник голови Ківерцівської райдержадміністрації Юліан Таранчук (на фото) та заступник директора департаменту регіонального розвитку та житлово-комунального господарства облдержадміністрації Віктор Довгополюк.
Також день народження 4 квітня в голови Рожищенської районної ради Андрія Музики, журналістки Олександри Фетисової та в екс-начальника Державної екологічної інспекції у Волинській області Анатолія Гетьманчука.
Вітаємо їх, а також іменинників цього дня – чоловіків, які носять імена Василь та Ісак.
Бажаємо їм міцного здоров’я, довголіття та натхнення на щодень.
Також сьогодні відзначають День веб-майстра.
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Також день народження 4 квітня в голови Рожищенської районної ради Андрія Музики, журналістки Олександри Фетисової та в екс-начальника Державної екологічної інспекції у Волинській області Анатолія Гетьманчука.
Вітаємо їх, а також іменинників цього дня – чоловіків, які носять імена Василь та Ісак.
Бажаємо їм міцного здоров’я, довголіття та натхнення на щодень.
Також сьогодні відзначають День веб-майстра.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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