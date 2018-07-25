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Волинська митниця перевиконала план доходів держбюджету на 1,2 мільярда гривень

Волинська митниця перевиконала план доходів держбюджету на 1,2 мільярда гривень
У січні-березні 2019 року Волинська митниця перерахувала до державного бюджету 3 мільярда 873 мільйонів гривень, виконавши доведений індикативний показник на 146 відсотків.

Перевиконання першого кварталу поточного року складає понад 1,2 мільярда гривень. Про це інформує прес-служба ДФС у Волинській області.

Традиційними бюджетоформуючими товарами залишаються ввезені легкові та вантажні автомобілі, трактори, телефонні апарати, мінеральні добрива, машини автоматичної обробки інформації, а найбільшими адміністраторами податків - митні пости "Луцьк" і "Ягодин".

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Теги: митниця, доходи, бюджет, план, перевиконання
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