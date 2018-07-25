Волинська митниця перевиконала план доходів держбюджету на 1,2 мільярда гривень





Перевиконання першого кварталу поточного року складає понад 1,2 мільярда гривень. Про це інформує прес-служба ДФС у Волинській області.



Традиційними бюджетоформуючими товарами залишаються ввезені легкові та вантажні автомобілі, трактори, телефонні апарати, мінеральні добрива, машини автоматичної обробки інформації, а найбільшими адміністраторами податків - митні пости "Луцьк" і "Ягодин".

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У січні-березні 2019 року Волинська митниця перерахувала до державного бюджету 3 мільярда 873 мільйонів гривень, виконавши доведений індикативний показник на 146 відсотків.Перевиконання першого кварталу поточного року складає понад 1,2 мільярда гривень. Про це інформує прес-служба ДФС у Волинській області.Традиційними бюджетоформуючими товарами залишаються ввезені легкові та вантажні автомобілі, трактори, телефонні апарати, мінеральні добрива, машини автоматичної обробки інформації, а найбільшими адміністраторами податків - митні пости "Луцьк" і "Ягодин".

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