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На могилі Ігоря Єремеєва змінили барельєф. ФОТО

На могилі Ігоря Єремеєва змінили барельєф. ФОТО
Бронзовий портрет покійного волинського бізнесмена, народного депутата й мецената Ігоря Єремеєва замінили на новий.

Оновлений барельєф знаходиться на місці поховання Ігоря Мироновича у селі Острожець Млинівського районі, що на Рівненщині.

Нагадаємо, що 3 квітня Єремеєву виповнився б 51 рік.

У липні 2015 року політик отримав смертельну черепно-мозкову травму через падіння з коня. Його госпіталізували до Луцької міської клінічної лікарні, а згодом відправили на лікування до швейцарської клініки. Упродовж трьох тижнів він знаходився у комі. 13 серпня 2015 року Ігоря Мироновича не стало.

На могилі Ігоря Єремеєва змінили барельєф. ФОТО

На могилі Ігоря Єремеєва змінили барельєф. ФОТО

На могилі Ігоря Єремеєва змінили барельєф. ФОТО

На могилі Ігоря Єремеєва змінили барельєф. ФОТО

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Теги: Ігор Єремеєв, могила
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