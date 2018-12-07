На могилі Ігоря Єремеєва змінили барельєф. ФОТО

Бронзовий портрет покійного волинського бізнесмена, народного депутата й меценатазамінили на новий.Оновлений барельєф знаходиться на місці поховання Ігоря Мироновича у селі Острожець Млинівського районі, що на Рівненщині.Нагадаємо, що 3 квітня Єремеєву виповнився б 51 рік.У липні 2015 року політик отримав смертельну черепно-мозкову травму через падіння з коня. Його госпіталізували до Луцької міської клінічної лікарні, а згодом відправили на лікування до швейцарської клініки. Упродовж трьох тижнів він знаходився у комі. 13 серпня 2015 року Ігоря Мироновича не стало.