Показали, як працює найсучасніший на Волині дитсадок. ФОТО





Нині 165 юних ратнівчан навчається у 9 групах. Побудований заклад дошкільної освіти за кошти Державного фонду регіонального розвитку, – пише на своїй сторінці у Олександр Савченко.



Нагадаємо, дитсадок відкрили у листопаді 2018-го.



Тут є все необхідне для всестороннього розвитку дітей:



- двоповерхова будівля зведена з нуля з сучасними меблями та приладдям;

- теплий фасад та енергозберігаючі вікна;

- автономна котельня на твердому паливі;

- яскравий дизайн та просторі приміщення;

- комфортні спальні та ігрові кімнати;

- сучасні ігрові майданчики, освітлення та альтанки;

- сухий басейн та інвентар для спортивної зали.



“Відкриття такого потужного дошкільного закладу освіти дозволило ліквідувати чергу дітей в садочок та створити понад 50 додаткових робочих місць, – йдеться у повідомленні.













Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Вже близько 5 місяців сучасний дитячий садочок «Капітошка» у селищі Ратне щодня зустрічає своїх маленьких вихованців.Нині 165 юних ратнівчан навчається у 9 групах. Побудований заклад дошкільної освіти за кошти Державного фонду регіонального розвитку, – пише на своїй сторінці у facebook голова Волинської ОДАНагадаємо, дитсадок відкрили у листопаді 2018-го.Тут є все необхідне для всестороннього розвитку дітей:- двоповерхова будівля зведена з нуля з сучасними меблями та приладдям;- теплий фасад та енергозберігаючі вікна;- автономна котельня на твердому паливі;- яскравий дизайн та просторі приміщення;- комфортні спальні та ігрові кімнати;- сучасні ігрові майданчики, освітлення та альтанки;- сухий басейн та інвентар для спортивної зали.“Відкриття такого потужного дошкільного закладу освіти дозволило ліквідувати чергу дітей в садочок та створити понад 50 додаткових робочих місць, – йдеться у повідомленні.

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