Показали, як працює найсучасніший на Волині дитсадок. ФОТО
Сьогодні, 01:36
Вже близько 5 місяців сучасний дитячий садочок «Капітошка» у селищі Ратне щодня зустрічає своїх маленьких вихованців.
Нині 165 юних ратнівчан навчається у 9 групах. Побудований заклад дошкільної освіти за кошти Державного фонду регіонального розвитку, – пише на своїй сторінці у facebook голова Волинської ОДА Олександр Савченко.
Нагадаємо, дитсадок відкрили у листопаді 2018-го.
Тут є все необхідне для всестороннього розвитку дітей:
- двоповерхова будівля зведена з нуля з сучасними меблями та приладдям;
- теплий фасад та енергозберігаючі вікна;
- автономна котельня на твердому паливі;
- яскравий дизайн та просторі приміщення;
- комфортні спальні та ігрові кімнати;
- сучасні ігрові майданчики, освітлення та альтанки;
- сухий басейн та інвентар для спортивної зали.
“Відкриття такого потужного дошкільного закладу освіти дозволило ліквідувати чергу дітей в садочок та створити понад 50 додаткових робочих місць, – йдеться у повідомленні.
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Нині 165 юних ратнівчан навчається у 9 групах. Побудований заклад дошкільної освіти за кошти Державного фонду регіонального розвитку, – пише на своїй сторінці у facebook голова Волинської ОДА Олександр Савченко.
Нагадаємо, дитсадок відкрили у листопаді 2018-го.
Тут є все необхідне для всестороннього розвитку дітей:
- двоповерхова будівля зведена з нуля з сучасними меблями та приладдям;
- теплий фасад та енергозберігаючі вікна;
- автономна котельня на твердому паливі;
- яскравий дизайн та просторі приміщення;
- комфортні спальні та ігрові кімнати;
- сучасні ігрові майданчики, освітлення та альтанки;
- сухий басейн та інвентар для спортивної зали.
“Відкриття такого потужного дошкільного закладу освіти дозволило ліквідувати чергу дітей в садочок та створити понад 50 додаткових робочих місць, – йдеться у повідомленні.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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