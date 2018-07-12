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Показали, як працює найсучасніший на Волині дитсадок. ФОТО

Показали, як працює найсучасніший на Волині дитсадок. ФОТО
Вже близько 5 місяців сучасний дитячий садочок «Капітошка» у селищі Ратне щодня зустрічає своїх маленьких вихованців.

Нині 165 юних ратнівчан навчається у 9 групах. Побудований заклад дошкільної освіти за кошти Державного фонду регіонального розвитку, – пише на своїй сторінці у facebook голова Волинської ОДА Олександр Савченко.

Нагадаємо, дитсадок відкрили у листопаді 2018-го.

Тут є все необхідне для всестороннього розвитку дітей:

- двоповерхова будівля зведена з нуля з сучасними меблями та приладдям;
- теплий фасад та енергозберігаючі вікна;
- автономна котельня на твердому паливі;
- яскравий дизайн та просторі приміщення;
- комфортні спальні та ігрові кімнати;
- сучасні ігрові майданчики, освітлення та альтанки;
- сухий басейн та інвентар для спортивної зали.

“Відкриття такого потужного дошкільного закладу освіти дозволило ліквідувати чергу дітей в садочок та створити понад 50 додаткових робочих місць, – йдеться у повідомленні.

Показали, як працює найсучасніший на Волині дитсадок. ФОТО

Показали, як працює найсучасніший на Волині дитсадок. ФОТО

Показали, як працює найсучасніший на Волині дитсадок. ФОТО

Показали, як працює найсучасніший на Волині дитсадок. ФОТО

Показали, як працює найсучасніший на Волині дитсадок. ФОТО

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Теги: Ратне, садочок, Капітошка
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