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Волинянка уже кілька днів сидить без води, бо сусід перекрив їй водопровід. ВІДЕО

Волинянка уже кілька днів сидить без води, бо сусід перекрив їй водопровід. ВІДЕО
У жительки села Княгининок Тетяни Брик уже кілька днів немає води.

Спочатку вона думала, що це через роботи, що тривають у селі – заміна старих труб на нові. Жінка каже, що ходила по допомогу і до сусідів, і до сільської ради, бо не знала куди під'єднатися, - йдеться в сюжеті 12 каналу.

Проте, як з'ясувалося пізніше її теперішній сусід, не попередивши жінку, відрізав їй водопровід, що був прокладений через його город.

Однак ще 20 років тому пані Теятна укладала договір із колишніми жителями цього будинку про право провести воду чеез цей город і тоді за це заплатила 250 гривень.

А коли сільська рада зініціювала заміну старих труб на нові, водопровід пані Тетяни сусідам почав заважати, адже собі вони теж вирішили прокласти нові труби.

Деталі - в сюжеті.


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Теги: вода, Княгининок, водопровід, труба
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