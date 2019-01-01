Волинянка уже кілька днів сидить без води, бо сусід перекрив їй водопровід. ВІДЕО

Тетяни Брик уже кілька днів немає води.



Спочатку вона думала, що це через роботи, що тривають у селі – заміна старих труб на нові. Жінка каже, що ходила по допомогу і до сусідів, і до сільської ради, бо не знала куди під'єднатися, - йдеться в сюжеті



Проте, як з'ясувалося пізніше її теперішній сусід, не попередивши жінку, відрізав їй водопровід, що був прокладений через його город.



Однак ще 20 років тому пані Теятна укладала договір із колишніми жителями цього будинку про право провести воду чеез цей город і тоді за це заплатила 250 гривень.



А коли сільська рада зініціювала заміну старих труб на нові, водопровід пані Тетяни сусідам почав заважати, адже собі вони теж вирішили прокласти нові труби.



Деталі - в сюжеті.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У жительки села Княгининокуже кілька днів немає води.Спочатку вона думала, що це через роботи, що тривають у селі – заміна старих труб на нові. Жінка каже, що ходила по допомогу і до сусідів, і до сільської ради, бо не знала куди під'єднатися, - йдеться в сюжеті 12 каналу Проте, як з'ясувалося пізніше її теперішній сусід, не попередивши жінку, відрізав їй водопровід, що був прокладений через його город.Однак ще 20 років тому пані Теятна укладала договір із колишніми жителями цього будинку про право провести воду чеез цей город і тоді за це заплатила 250 гривень.А коли сільська рада зініціювала заміну старих труб на нові, водопровід пані Тетяни сусідам почав заважати, адже собі вони теж вирішили прокласти нові труби.Деталі - в сюжеті.

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