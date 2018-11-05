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На заплаві річки Стир у Луцьку зробили штучні нерестові гнізда для риби. ВІДЕО

На заплаві річки Стир у Луцьку зробили штучні нерестові гнізда для риби. ВІДЕО
Цього року і зима була малосніжною, і дощів на Волині випало набагато менше, ніж у попередні роки. Від цього рівень води в річках – катастрофічно низький.

До прикладу, Стир в районі Колок впав на метр 20 сантиметрів, а Західний Буг поблизу Володимира-Волинського аж на два метри. За таких умов рибі буде важко нормально віднереститися, - йдеться в сюжеті 12 каналу.

Саме тому Волинський рибохоронний патруль разом із учнями сьомої Луцької школи організували акцію, під час якої робили штучні нерестові гнізда.

Штучні нерестовища виготовляли з гілок сосни та ялини. Їх прив’язузали з одного боку мотузкою до вантажу – цеглини, аби гілки трималися певного місця, з іншого – до поплавця, яким слугувала пластикова пляшка, а би гніздо не опускалося на дно. Учні луцької сьомої школи, яка є природничим ліцеєм, робили нерестилища вперше.

Цього разу на заплаві Стиру виготовили 50 штучних нерестових гнізд. Акція “Допоможемо рибі віднереститися” – неодноразова. Раніше такі нерестовища вже розкидали по плесу водосховища в урочищі Чебені Рожищенського району. Намагаються вратувати популяцію іхтіофауни і в інших областях.


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Теги: риба, нерест, нерестові гнізда, іхтіофауна, Стир, заплава
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