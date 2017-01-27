На Волині за місяць пенсіонери отримають «на руки» понад 100 000 000 гривень субсидій
Сьогодні, 09:00
На Волині на фінансування пенсій у квітні спрямують майже 743 мільйони гривень.
Про це інформує відділ інформаційної політики облдержадміністрації.
2 квітня 2019 року розпочали фінансування пенсій за квітень поточного року. Як повідомляє Головне управління Пенсійного фонду України у Волинській області, для виплати пенсій спрямують 742,9 мільйона гривень. Поруч із тим, для виплати субсидій – 104,8 мільйона гривень.
Пенсійні виплати здійснюватимуть банківські установи та підприємства поштового зв’язку до 25 квітня поточного року.
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Про це інформує відділ інформаційної політики облдержадміністрації.
2 квітня 2019 року розпочали фінансування пенсій за квітень поточного року. Як повідомляє Головне управління Пенсійного фонду України у Волинській області, для виплати пенсій спрямують 742,9 мільйона гривень. Поруч із тим, для виплати субсидій – 104,8 мільйона гривень.
Пенсійні виплати здійснюватимуть банківські установи та підприємства поштового зв’язку до 25 квітня поточного року.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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