На Волині за місяць пенсіонери отримають «на руки» понад 100 000 000 гривень субсидій





Про це інформує відділ інформаційної політики облдержадміністрації.



2 квітня 2019 року розпочали фінансування пенсій за квітень поточного року. Як повідомляє Головне управління Пенсійного фонду України у Волинській області, для виплати пенсій спрямують 742,9 мільйона гривень. Поруч із тим, для виплати субсидій – 104,8 мільйона гривень.



Пенсійні виплати здійснюватимуть банківські установи та підприємства поштового зв’язку до 25 квітня поточного року.



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