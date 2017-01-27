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На Волині за місяць пенсіонери отримають «на руки» понад 100 000 000 гривень субсидій

На Волині за місяць пенсіонери отримають «на руки» понад 100 000 000 гривень субсидій
На Волині на фінансування пенсій у квітні спрямують майже 743 мільйони гривень.

Про це інформує відділ інформаційної політики облдержадміністрації.

2 квітня 2019 року розпочали фінансування пенсій за квітень поточного року. Як повідомляє Головне управління Пенсійного фонду України у Волинській області, для виплати пенсій спрямують 742,9 мільйона гривень. Поруч із тим, для виплати субсидій – 104,8 мільйона гривень.

Пенсійні виплати здійснюватимуть банківські установи та підприємства поштового зв’язку до 25 квітня поточного року.

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Теги: пенсії, виплати, субсидії
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