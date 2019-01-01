вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Курс валют у Луцьку на 4 квітня

Курс валют у Луцьку на 4 квітня
Офіційний курс долара у Луцьку: купівля - 26.882, а продаж - 27.270.

Євро при купівлі становить - 30.073, при продажу - 30.681.

Курс російського рубля: купівля - 0.361, продаж - 0.428.

Щодо польського злотого, то купівля становить - 6.763, продаж - 7.150.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: курс, валюта, Луцьк
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«ВолиньPost» – найпопулярніше інтернет-видання області за результатами березня
Стало відомо, де і ким працює Гунчик
Де і за скільки на Волині придбати лісовий березовий сік. КОНТАКТИ
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Луцьку з'явився автомобіль, який їздить на дровах. ВІДЕО
Сьогодні, 09:32
На Волині у одинокої пенсіонерки згорів хлів
Сьогодні, 09:23
Курс валют у Луцьку на 4 квітня
Сьогодні, 09:10
Стадіон, так стадіон, – Порошенко відповів Зеленському щодо дебатів
Сьогодні, 09:03
На Волині за місяць пенсіонери отримають «на руки» понад 100 000 000 гривень субсидій
Сьогодні, 09:00
Схожі новини
Курс валют у Луцьку на 3 квітня Курс валют у Луцьку на 3 квітня
03 квітень, 09:11
Курс валют у Луцьку на 2 квітня Курс валют у Луцьку на 2 квітня
02 квітень, 09:05
Курс валют у Луцьку на 1 квітня Курс валют у Луцьку на 1 квітня
01 квітень, 09:01
Курс валют у Луцьку на 29 березня Курс валют у Луцьку на 29 березня
29 березень, 09:08
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На Волині за добу – 20 пожеж
Сьогодні, 09:54
 0
Волинянин судиться через штовханину у церкві
Сьогодні, 09:44
 0
Пацієнта, який втік з психлікарні в Липинах, знайшли
Сьогодні, 09:41
 0
У Луцьку з'явився автомобіль, який їздить на дровах. ВІДЕО
Сьогодні, 09:32
 0
На Волині у одинокої пенсіонерки згорів хлів
Сьогодні, 09:23
 0
Медіа
відео
1/8