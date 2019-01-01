У луцькій лікарні видаляють пухлини зі збереженнями нирки

У Луцькій міській клінічній лікарні видаляють злоякісні пухлини зі збереженнями нирки.Про це повідомляє медзаклад у Facebook.Вже п’ять років у Луцькій міській клінічній лікарні проводять резекцію нирки при злоякісних пухлинах. Тобто, орган видаляють не повністю, а лише уражену його частину.Такий вид операцій дуже складний, адже нирка – фактично судинний орган і будь-яке втручання загрожує великою кровотечею. Але за п’ять років орган вдалось зберегти 50 пацієнтам і вони продовжують повноцінне життя.Завідувач урологічного відділеннякаже, що подібна операція можлива лише, якщо пухлина маленька і не має метастазів. Фактично зберегти нирку можна лише на перших стадіях раку, коли симптоми ще не з’явились. Як правило, невеликі новоутворення виявляють випадково, обстежуючи інші органи.«Коли ж з’являється кров у сечі, біль і пухлина пальпується, це означає, що хвороба вже на пізній стадії. Як правило, ці симптоми з’являються, коли вже є метастази», - наголошує лікар.Медик переконує, єдина можливість виявити рак на ранніх стадіях і зберегти нирку – це вчасно проходити обстеження. Для цього потрібно раз на рік робити УЗД.