вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У луцькій лікарні видаляють пухлини зі збереженнями нирки

У луцькій лікарні видаляють пухлини зі збереженнями нирки
У Луцькій міській клінічній лікарні видаляють злоякісні пухлини зі збереженнями нирки.

Про це повідомляє медзаклад у Facebook.

Вже п’ять років у Луцькій міській клінічній лікарні проводять резекцію нирки при злоякісних пухлинах. Тобто, орган видаляють не повністю, а лише уражену його частину.

Такий вид операцій дуже складний, адже нирка – фактично судинний орган і будь-яке втручання загрожує великою кровотечею. Але за п’ять років орган вдалось зберегти 50 пацієнтам і вони продовжують повноцінне життя.

Завідувач урологічного відділення Мирослав Коник каже, що подібна операція можлива лише, якщо пухлина маленька і не має метастазів. Фактично зберегти нирку можна лише на перших стадіях раку, коли симптоми ще не з’явились. Як правило, невеликі новоутворення виявляють випадково, обстежуючи інші органи.

«Коли ж з’являється кров у сечі, біль і пухлина пальпується, це означає, що хвороба вже на пізній стадії. Як правило, ці симптоми з’являються, коли вже є метастази», - наголошує лікар.

Медик переконує, єдина можливість виявити рак на ранніх стадіях і зберегти нирку – це вчасно проходити обстеження. Для цього потрібно раз на рік робити УЗД.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: медицина, операції, рак, лікування
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«ВолиньPost» – найпопулярніше інтернет-видання області за результатами березня
Стало відомо, де і ким працює Гунчик
Де і за скільки на Волині придбати лісовий березовий сік. КОНТАКТИ
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Легендарний священик з Волині отримав орден
Сьогодні, 17:30
Лучанка викликала поліцію, бо погано працювала газова конфорка
Сьогодні, 17:16
У луцькій лікарні видаляють пухлини зі збереженнями нирки
Сьогодні, 17:09
На Волині двоє підлітків вкрали скутер
Сьогодні, 16:20
Що робити, якщо купили зіпсований товар: поради волинянам
Сьогодні, 16:14
Схожі новини
Хворому на рак лучанину потрібно понад 800 тисяч гривень на лікування Хворому на рак лучанину потрібно понад 800 тисяч гривень на лікування
02 квітень, 16:24
Лікар Валіхновський з Волині безкоштовно оперуватиме діток із «заячою губою» Лікар Валіхновський з Волині безкоштовно оперуватиме діток із «заячою губою»
23 березень, 12:19
«Залишилась одна з п’яти пухлин», – онкохвора волинянка благає допомогти їй подолати хворобу «Залишилась одна з п’яти пухлин», – онкохвора волинянка благає допомогти їй подолати хворобу
20 березень, 22:15
Друзі онкохворої дівчини з Волині влаштовують благодійну поїздку до Львова Друзі онкохворої дівчини з Волині влаштовують благодійну поїздку до Львова
13 лютий, 17:11
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Луцького військового комісара судять за керування авто «під градусом»
Сьогодні, 17:43
 0
У «Промені» відбудеться розважальна програма для дітей до Великодня*
Сьогодні, 17:40
 0
У гонитві за дешевим пальним: на Волині шахраї масово «кидають» водіїв
Сьогодні, 17:34
 0
Легендарний священик з Волині отримав орден
Сьогодні, 17:30
 0
Лучанка викликала поліцію, бо погано працювала газова конфорка
Сьогодні, 17:16
 0
Медіа
відео
1/8