На Волині у одинокої пенсіонерки згорів хлів





Пожежа трапилася близько 19:00 год. по вулиці Молодіжна. Загорівся хлів в одинокої пенсіонерки, – пише



Зі слів потерпілої, від електрики, однак жителі кажуть, що від листя, яке вона спалювала.



«Корову з хліва випустили і вивели мотоцикла. Згоріла січкарня, коляса, газові балони», – йдеться у дописі.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У селі Замшани Ратнівського району згорів хлів місцевої жительки.Пожежа трапилася близько 19:00 год. по вулиці Молодіжна. Загорівся хлів в одинокої пенсіонерки, – пише Район.Ратне Зі слів потерпілої, від електрики, однак жителі кажуть, що від листя, яке вона спалювала.«Корову з хліва випустили і вивели мотоцикла. Згоріла січкарня, коляса, газові балони», – йдеться у дописі.

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