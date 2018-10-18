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На Волині у одинокої пенсіонерки згорів хлів

На Волині у одинокої пенсіонерки згорів хлів
У селі Замшани Ратнівського району згорів хлів місцевої жительки.

Пожежа трапилася близько 19:00 год. по вулиці Молодіжна. Загорівся хлів в одинокої пенсіонерки, – пише Район.Ратне.

Зі слів потерпілої, від електрики, однак жителі кажуть, що від листя, яке вона спалювала.

«Корову з хліва випустили і вивели мотоцикла. Згоріла січкарня, коляса, газові балони», – йдеться у дописі.

На Волині у одинокої пенсіонерки згорів хлів
На Волині у одинокої пенсіонерки згорів хлів
На Волині у одинокої пенсіонерки згорів хлів
На Волині у одинокої пенсіонерки згорів хлів
На Волині у одинокої пенсіонерки згорів хлів

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Теги: хлів, пенсіонерка, пожежа
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Коментарі 1
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Газові балони мають властивість вибухати - або їх там не було, або ж лежали старі-використані, а включені до списку для кількості.
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