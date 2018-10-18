На Волині у одинокої пенсіонерки згорів хлів
Сьогодні, 09:23
У селі Замшани Ратнівського району згорів хлів місцевої жительки.
Пожежа трапилася близько 19:00 год. по вулиці Молодіжна. Загорівся хлів в одинокої пенсіонерки, – пише Район.Ратне.
Зі слів потерпілої, від електрики, однак жителі кажуть, що від листя, яке вона спалювала.
«Корову з хліва випустили і вивели мотоцикла. Згоріла січкарня, коляса, газові балони», – йдеться у дописі.
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Пожежа трапилася близько 19:00 год. по вулиці Молодіжна. Загорівся хлів в одинокої пенсіонерки, – пише Район.Ратне.
Зі слів потерпілої, від електрики, однак жителі кажуть, що від листя, яке вона спалювала.
«Корову з хліва випустили і вивели мотоцикла. Згоріла січкарня, коляса, газові балони», – йдеться у дописі.
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Коментарі 1
Газові балони мають властивість вибухати - або їх там не було, або ж лежали старі-використані, а включені до списку для кількості.
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