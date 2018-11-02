У Луцьку з'явився автомобіль, який їздить на дровах. ВІДЕО

Микола Оксенюк. Його «Таврія» їздить у результаті спалювання дров. Взятися за винахідництво змусило суттєве подорожчання бензину.



Про це йдеться у сюжеті



Микола Оксенюк перед кожним виїздом закидає дрова у авто. Однієї такої заправки, каже чоловік, вистачає на 100 кілометрів. Свою “Таврію”, говорить, вирішив переобладнати на дрова після подорожчання бензину. Перед цим потренувався на батьковому тракторі.



«Я інженер енергетик за спеціальністю. Закінчив Луцький технічний інститут. Хотів переробити татовий трактор. Його було невигідно експлуатувати на бензині. Я його зробив. Техніка була відпрацьована. Потім ідея виникла, що автомобіль теж треба переобладнувати», - розповів власник автівки.



«Це газогенераторна установка. Вона перетворює тверде паливо в газ. Газ потрапляє по шлангу в ще один фільтр, після чого потрапляє в двигун Нещодавно їздив до родичів на Тернопільщину. 150 км в одну сторону це не проблема», - додав чоловік.



Дмитро Стрільчук, товариш винахідника, який допомагав Миколі переробляти автомобіль, розповів про принцип роботи такого механізму: «Бункер з паливом, зона газифікації. Дрова тліють виробляються чадний газ, який поступає в фільтр, очищається, охолоджується і подається в двигун... Вона є екологічною тому що продуктом згоряння є СО2 і пара. Щодо безпеки: вона сконструйована так, що високого тиску в ній немає як в газових. Тобто вона безпечна і екологічна».



Легковий автомобіль, що рухається з допомогою газогенератора на дровах, у Луцьку єдиний, тому, викликає неабиякий інтерес у людей, каже його власник.



«Поліція зупиняла...їм було просто цікаво що це таке. Перше запитання було. В Україні не заборонено їздити на газогенераторному автомобілі, але правил щодо його встановлення немає», - висловився власник автіки.



Деталі - у сюжеті.





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