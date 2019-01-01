Волинянин судиться через штовханину у церкві





Ковельський міськрайонний суд розглядає позов ковельчанина Анатолія Лисюка до рядового Управління патрульної поліції у Волинській області Володимира Квашука, - пише



«22 грудня 2018 року я вирішив прийти на богослужіння до храму громади Адвентистів сьомого дня, що у Ковелі на вулиці Некрасова, 10. Прийшовши до храму, прихожанин Оліферчук Микола штовхнув мене. Я впав на підвіконня. Після чого він викликав працівників поліції. Приїхали поліцейські, опитали Оліферчука, який повідомив, що я нібито порушую порядок, та поїхали. Після від’їзду поліції до храму мене надалі не пускали. Маючи намір припинити такі дії, я зателефонував в поліцію. На місце знову приїхали ті ж самі працівники поліції. Я розповів їм про конфлікт. Пізніше один із поліцейських мені сказав, що виклик є завідомо неправдивий і виніс постанову про вчинення мною адміністративного правопорушення, передбаченого статтею 183 КУпАП», – розповідає Анатолій Лисюк.



Із вказаною постановою він не згідний, оскільки вважає, що перешкода у вході до церкви є правопорушенням, яке повинна розглядати поліція, а дії рядового патрульної поліції Володимира Квашука, який виніс постанову, називає протиправними.



Анатолій Лисюк, інтереси якого захищає Ковельський центр безоплатної правової допомоги, просить суд задовольнити адміністративний позов, скасувати постанову про притягнення його до відповідальності та накладення штрафу в розмірі 51 гривні.



Головуюча суддя Олена Восковська заслухала обидві сторони і перенесла розгляд справи, викликавши в судове засідання свідків.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Мешканець міста Ковеля стверджує, що його навмисне штовхнули в церкві і він впав на підвіконня, але поліція, яка приїхала за викликом, має претензії саме до нього, вважаючи винним у конфліктній ситуації.Ковельський міськрайонний суд розглядає позов ковельчанинадо рядового Управління патрульної поліції у Волинській області Володимира Квашука, - пише Район.Ковель «22 грудня 2018 року я вирішив прийти на богослужіння до храму громади Адвентистів сьомого дня, що у Ковелі на вулиці Некрасова, 10. Прийшовши до храму, прихожанинштовхнув мене. Я впав на підвіконня. Після чого він викликав працівників поліції. Приїхали поліцейські, опитали Оліферчука, який повідомив, що я нібито порушую порядок, та поїхали. Після від’їзду поліції до храму мене надалі не пускали. Маючи намір припинити такі дії, я зателефонував в поліцію. На місце знову приїхали ті ж самі працівники поліції. Я розповів їм про конфлікт. Пізніше один із поліцейських мені сказав, що виклик є завідомо неправдивий і виніс постанову про вчинення мною адміністративного правопорушення, передбаченого статтею 183 КУпАП», – розповідає Анатолій Лисюк.Із вказаною постановою він не згідний, оскільки вважає, що перешкода у вході до церкви є правопорушенням, яке повинна розглядати поліція, а дії рядового патрульної поліції Володимира Квашука, який виніс постанову, називає протиправними.Анатолій Лисюк, інтереси якого захищає Ковельський центр безоплатної правової допомоги, просить суд задовольнити адміністративний позов, скасувати постанову про притягнення його до відповідальності та накладення штрафу в розмірі 51 гривні.Головуюча суддязаслухала обидві сторони і перенесла розгляд справи, викликавши в судове засідання свідків.

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