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У Ковелі завдяки ангіографу вперше провели надскладну операцію з видалення тромбу

У Ковелі завдяки ангіографу вперше провели надскладну операцію з видалення тромбу
В Ковелі вперше провели надскладну операцію – тромбоекстракцію з правої мозкової артерії у пацієнтки з ішемічним інсультом.

Так, ця інноваційна методика полягає у видаленні тромбу з артерії під контролем ангіографа та потребує високого рівня підготовки, швидкої та координованої роботи лікарської бригади.

Судинні хірурги повністю відновили кровообіг ураженої ділянки головного мозку 31-річної пацієнтки.

До слова, подібні операції проводять лише в декількох лікувальних закладах України.


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Теги: Ковель, лікарня, операція
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