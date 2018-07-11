У Ковелі завдяки ангіографу вперше провели надскладну операцію з видалення тромбу





Так, ця інноваційна методика полягає у видаленні тромбу з артерії під контролем ангіографа та потребує високого рівня підготовки, швидкої та координованої роботи лікарської бригади.



Судинні хірурги повністю відновили кровообіг ураженої ділянки головного мозку 31-річної пацієнтки.



До слова, подібні операції проводять лише в декількох лікувальних закладах України.





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