На Волині хочуть завершити опалювальний сезон

Незабаром на Волині планують завершити опалювальний сезон.Про це повідомляє відділ інформаційної політики облдержадміністрації.Традиційно, опалювальний сезон в Україні триває з 15 жовтня до 15 квітня. Разом із тим, його тривалість коригують відповідно до змін у кліматі.Так, на Волині планують закінчити опалювальний сезон 2018-2019 років за умови, якщо середньодобова температура упродовж трьох днів не опускається нижче, аніж +8 °C. Про це йдеться в розпорядженні голови обласної державної адміністраціївід 3 квітня 2019 року № 183.Нагадаємо, що рішення про початок та закінчення опалювального сезону приймають виконавчі органи відповідних сільських, селищних та міських рад або місцеві державні адміністрації, виходячи з кліматичних умов згідно з будівельними нормами і правилами, правилами технічної експлуатації, нормами санітарного законодавства та іншими нормативними документами.Окрім того, відповідно до розпорядження голови ОДА, підприємства комунальної теплоенергетики зобов’язані в установленому порядку забезпечити оплату за спожиті енергоносії (природний газ, електроенергію) до початку опалювального сезону 2019-2020 років.