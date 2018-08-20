На Волині хочуть завершити опалювальний сезон
Сьогодні, 10:34
Незабаром на Волині планують завершити опалювальний сезон.
Про це повідомляє відділ інформаційної політики облдержадміністрації.
Традиційно, опалювальний сезон в Україні триває з 15 жовтня до 15 квітня. Разом із тим, його тривалість коригують відповідно до змін у кліматі.
Так, на Волині планують закінчити опалювальний сезон 2018-2019 років за умови, якщо середньодобова температура упродовж трьох днів не опускається нижче, аніж +8 °C. Про це йдеться в розпорядженні голови обласної державної адміністрації Олександра Савченка від 3 квітня 2019 року № 183.
Нагадаємо, що рішення про початок та закінчення опалювального сезону приймають виконавчі органи відповідних сільських, селищних та міських рад або місцеві державні адміністрації, виходячи з кліматичних умов згідно з будівельними нормами і правилами, правилами технічної експлуатації, нормами санітарного законодавства та іншими нормативними документами.
Окрім того, відповідно до розпорядження голови ОДА, підприємства комунальної теплоенергетики зобов’язані в установленому порядку забезпечити оплату за спожиті енергоносії (природний газ, електроенергію) до початку опалювального сезону 2019-2020 років.
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Про це повідомляє відділ інформаційної політики облдержадміністрації.
Традиційно, опалювальний сезон в Україні триває з 15 жовтня до 15 квітня. Разом із тим, його тривалість коригують відповідно до змін у кліматі.
Так, на Волині планують закінчити опалювальний сезон 2018-2019 років за умови, якщо середньодобова температура упродовж трьох днів не опускається нижче, аніж +8 °C. Про це йдеться в розпорядженні голови обласної державної адміністрації Олександра Савченка від 3 квітня 2019 року № 183.
Нагадаємо, що рішення про початок та закінчення опалювального сезону приймають виконавчі органи відповідних сільських, селищних та міських рад або місцеві державні адміністрації, виходячи з кліматичних умов згідно з будівельними нормами і правилами, правилами технічної експлуатації, нормами санітарного законодавства та іншими нормативними документами.
Окрім того, відповідно до розпорядження голови ОДА, підприємства комунальної теплоенергетики зобов’язані в установленому порядку забезпечити оплату за спожиті енергоносії (природний газ, електроенергію) до початку опалювального сезону 2019-2020 років.
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