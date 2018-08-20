вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

На Волині хочуть завершити опалювальний сезон

На Волині хочуть завершити опалювальний сезон
Незабаром на Волині планують завершити опалювальний сезон.

Про це повідомляє відділ інформаційної політики облдержадміністрації.

Традиційно, опалювальний сезон в Україні триває з 15 жовтня до 15 квітня. Разом із тим, його тривалість коригують відповідно до змін у кліматі.

Так, на Волині планують закінчити опалювальний сезон 2018-2019 років за умови, якщо середньодобова температура упродовж трьох днів не опускається нижче, аніж +8 °C. Про це йдеться в розпорядженні голови обласної державної адміністрації Олександра Савченка від 3 квітня 2019 року № 183.

Нагадаємо, що рішення про початок та закінчення опалювального сезону приймають виконавчі органи відповідних сільських, селищних та міських рад або місцеві державні адміністрації, виходячи з кліматичних умов згідно з будівельними нормами і правилами, правилами технічної експлуатації, нормами санітарного законодавства та іншими нормативними документами.

Окрім того, відповідно до розпорядження голови ОДА, підприємства комунальної теплоенергетики зобов’язані в установленому порядку забезпечити оплату за спожиті енергоносії (природний газ, електроенергію) до початку опалювального сезону 2019-2020 років.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: опалення, тепло, Волинь
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«ВолиньPost» – найпопулярніше інтернет-видання області за результатами березня
Стало відомо, де і ким працює Гунчик
Де і за скільки на Волині придбати лісовий березовий сік. КОНТАКТИ
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Луцьку спіймали злодія, який обкрадав людей на зупинках і в маршрутках
Сьогодні, 10:47
Відома луцька лялькарка зробила м'яку копію соліста гурту «Без Обмежень»
Сьогодні, 10:39
На Волині хочуть завершити опалювальний сезон
Сьогодні, 10:34
У «ПортCity» – весняний handmade ярмарок*
Сьогодні, 10:21
У Ковелі завдяки ангіографу вперше провели надскладну операцію з видалення тромбу
Сьогодні, 10:15
Схожі новини
Частина лучан не платить за тепло 20 років Частина лучан не платить за тепло 20 років
20 серпень, 2018, 12:03
Чому лучанам не вимикають опалення, коли надворі тепло Чому лучанам не вимикають опалення, коли надворі тепло
29 березень, 13:22
На вихідні прогнозують аномальне тепло на Волині На вихідні прогнозують аномальне тепло на Волині
27 березень, 22:55
В кожному під'їзді – свої: у мешканців луцької багатоповерхівки різні тарифи на тепло. ВІДЕО В кожному під'їзді – свої: у мешканців луцької багатоповерхівки різні тарифи на тепло. ВІДЕО
22 лютий, 22:43
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Маленький волинянин, який пережив пересадку печінки, зупинку серця і кому, потребує допомоги
Сьогодні, 11:48
 0
Волинянин через необережність з цигарками спалив хлів із дровами
Сьогодні, 11:40
 0
Ніжність, поєднана з вибуховим драйвом: у Луцьку гурт «Без обмежень» дав два неймовірних концерти. ФОТО
Сьогодні, 11:30
 0
Права на винаходи і мільйонні борги: що задекларував депутат Волиньради Василь Столяр
Сьогодні, 11:24
 0
У Луцьку затримали двох злодіїв-«домушників» з Львівщини. ФОТО
Сьогодні, 11:02
 0
Медіа
відео
1/8