У кінотеатрі «PremierCity» – 3 прем’єрні фільми*





Цього тижня світ кіно наповнений пригодами, тож обирайте найкращий:



Фільм «Шазам», 16+



Квитки:



У кожному з нас живе супергерой, потрібна лише дещиця магії, щоб він проявив себе. Біллі Бетсон повинен прокричати всього лише одне слово: «ШАЗАМ!», щоб з кмітливого чотирнадцятирічного хлопчаки перетворитися в цілком собі дорослого супергероя Шазама, а все завдяки древньому чарівникові. У душі він залишається дитиною, нехай і в дорослому могутньому тілі, тому поводиться так, як вчинив би будь-який підліток, який отримав надздібності - відтягується на повну котушку в цій підрослій версії себе самого! А чи вміє він літати? А чи є у нього рентгенівський зір? Чи може він стріляти блискавками з рук? А чи може пропустити контрольну з суспільствознавства? Шазам перевіряє межі своїх можливостей з відчайдушністю дитини, але йому доведеться швидко отримати контроль над своїми здібностями, щоб битися зі смертоносними силами зла доктора Таддеус Сива.



Фільм «Кладовище домашніх тварин», 16+



Квитки:

Сім'я Луїса Крида переїжджає у сільський будинок, який, як з'ясовується, розташований по сусідству з похмурим Цвинтарем домашніх тварин. Саме тут Луїс ховає кішку, улюбленицю сім'ї, яка загинула під колесами вантажівки. Ця смерть тягне за собою низку жахливих подій, які доводять Криду, що мертві повинні залишатися мертвими...



Фільм «Вулкан», 12+



Квитки:

Фільм розповідає про перекладача ОБСЄ Лукаса, який у складі моніторингової місії вирушає на кордон з Кримом та за дивних збігів обставин, залишається сам у маленькому містечку на півдні України. Там він занурюється у життя української провінції, у світ, який виходить за рамки його уяви, де речі виглядають повністю відірваними від усякої логіки чи структури. У цих дивних місцях Лукас отримує шанс почати життя спочатку.





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