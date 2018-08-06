Відома луцька лялькарка зробила м'яку копію соліста гурту «Без Обмежень»
Сьогодні, 10:39
Луцька майстриня Іванка Морем зробила ляльку-копію соліста гурту «Без Обмежень».
Про це вона написала на своїй сторінці в Instagram, передає 12 канал.
У середу, 3 квітня, у Луцьку відгриміло одразу два концерти “Без Обмежень”. Квитки на основний виступ, запланований на 19:00 викупили дуже швидко, тож організатори провели ще один концерт – на 17:00.
Іванка Морем зробила ляльку-копію соліста гурту Сергія Танчинця. А її мама, яка пішла на концерт, вручила виконавцю ляльку.
Зазначимо, у колекції луцької майстрині – копії Олега Винника, Дзідзьо, Джареда Лето, Романа Скорпіона тощо.
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Про це вона написала на своїй сторінці в Instagram, передає 12 канал.
У середу, 3 квітня, у Луцьку відгриміло одразу два концерти “Без Обмежень”. Квитки на основний виступ, запланований на 19:00 викупили дуже швидко, тож організатори провели ще один концерт – на 17:00.
Іванка Морем зробила ляльку-копію соліста гурту Сергія Танчинця. А її мама, яка пішла на концерт, вручила виконавцю ляльку.
Зазначимо, у колекції луцької майстрині – копії Олега Винника, Дзідзьо, Джареда Лето, Романа Скорпіона тощо.
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