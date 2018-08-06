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Відома луцька лялькарка зробила м'яку копію соліста гурту «Без Обмежень»

Відома луцька лялькарка зробила м'яку копію соліста гурту «Без Обмежень»
Луцька майстриня Іванка Морем зробила ляльку-копію соліста гурту «Без Обмежень».

Про це вона написала на своїй сторінці в Instagram, передає 12 канал.

У середу, 3 квітня, у Луцьку відгриміло одразу два концерти “Без Обмежень”. Квитки на основний виступ, запланований на 19:00 викупили дуже швидко, тож організатори провели ще один концерт – на 17:00.

Іванка Морем зробила ляльку-копію соліста гурту Сергія Танчинця. А її мама, яка пішла на концерт, вручила виконавцю ляльку.

Зазначимо, у колекції луцької майстрині – копії Олега Винника, Дзідзьо, Джареда Лето, Романа Скорпіона тощо.
Відома луцька лялькарка зробила м'яку копію соліста гурту «Без Обмежень»


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Теги: лялька, копія, Без Обмежень
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