вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У Луцьку затримали двох злодіїв-«домушників» з Львівщини. ФОТО

У Луцьку затримали двох злодіїв-«домушників» з Львівщини. ФОТО
У Луцьку вчора, 3 квітня, поліцейські затримали двох жителів Львівської області, які обкрадали квартири.

Чоловікі затвримали після вчинення чергової крадіжки на вулиці Стрілецькій у Луцьку.

У них вилучили засоби для відкриття замків та викрадені ювелірні вироби. Правопорушники – жителі Львівської області 34 та 38 років. До слова, один з них у минулому вже притягувався до кримінальної відповідальності за вчинення крадіжки.

Уже відомо, що гастролери причетні до вчинення трьох крадіжок із помешкань лучан.

«Їх затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. За фактом крадіжки поєднаної з проникненням у житло відомості слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 3 ст. 185 Кримінального кодексу України. Після оголошення затриманим підозри у вчиненні інкримінованих злочинів буде вирішуватися питання щодо обрання їм міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою», – повідомив Петро Шпига, начальник ГУНП у Волинській області.

Санкція статті передбачає від трьох до шести років позбавлення волі.

Досудові розслідування тривають.

У Луцьку затримали двох злодіїв-«домушників» з Львівщини. ФОТО
У Луцьку затримали двох злодіїв-«домушників» з Львівщини. ФОТО
У Луцьку затримали двох злодіїв-«домушників» з Львівщини. ФОТО
У Луцьку затримали двох злодіїв-«домушників» з Львівщини. ФОТО
У Луцьку затримали двох злодіїв-«домушників» з Львівщини. ФОТО
У Луцьку затримали двох злодіїв-«домушників» з Львівщини. ФОТО


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: злодії, квартири, Луцьк
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«ВолиньPost» – найпопулярніше інтернет-видання області за результатами березня
Стало відомо, де і ким працює Гунчик
Де і за скільки на Волині придбати лісовий березовий сік. КОНТАКТИ
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Ніжність, поєднана з вибуховим драйвом: у Луцьку гурт «Без обмежень» дав два неймовірних концерти. ФОТО
Сьогодні, 11:30
Права на винаходи і мільйонні борги: що задекларував депутат Волиньради Василь Столяр
Сьогодні, 11:24
У Луцьку затримали двох злодіїв-«домушників» з Львівщини. ФОТО
Сьогодні, 11:02
У Луцьку спіймали злодія, який обкрадав людей на зупинках і в маршрутках
Сьогодні, 10:47
Відома луцька лялькарка зробила м'яку копію соліста гурту «Без Обмежень»
Сьогодні, 10:39
Схожі новини
Вигідно від «Інвестора»: 2 роки без відсотків за 1-кімнатні квартири біля Луцька* Вигідно від «Інвестора»: 2 роки без відсотків за 1-кімнатні квартири біля Луцька*
03 квітень, 11:30
У Луцьку орудує група кишенькових злодіїв: опублікували фото У Луцьку орудує група кишенькових злодіїв: опублікували фото
22 лютий, 10:19
Довше кохання – більша знижка: «Яровиця» пропонує акцію на житло для закоханих* Довше кохання – більша знижка: «Яровиця» пропонує акцію на житло для закоханих*
31 січень, 12:36
Розповіли, які квартири купують в Луцьку найбільше Розповіли, які квартири купують в Луцьку найбільше
31 серпень, 2017, 16:15
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Волинянин через необережність з цигарками спалив хлів із дровами
Сьогодні, 11:40
 0
Ніжність, поєднана з вибуховим драйвом: у Луцьку гурт «Без обмежень» дав два неймовірних концерти. ФОТО
Сьогодні, 11:30
 0
Права на винаходи і мільйонні борги: що задекларував депутат Волиньради Василь Столяр
Сьогодні, 11:24
 0
У Луцьку затримали двох злодіїв-«домушників» з Львівщини. ФОТО
Сьогодні, 11:02
 0
У Луцьку спіймали злодія, який обкрадав людей на зупинках і в маршрутках
Сьогодні, 10:47
 0
Медіа
відео
1/8