У Луцьку затримали двох злодіїв-«домушників» з Львівщини. ФОТО
Сьогодні, 11:02
У Луцьку вчора, 3 квітня, поліцейські затримали двох жителів Львівської області, які обкрадали квартири.
Чоловікі затвримали після вчинення чергової крадіжки на вулиці Стрілецькій у Луцьку.
У них вилучили засоби для відкриття замків та викрадені ювелірні вироби. Правопорушники – жителі Львівської області 34 та 38 років. До слова, один з них у минулому вже притягувався до кримінальної відповідальності за вчинення крадіжки.
Уже відомо, що гастролери причетні до вчинення трьох крадіжок із помешкань лучан.
«Їх затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. За фактом крадіжки поєднаної з проникненням у житло відомості слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 3 ст. 185 Кримінального кодексу України. Після оголошення затриманим підозри у вчиненні інкримінованих злочинів буде вирішуватися питання щодо обрання їм міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою», – повідомив Петро Шпига, начальник ГУНП у Волинській області.
Санкція статті передбачає від трьох до шести років позбавлення волі.
Досудові розслідування тривають.
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Чоловікі затвримали після вчинення чергової крадіжки на вулиці Стрілецькій у Луцьку.
У них вилучили засоби для відкриття замків та викрадені ювелірні вироби. Правопорушники – жителі Львівської області 34 та 38 років. До слова, один з них у минулому вже притягувався до кримінальної відповідальності за вчинення крадіжки.
Уже відомо, що гастролери причетні до вчинення трьох крадіжок із помешкань лучан.
«Їх затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. За фактом крадіжки поєднаної з проникненням у житло відомості слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 3 ст. 185 Кримінального кодексу України. Після оголошення затриманим підозри у вчиненні інкримінованих злочинів буде вирішуватися питання щодо обрання їм міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою», – повідомив Петро Шпига, начальник ГУНП у Волинській області.
Санкція статті передбачає від трьох до шести років позбавлення волі.
Досудові розслідування тривають.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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