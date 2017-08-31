У Луцьку затримали двох злодіїв-«домушників» з Львівщини. ФОТО

У Луцьку вчора, 3 квітня, поліцейські затримали двох жителів Львівської області, які обкрадали квартири.Чоловікі затвримали після вчинення чергової крадіжки на вулиці Стрілецькій у Луцьку.У них вилучили засоби для відкриття замків та викрадені ювелірні вироби. Правопорушники – жителі Львівської області 34 та 38 років. До слова, один з них у минулому вже притягувався до кримінальної відповідальності за вчинення крадіжки.Уже відомо, що гастролери причетні до вчинення трьох крадіжок із помешкань лучан.«Їх затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. За фактом крадіжки поєднаної з проникненням у житло відомості слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 3 ст. 185 Кримінального кодексу України. Після оголошення затриманим підозри у вчиненні інкримінованих злочинів буде вирішуватися питання щодо обрання їм міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою», – повідомив Петро Шпига, начальник ГУНП у Волинській області.Санкція статті передбачає від трьох до шести років позбавлення волі.Досудові розслідування тривають.