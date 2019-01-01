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Ніжність, поєднана з вибуховим драйвом: у Луцьку гурт «Без обмежень» дав два неймовірних концерти. ФОТО

Ніжність, поєднана з вибуховим драйвом: у Луцьку гурт «Без обмежень» дав два неймовірних концерти. ФОТО
Гурт «Без обмежень» приїхав до Луцька з кращими хітами за 20 років. Два неймовірно емоційні концерти «На біс» один за одним відбулися учора, 3 квітня, у Волинському обласному академічному музично-драматичному театрі імені Тараса Шевченка.

З перших секунд появи п’яти харизматичних музикантів на сцені луцька публіка дала зрозуміти – «Без обмежень» в місті, як і завжди, чекали з нетерпінням.

Соліст гурту Сергій Танчинець на початку виступу сказав, що музиканти неймовірно раді вкотре бути у Луцьку.

«Привіт, Луцьк. Як ся маєте? Тішимося з того, що ми до вас доїхали. Зараз середа, п’ята година вечора. Що ви всі тут робите? Чого ви не на роботі? Я жартую, звісно. Бо ви всі – на нашому концерті. І це просто крута круть! Дякую вам!» – звернувся до переповненого залу Танчинець.

Ніжність, поєднана з вибуховим драйвом: у Луцьку гурт «Без обмежень» дав два неймовірних концерти. ФОТО

Ніжність, поєднана з вибуховим драйвом: у Луцьку гурт «Без обмежень» дав два неймовірних концерти. ФОТО

Ніжність, поєднана з вибуховим драйвом: у Луцьку гурт «Без обмежень» дав два неймовірних концерти. ФОТО

Ніжність, поєднана з вибуховим драйвом: у Луцьку гурт «Без обмежень» дав два неймовірних концерти. ФОТО


Першою музиканти виконали для луцьких фанатів пісню «Буду з тобою», а наступною трохи повернули їх в осінь і заспівали «Листопад».

Перед наступною ж піснею Сергій Танчинець звернувся до слухачів із двома порадами. «Перша – будьте обережним біля води, а друга хлопцям – будьте обережними біля гарних дівчат, бо там ненароком можна і потонути», - сказав він, і публіка вже здогадалася, що наступною підспівуватиме відому композицію «Тону».

Кожна пісня, виконана музикантами, завершувалася шквалом емоцій та оплесків від глядачів. Соліст гурту навіть зауважив, що «Луцьк такий же прекрасний, як і завжди, але ще трохи кращий». Він додав, що гурт дуже радий мати два концерти саме у нашому місті. За його словами, це характеризує лучан як надзвичайних шанувальників гурту, а, отже, і самих музикантів як шанувальників міста Луцька.

Ніжність, поєднана з вибуховим драйвом: у Луцьку гурт «Без обмежень» дав два неймовірних концерти. ФОТО

Ніжність, поєднана з вибуховим драйвом: у Луцьку гурт «Без обмежень» дав два неймовірних концерти. ФОТО

Ніжність, поєднана з вибуховим драйвом: у Луцьку гурт «Без обмежень» дав два неймовірних концерти. ФОТО

Ніжність, поєднана з вибуховим драйвом: у Луцьку гурт «Без обмежень» дав два неймовірних концерти. ФОТО


Свою наступну пісню музикант захотів заспівати для двох дітей, які танцювали під сценою. «Ви тільки гляньте на цю парочку. Які вони няшні», - сказав Танчинець і виконав пісню «Без неї ніяк».

Ніжність, поєднана з вибуховим драйвом: у Луцьку гурт «Без обмежень» дав два неймовірних концерти. ФОТО

Ніжність, поєднана з вибуховим драйвом: у Луцьку гурт «Без обмежень» дав два неймовірних концерти. ФОТО

Ніжність, поєднана з вибуховим драйвом: у Луцьку гурт «Без обмежень» дав два неймовірних концерти. ФОТО
Ніжність, поєднана з вибуховим драйвом: у Луцьку гурт «Без обмежень» дав два неймовірних концерти. ФОТО
Ніжність, поєднана з вибуховим драйвом: у Луцьку гурт «Без обмежень» дав два неймовірних концерти. ФОТО


Під час концерту Сергій Танчинець чимало говорив, зокрема – про ситуацію в Україні, війну і вдячність тим, хто забезпечує можливість проводити такі концерти у мирному Луцьку, – українським воїнам.

«Якби там хто це не називав – АТО, ООС чи ще якось – це визвольна війна за незалежність української держави. Зараз ми щодня чуємо суху статистику про те, яка кількість наших хлопців загинула чи скільки поранено. Ми сприймаємо це щоразу черствіше. Але я хочу, щоб нам боліло і тисло серце через те, що ми чуємо цю інформацію, я хочу, щоб ми пам’ятали про тих, хто там і якою ціною нам дається можливість бути сьогодні на цьому концерті… За нами – Бог і з нами правда», – висловився фронтмен гурту і надзвичайно емоційно виконав пісню «Най би весна», зауваживши, що щиро хоче, аби і для України нарешті настала справжня весна без втрат і війни.

На продовження ж музиканти подарували залу пісню «Моя країна» із життєствердними словами «Знайте, «брати», нас не зламати».
Під час концерту Сергій Танчинець незліченну кількість разів дякував залу та своїй команді, а публіка віддячувала за кожну пісню оваціями, підспівуванням абсолютно усіх пісень та подарунками.

До слова, один з фанатів гурту передав подарунок генеральному продюсеру гурту «Без обмежень» Олегу Ходачуку, який, за словами Сергія Танчинця, прожив у Луцьку значну частину життя і вважає себе лучанином.

На завершення концерту музиканти момантичну пісню «Твої очі» та жартівливу «Магдалену». На біс же на сцену вийшли не лише «Без обмежень», а й усі діти, присутні в залі. Разом з музикантами і залом, який вже не міг всидіти й танцював, вони заспівали відому «Без неї ніяк».

Публіка, яка просто божеволіла від пісень улюбленого гурту, ніяк не хотіла відпускати музикантів зі сцени. Вони ж пообіцяли знову і знову повертатися до Луцька за цією неймовірною енергетикою.

Ніжність, поєднана з вибуховим драйвом: у Луцьку гурт «Без обмежень» дав два неймовірних концерти. ФОТО
Ніжність, поєднана з вибуховим драйвом: у Луцьку гурт «Без обмежень» дав два неймовірних концерти. ФОТО
Ніжність, поєднана з вибуховим драйвом: у Луцьку гурт «Без обмежень» дав два неймовірних концерти. ФОТО
Ніжність, поєднана з вибуховим драйвом: у Луцьку гурт «Без обмежень» дав два неймовірних концерти. ФОТО
Ніжність, поєднана з вибуховим драйвом: у Луцьку гурт «Без обмежень» дав два неймовірних концерти. ФОТО
Ніжність, поєднана з вибуховим драйвом: у Луцьку гурт «Без обмежень» дав два неймовірних концерти. ФОТО
Ніжність, поєднана з вибуховим драйвом: у Луцьку гурт «Без обмежень» дав два неймовірних концерти. ФОТО
Ніжність, поєднана з вибуховим драйвом: у Луцьку гурт «Без обмежень» дав два неймовірних концерти. ФОТО
Ніжність, поєднана з вибуховим драйвом: у Луцьку гурт «Без обмежень» дав два неймовірних концерти. ФОТО
Ніжність, поєднана з вибуховим драйвом: у Луцьку гурт «Без обмежень» дав два неймовірних концерти. ФОТО
Ніжність, поєднана з вибуховим драйвом: у Луцьку гурт «Без обмежень» дав два неймовірних концерти. ФОТО
Ніжність, поєднана з вибуховим драйвом: у Луцьку гурт «Без обмежень» дав два неймовірних концерти. ФОТО
Ніжність, поєднана з вибуховим драйвом: у Луцьку гурт «Без обмежень» дав два неймовірних концерти. ФОТО
Ніжність, поєднана з вибуховим драйвом: у Луцьку гурт «Без обмежень» дав два неймовірних концерти. ФОТО
Ніжність, поєднана з вибуховим драйвом: у Луцьку гурт «Без обмежень» дав два неймовірних концерти. ФОТО
Ніжність, поєднана з вибуховим драйвом: у Луцьку гурт «Без обмежень» дав два неймовірних концерти. ФОТО
Ніжність, поєднана з вибуховим драйвом: у Луцьку гурт «Без обмежень» дав два неймовірних концерти. ФОТО
Ніжність, поєднана з вибуховим драйвом: у Луцьку гурт «Без обмежень» дав два неймовірних концерти. ФОТО
Ніжність, поєднана з вибуховим драйвом: у Луцьку гурт «Без обмежень» дав два неймовірних концерти. ФОТО
Ніжність, поєднана з вибуховим драйвом: у Луцьку гурт «Без обмежень» дав два неймовірних концерти. ФОТО
Ніжність, поєднана з вибуховим драйвом: у Луцьку гурт «Без обмежень» дав два неймовірних концерти. ФОТО
Ніжність, поєднана з вибуховим драйвом: у Луцьку гурт «Без обмежень» дав два неймовірних концерти. ФОТО
Ніжність, поєднана з вибуховим драйвом: у Луцьку гурт «Без обмежень» дав два неймовірних концерти. ФОТО
Ніжність, поєднана з вибуховим драйвом: у Луцьку гурт «Без обмежень» дав два неймовірних концерти. ФОТО
Ніжність, поєднана з вибуховим драйвом: у Луцьку гурт «Без обмежень» дав два неймовірних концерти. ФОТО
Ніжність, поєднана з вибуховим драйвом: у Луцьку гурт «Без обмежень» дав два неймовірних концерти. ФОТО
Ніжність, поєднана з вибуховим драйвом: у Луцьку гурт «Без обмежень» дав два неймовірних концерти. ФОТО
Ніжність, поєднана з вибуховим драйвом: у Луцьку гурт «Без обмежень» дав два неймовірних концерти. ФОТО
Ніжність, поєднана з вибуховим драйвом: у Луцьку гурт «Без обмежень» дав два неймовірних концерти. ФОТО
Ніжність, поєднана з вибуховим драйвом: у Луцьку гурт «Без обмежень» дав два неймовірних концерти. ФОТО
Ніжність, поєднана з вибуховим драйвом: у Луцьку гурт «Без обмежень» дав два неймовірних концерти. ФОТО
Ніжність, поєднана з вибуховим драйвом: у Луцьку гурт «Без обмежень» дав два неймовірних концерти. ФОТО
Ніжність, поєднана з вибуховим драйвом: у Луцьку гурт «Без обмежень» дав два неймовірних концерти. ФОТО
Ніжність, поєднана з вибуховим драйвом: у Луцьку гурт «Без обмежень» дав два неймовірних концерти. ФОТО
Ніжність, поєднана з вибуховим драйвом: у Луцьку гурт «Без обмежень» дав два неймовірних концерти. ФОТО
Ніжність, поєднана з вибуховим драйвом: у Луцьку гурт «Без обмежень» дав два неймовірних концерти. ФОТО
Ніжність, поєднана з вибуховим драйвом: у Луцьку гурт «Без обмежень» дав два неймовірних концерти. ФОТО


Фото – Ігоря ДИНІ

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Теги: «Без обмежень», концерт, Сергій Танчинець, Луцьк
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