Ніжність, поєднана з вибуховим драйвом: у Луцьку гурт «Без обмежень» дав два неймовірних концерти. ФОТО

Гурт «Без обмежень» приїхав до Луцька з кращими хітами за 20 років. Два неймовірно емоційні концерти «На біс» один за одним відбулися учора, 3 квітня, у Волинському обласному академічному музично-драматичному театрі імені Тараса Шевченка.З перших секунд появи п’яти харизматичних музикантів на сцені луцька публіка дала зрозуміти – «Без обмежень» в місті, як і завжди, чекали з нетерпінням.Соліст гуртуна початку виступу сказав, що музиканти неймовірно раді вкотре бути у Луцьку.«Привіт, Луцьк. Як ся маєте? Тішимося з того, що ми до вас доїхали. Зараз середа, п’ята година вечора. Що ви всі тут робите? Чого ви не на роботі? Я жартую, звісно. Бо ви всі – на нашому концерті. І це просто крута круть! Дякую вам!» – звернувся до переповненого залу Танчинець.Першою музиканти виконали для луцьких фанатів пісню «Буду з тобою», а наступною трохи повернули їх в осінь і заспівали «Листопад».Перед наступною ж піснею Сергій Танчинець звернувся до слухачів із двома порадами. «Перша – будьте обережним біля води, а друга хлопцям – будьте обережними біля гарних дівчат, бо там ненароком можна і потонути», - сказав він, і публіка вже здогадалася, що наступною підспівуватиме відому композицію «Тону».Кожна пісня, виконана музикантами, завершувалася шквалом емоцій та оплесків від глядачів. Соліст гурту навіть зауважив, що «Луцьк такий же прекрасний, як і завжди, але ще трохи кращий». Він додав, що гурт дуже радий мати два концерти саме у нашому місті. За його словами, це характеризує лучан як надзвичайних шанувальників гурту, а, отже, і самих музикантів як шанувальників міста Луцька.Свою наступну пісню музикант захотів заспівати для двох дітей, які танцювали під сценою. «Ви тільки гляньте на цю парочку. Які вони няшні», - сказав Танчинець і виконав пісню «Без неї ніяк».Під час концерту Сергій Танчинець чимало говорив, зокрема – про ситуацію в Україні, війну і вдячність тим, хто забезпечує можливість проводити такі концерти у мирному Луцьку, – українським воїнам.«Якби там хто це не називав – АТО, ООС чи ще якось – це визвольна війна за незалежність української держави. Зараз ми щодня чуємо суху статистику про те, яка кількість наших хлопців загинула чи скільки поранено. Ми сприймаємо це щоразу черствіше. Але я хочу, щоб нам боліло і тисло серце через те, що ми чуємо цю інформацію, я хочу, щоб ми пам’ятали про тих, хто там і якою ціною нам дається можливість бути сьогодні на цьому концерті… За нами – Бог і з нами правда», – висловився фронтмен гурту і надзвичайно емоційно виконав пісню «Най би весна», зауваживши, що щиро хоче, аби і для України нарешті настала справжня весна без втрат і війни.На продовження ж музиканти подарували залу пісню «Моя країна» із життєствердними словами «Знайте, «брати», нас не зламати».Під час концерту Сергій Танчинець незліченну кількість разів дякував залу та своїй команді, а публіка віддячувала за кожну пісню оваціями, підспівуванням абсолютно усіх пісень та подарунками.До слова, один з фанатів гурту передав подарунок генеральному продюсеру гурту «Без обмежень», який, за словами Сергія Танчинця, прожив у Луцьку значну частину життя і вважає себе лучанином.На завершення концерту музиканти момантичну пісню «Твої очі» та жартівливу «Магдалену». На біс же на сцену вийшли не лише «Без обмежень», а й усі діти, присутні в залі. Разом з музикантами і залом, який вже не міг всидіти й танцював, вони заспівали відому «Без неї ніяк».Публіка, яка просто божеволіла від пісень улюбленого гурту, ніяк не хотіла відпускати музикантів зі сцени. Вони ж пообіцяли знову і знову повертатися до Луцька за цією неймовірною енергетикою.Фото –