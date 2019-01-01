Права на винаходи і мільйонні борги: що задекларував депутат Волиньради Василь Столяр

Василь Столяр задекларував декілька земельних ділянок, два житлові будинки, фірми, дорогий годинник, готівку та кредит.



Василь Столяр вказав, що від 2003 року володіє 25 сотками та 60 сотками землі, а від 2004 року має 25 соток землі, а також житловий будинок площею 195,4 м. кв. вартістю 403,921 тисячі гривень у селі Лише Луцького району. Дружина Ольга Столяр від 2013 року володіє житловим будинком площею 316,4 м. кв. разом із Андрієм Столяром у тому ж селі, - пише



У 2018 році у депутата у селі Лище з’явилася земельна ділянка площею 19,87 сотки. З 2018 року він також орендує у тому ж селі 7 земельних ділянок площею 2,1659 га, 97,17 сотки, 81,02 сотки, 94,29 сотки, 3,4752 га, 4,8969 га та 8,39 сотки.



Депутат має годинник «Blancpain», комбіновану мисливську рушницю «Abac» та мисливський нарізний карабін «Blaser D99». Дружина має мисливський карабін «ERNST KERNER к.16/9,3».



Депутат має причеп-платформу ПФ2 2001 року випуску. Дружина з 2015 року має авто «Toyota Land Cruiser 200» 2008 року випуску.



Депутату належить 50 % від загального капіталу ТзОВ «Флора-Північ», що у грошовому вираженні становить 50 тисяч гривень.



Василь Столяр є кінцевим бенефіціарним власником Обслуговуючуго кооперативу «Лісовий масив», Благодійного фонду «Волиняни», ТзОВ «Флора-Північ», ГО «Дитячо-юнацька футбольна школа «Волинь» та ГО «Федерація баскетболу Волинської області».



Депутат має права на винаходи – захисний склад (з 2008 року), спосіб просочування деревини (з 2008 року), склад водорозчинний захисний (2008 року), спосіб сушіння деревини і установка для його здійснення (2009 року) та спосіб визрівання водного розчину виноградного спирту (з 2010 року), а також права на промисловий зразок – пляшку.



У 2017 році Столяр отримав 84,354 тисячі гривень зарплати у КП «Волиньприродресурс» та 105 тисяч гривень від продажу цінних паперів та корпоративних прав, а саме ТОВ «Віта-Фудз» та 19,78 тисячі гривень від відчуження нерухомого майна (земельну ділянку площею 60,21 сотки земліу селі Лище) для Олександри Сандар.



Дружина отримала 23,113 тисячі гривень зарплати в ТОВ «СВА Плюс» та 17,123 тисячі гривень у зв’язку з вагітністю та пологами від ТОВ «СВА Плюс».



Василь Столяр має готівкою 42,3 тисячі доларів, ще 2,54 мільйона доларів США позичив третім особам. На рахунку в АТ КБ «Укрсиббанк» у нього є 609 євро та 18,054 тисячі гривень. У дружини в тому ж банку —1,14 тисячі євро.



Від 2007 року Василь Столяр має кредит у «Приватбанку» у розмірі 273,169 тисячі доларів США.



Для порівняння, у 2017 році він отримав 5,145 тисячі гривень зарплати у ТОВ «СВА Плюс», 74,338 тисячі гривень зарплати в КП «Волиньприродресурс». Дружина отримала 30,516 тисячі гривень в ТОВ «СВА Плюс». Василь Столяр мав тоді готівкою 47,4 тисячі доларів США, 2,54 мільйона доларів США позичив третім особам, ще 1,015 тисячі євро та 55,11 тисячі гривень було на рахунку в АТ КБ «Укрсиббанк». Дружина мала 26 тисяч гривень готівкою та 1,389 тисячі євро на рахунку АТ КБ «Укрсиббанк».

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Директор КП «Волиньприродресурс», депутат Волинської обласної радизадекларував декілька земельних ділянок, два житлові будинки, фірми, дорогий годинник, готівку та кредит.Василь Столяр вказав, що від 2003 року володіє 25 сотками та 60 сотками землі, а від 2004 року має 25 соток землі, а також житловий будинок площею 195,4 м. кв. вартістю 403,921 тисячі гривень у селі Лише Луцького району. Дружина Ольга Столяр від 2013 року володіє житловим будинком площею 316,4 м. кв. разом із Андрієм Столяром у тому ж селі, - пише Волинь Оnline У 2018 році у депутата у селі Лище з’явилася земельна ділянка площею 19,87 сотки. З 2018 року він також орендує у тому ж селі 7 земельних ділянок площею 2,1659 га, 97,17 сотки, 81,02 сотки, 94,29 сотки, 3,4752 га, 4,8969 га та 8,39 сотки.Депутат має годинник «Blancpain», комбіновану мисливську рушницю «Abac» та мисливський нарізний карабін «Blaser D99». Дружина має мисливський карабін «ERNST KERNER к.16/9,3».Депутат має причеп-платформу ПФ2 2001 року випуску. Дружина з 2015 року має авто «Toyota Land Cruiser 200» 2008 року випуску.Депутату належить 50 % від загального капіталу ТзОВ «Флора-Північ», що у грошовому вираженні становить 50 тисяч гривень.Василь Столяр є кінцевим бенефіціарним власником Обслуговуючуго кооперативу «Лісовий масив», Благодійного фонду «Волиняни», ТзОВ «Флора-Північ», ГО «Дитячо-юнацька футбольна школа «Волинь» та ГО «Федерація баскетболу Волинської області».Депутат має права на винаходи – захисний склад (з 2008 року), спосіб просочування деревини (з 2008 року), склад водорозчинний захисний (2008 року), спосіб сушіння деревини і установка для його здійснення (2009 року) та спосіб визрівання водного розчину виноградного спирту (з 2010 року), а також права на промисловий зразок – пляшку.У 2017 році Столяр отримав 84,354 тисячі гривень зарплати у КП «Волиньприродресурс» та 105 тисяч гривень від продажу цінних паперів та корпоративних прав, а саме ТОВ «Віта-Фудз» та 19,78 тисячі гривень від відчуження нерухомого майна (земельну ділянку площею 60,21 сотки земліу селі Лище) дляДружина отримала 23,113 тисячі гривень зарплати в ТОВ «СВА Плюс» та 17,123 тисячі гривень у зв’язку з вагітністю та пологами від ТОВ «СВА Плюс».Василь Столяр має готівкою 42,3 тисячі доларів, ще 2,54 мільйона доларів США позичив третім особам. На рахунку в АТ КБ «Укрсиббанк» у нього є 609 євро та 18,054 тисячі гривень. У дружини в тому ж банку —1,14 тисячі євро.Від 2007 року Василь Столяр має кредит у «Приватбанку» у розмірі 273,169 тисячі доларів США.Для порівняння, у 2017 році він отримав 5,145 тисячі гривень зарплати у ТОВ «СВА Плюс», 74,338 тисячі гривень зарплати в КП «Волиньприродресурс». Дружина отримала 30,516 тисячі гривень в ТОВ «СВА Плюс». Василь Столяр мав тоді готівкою 47,4 тисячі доларів США, 2,54 мільйона доларів США позичив третім особам, ще 1,015 тисячі євро та 55,11 тисячі гривень було на рахунку в АТ КБ «Укрсиббанк». Дружина мала 26 тисяч гривень готівкою та 1,389 тисячі євро на рахунку АТ КБ «Укрсиббанк».

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