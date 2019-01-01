Волинянин через необережність з цигарками спалив хлів із дровами





Про це інформує



У середу, 3 квітня, близько 12:30 виникла пожежа посуші та чагарнику на площі 0,1 га.



На виклик виїжджав черговий караул ДПРЧ-10 міста Любомль, пожежу ліквідували за півгодини. Причина – необережне поводження з вогнем невстановленої особи.



Того ж дня, близько 14:20 горіла дровітня на одному з обійсть у селі Згорани.



Вогонь знищив стіну, та 1 кубометр дров. Ймовірно, споруда зайнялася від посуші поблизу, орієнтовна причина пожежі — необережність під час куріння власника господарства.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У місті Любомль пожежники ліквідували два загорання.Про це інформує Кордон У середу, 3 квітня, близько 12:30 виникла пожежа посуші та чагарнику на площі 0,1 га.На виклик виїжджав черговий караул ДПРЧ-10 міста Любомль, пожежу ліквідували за півгодини. Причина – необережне поводження з вогнем невстановленої особи.Того ж дня, близько 14:20 горіла дровітня на одному з обійсть у селі Згорани.Вогонь знищив стіну, та 1 кубометр дров. Ймовірно, споруда зайнялася від посуші поблизу, орієнтовна причина пожежі — необережність під час куріння власника господарства.

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