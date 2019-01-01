Волинянин через необережність з цигарками спалив хлів із дровами
Сьогодні, 11:40
У місті Любомль пожежники ліквідували два загорання.
Про це інформує Кордон.
У середу, 3 квітня, близько 12:30 виникла пожежа посуші та чагарнику на площі 0,1 га.
На виклик виїжджав черговий караул ДПРЧ-10 міста Любомль, пожежу ліквідували за півгодини. Причина – необережне поводження з вогнем невстановленої особи.
Того ж дня, близько 14:20 горіла дровітня на одному з обійсть у селі Згорани.
Вогонь знищив стіну, та 1 кубометр дров. Ймовірно, споруда зайнялася від посуші поблизу, орієнтовна причина пожежі — необережність під час куріння власника господарства.
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Про це інформує Кордон.
У середу, 3 квітня, близько 12:30 виникла пожежа посуші та чагарнику на площі 0,1 га.
На виклик виїжджав черговий караул ДПРЧ-10 міста Любомль, пожежу ліквідували за півгодини. Причина – необережне поводження з вогнем невстановленої особи.
Того ж дня, близько 14:20 горіла дровітня на одному з обійсть у селі Згорани.
Вогонь знищив стіну, та 1 кубометр дров. Ймовірно, споруда зайнялася від посуші поблизу, орієнтовна причина пожежі — необережність під час куріння власника господарства.
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