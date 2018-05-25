Куди піти на вихідні у Луцьку: 5-7 квітня





Можна зустрітися з друзями і піти на вечірку або ж з сім’єю відвідати театр, чи провести час з коханою людиною в кіно, а така хороша погода ще й дарує можливість відпочити на природі.



Після активного робочого тижня варто подбати про те, як, де і з ким провести вихідні. Цей вікенд буде доволі насиченими у культурному та розважальному плані. Кожен зможе вибрати собі подію до душі.



Тому



До уваги організаторів масових заходів у Луцьку! Якщо вас не вказали в цьому переліку, будь ласка, надішліть інформацію на пошту



П’ятниця, 5 квітня



Подія: «IMPREZA LUBARTA»

Тип заходу: Благодійний бал

Місце: Музей сучасного мистецтва Корсаків.

Початок: 18:00

Що обіцяють: БЛАГОДІЙНИЙ БАЛ LUBARTA у супроводі камерного оркестру «Кантабіле», джазової формації «Резус блюз» та Сергія Скулинця.

Головний танцмейстер імпрези Кашевський Олександр.

В блоці латино-американської програми планується залучення професійного танцівника з Мексики для проведення майстер класу із «Сальси» та «Бачати».

Також відбудуться:

- Модні покази брендів одягу від кращих дизайнерів міста;

- Майстер-класи з хореографії;

- Парад дебютантів балу;

- Тематичні фотозони;

- Фуд-зона;

- Парад живих скульптур, театральних мімів;

- Благодійна галерея мистецтв;

- Благодійний аукціон;

На заході ще можна буде послухати цікаві і пізнавальні розповіді. Катерина Теліпська, начальник управління туризму і промоції міста Луцької міської ради говоритиме на тему «Луцьк - приємне відкриття», а Тетяна Яцечко-Блаженко, історик, краєзнавець, викладач СНУ імені Лесі Українки розповість про традиції проведення світських балів на території України.







Подія: «МЕЛОМАН». Фінал!

Тип заходу: Музично-розважальна забава

Місце: Пивний клуб «Оболонь»

Початок програми: 21:30

Що обіцяють: Серйозна боротьба, яка тривала 7 місяців, у цю п'ятницю буде визначальною. Саме 5 квітня зберуться до купи фіналісти попередніх місяців і відбудеться серйозна битва за звання найкращих. Буде крутий подарунок від Кораблика та партнерів (Козацької Ради і Marengo). Нагадаємо, що «Меломан» - це музично-розважальний проект, над яким працюють кілька креативних особистостей (Slavko MazuRock, Richik Stepanovskyi, Андрій Тимчук). Забава розпочалась ще у вересні і матиме своє логічне завершення у квітні. Ну, а після Меломану влаштують ще танцульки. Бронюйте столики завчасно!







Подія: «Ведмідь. Пропозиція»

Тип заходу: Вистава

Місце: Волинський академічний театр імені Т.Г. Шевченка

Початок: 18:00

Що обіцяють: «Як зароджується любов… Звичайно любов поетизирують, прикрашають її трояндами, солов’ями, ми прикрашаємо нашу любов фатальними питаннями». Чехов А.

«Ведмідь. Пропозиція» – абсолютно несхожі історії про кохання: комічною, незграбною, безглуздою, але світлою і щирою. Класичний сюжет у виконанні популярних артистів театру.

Переклад з російської Антіна Хуторяна. Камерна сцена, жарти. Вистава йде з одним антрактом.







Подія: «Смичком по клавішах»

Тип заходу: Концерт

Місце: Волинська обласна філармонія

Початок: 18:00

Що обіцяють: ОЛЕКСАНДР САРАТСЬКИЙ + КИРИЛО СТЕЦЕНКО + «КАНТАБІЛЕ» = «СМИЧКОМ ПО КЛАВІШАХ».

Вітчизняним любителям класичної, народної, духовної музики добре відоме ім’я славетного композитора, хорового диригента, фольклориста, громадського діяча, священнослужителя, палкого патріота України Кирила Стеценка (1882–1922). Відомо й те, що нащадки Маестро також присвятили своє життя Її Величності Музиці.

5 квітня (у п’ятницю) луцькі меломани мають нагоду відвідати концерт “Смичком по клавішах” за участі чудового українського піаніста й композитора, лауреата міжнародних джазових фестивалів Олександра Саратського та... Кирила Стеценка-онука – заслуженого артиста України, скрипаля-віртуоза, композитора, культуролога, продюсера і педагога, лауреата багатьох престижних конкурсів.

Твори цих непересічних митців якраз і прозвучать у програмі, що, поза всяким сумнівом має бути вельми цікавою – тим паче, що участь у ній братиме ще й Академічний камерний оркестр “Кантабіле” Волинської обласної філармонії (художній керівник – народний артист України Товій Рівець) – колектив, із яким мають за честь виступати чимало знаних музикантів.







Субота, 6 квітня



Подія: Тренінг-кастинг

Тип заходу: Майстер – класи

Місце: Луцький районний будинок культури (Ковельська, буд. 56, Луцьк)

Початок: 17:00

Що обіцяють: «ГаРмИдЕр» цього року з нагоди дня театру знову дарує можливість взяти участь у безоплатному 4-годинному тренінгу та ще й шанс взяти участь грі-читці разом із гармидерівцями.

З 17:00 до 21:00 відбудеться тренінг із акторської майстерності, в якому зможуть взяти участь ЛИШЕ ОСОБИ ЧОЛОВІЧОЇ СТАТІ. І це, дорогі дівчатка, ніяка не дискримінація, а навпаки — прагнення до гендерної рівноваги у колективі театру. Із відібраними на кастингу акторами, згідно з умовами експерименту, за тиждень ми підготуємо виставу «Човняр». І вже 14 квітня запросимо глядачів на прем'єру гри-читки.

Умови участі в тренінгу-кастингу:

• Стать: чоловіча

• Вік: від 18 років

• Заповнити заявку до 5 квітня.

• Готовність долучитися до вистави-експерименту 14 квітня (з обов’язковими репетиціями 8-13 квітня після 18:30).

Усі учасники тренінгу-кастингу, кого захопить процес творення мають можливість долучитися до подальшої роботи театру. Деталі участі в тренінгу-кастингу будуть повідомлені у відповідь на заповнену заявку.







Подія: Смачна Дискотівка

Тип заходу: Дискотека

Місце: Пивний клуб «Оболонь»

Що обіцяють: Довго вагались, як обізвати найуніверсальнішу дискотеку в Кораблику..? Поміркувавши над різними версіями, дійшли до висновку, що музика, як і страви, у Кораблику смачна. І не важливо, які стилі чи роки у ній домінують - головне, що вона підібрана вдало і в переважній більшості підходить для будь-якої компанії. От і на цей раз ми підберемо море хітів (як призабутих, так і зовсім свіжих для ознайомлення), щоб вам смакувало та відпочивалось ще краще.







Подія: DILEMMA #SHALENII

Тип заходу: Концерт

Місце: Клуб XXI Століття

Початок: 19:00

Що обіцяють: «коли серце просить танцю»... з’являється паті-гурт DILEMMA та влаштовує ураганне шоу! В підтримку нового альбому гурт влаштовує тур #SHALENII по 30 містам України. І вже 6 квітня танцювальне паті-концерт відбудеться в клубі XXI Столiття .







Подія: «Любов до скону»

Тип заходу: Вистава

Місце: Волинський академічний театр імені Т.Г. Шевченка

Початок: 18:00

Що обіцяють: Комедія на дві дії. Переклад з італійської Тамари Скуй, переклад з російської Дмитра Мельничука. 18+

Комедія з елементами чорного гумору «ЛЮБОВ ДО СКОНУ» за п'єсою італійського драматурга Альдо Ніколаї «Не П'ята, а Дев'ята...» представляє любовний трикутник - Бруно, Маріо і ....

Вона приголомшлива. Якщо вона кохає, то віддається чоловікові повністю, заповнюючи життя коханого увагою і турботою, з ранку і... до ранку. Вона не Беатріче, не Лаура, не Клеопатра... Вона - Єва. З нею у вас буде все - достаток, небезпечні пригоди і... нові шкарпетки. Але того ж Єва чекає і від своїх коханих - повного розчинення в ній і її бажаннях. Ця Єва приходить не з яблуками, їй достатньо двох слів, щоб перекинути світ чоловіка з ніг на голову...







Неділя, 7 квітня



Подія: «Кордон»

Тип заходу: Кистава-дослідження

Місце: Луцький районний будинок культури (Ковельська, буд. 56, Луцьк)

Початок: 18:00

Що обіцяють: Цю унікальну документальну виставу-дослідження театр створив за підтримки Генерального Консульства Республіки Польщі в Луцьку. Вона базується на багатьох реальних розмовах учасників проекту із людьми по обидва боки україно-польського кордону: про кордон між країнами, про кордони між нами, про кордони всередині нас.

Усі життєві історії та факти, які використані у сценарії — реальні. Сюжет є художнім тлом для розгортання розмови — рефлексії над станом суспільної свідомості та подолання бар’єрів, спровокованих ситуацією у суспільстві та ментальними особливостями українців і поляків. 5 таких різних жінок, потрапивши в екзистенційну ситуацію очікування, відкривають своє найпотаємніше та найболючіше, те що викликає то сміх, то сором, то сльози. Цю виставу варто пережити! Вхід— благодійний внесок. 16 +







Подія: Анна Сліпчук та Сергій Гончаренко (Слеп)

Тип заходу: Акустичні кавери на добре відомі хіти.

Місце: Пивний клуб «Оболонь»

Початок: 21:30

Що обіцяють: Anna Slipchuk і Сергій Гончаренко (Слеп) - прекрасний дует двох луцьких професіоналів, які матимуть чим вас потішити в цю неділю, 7 квітня. Ця парочка готує класні акустичні кавери на добре відомі хіти. Тож, якщо у вас є бажання попідспівувати разом, поплескати і класно провести недільний вечір, то плануйте свій час і забігайте у Кораблик. Впевнені, що прем’єра такої програми вам буде довподоби ;) А після концерту ще й танці. Вхід вільний!







Подія: Прем'єра вистави «ГУСЕНЯ»

Тип заходу: Вистава

Місце: Волинський академічний обласний театр ляльок

Початок: 12:00

Що обіцяють: Унікальна вистава-гра для малят та їх батьків. Уявіть, що ви опинилися у дитячій спальні у піжамі. Чи зможете ви спокійно заснути, коли навколо стільки дивацтв: кожна подушка може перетворитися на озеро, ліс, та навіть на Лисицю, Їжачка та непосидче Гусеня на ім’я Тимофій. Як заснути, коли пригоди тільки починаються.







Подія: «Дуже проста історія»

Тип заходу: Вистава

Місце: Волинський академічний театр імені Т.Г. Шевченка

Початок: 18:00

Що обіцяють: Трагікомедія на дві дії і три картини. Свинка, Конячка, Півник, Песик і Корівка живуть своїм життям... та раптом виявляється, що дочка господарів Юля вагітна від Романа, сина пияка та гультіпаки Сусіда. Дія відбувається в хліві доброго і заможного Господаря.







5-7 квітня. КІНОПРЕМ’ЄРИ



Фільм: «Шазам»

Жанр: Фантастика, фентезі, бойовик, пригоди

Місце: «Premier City»

Початок: 10:10; 12:40; 15:20; 15:20; 16:35; 18:00; 19:10; 20:35; 21:50; 23:10

Про що фільм: У кожному з нас живе супергерой, потрібна лише дещиця магії, щоб він проявив себе. Біллі Бетсон повинен прокричати всього лише одне слово: «ШАЗАМ!», щоб з кмітливого чотирнадцятирічного хлопчаки перетворитися в цілком собі дорослого супергероя Шазама, а все завдяки древньому чарівникові. У душі він залишається дитиною, нехай і в дорослому могутньому тілі, тому поводиться так, як вчинив би будь-який підліток, який отримав надздібності - відтягується на повну котушку в цій підрослій версії себе самого! А чи вміє він літати? А чи є у нього рентгенівський зір? Чи може він стріляти блискавками з рук? А чи може пропустити контрольну з суспільствознавства? Шазам перевіряє межі своїх можливостей з відчайдушністю дитини, але йому доведеться швидко отримати контроль над своїми здібностями, щоб битися зі смертоносними силами зла доктора Таддеус Сива.







Фільм: «Кладовище домашніх тварин»

Жанр: Жахи, трилер

Місце: «Premier City»

Початок: 10:10; 12:40; 15:20; 15:20; 16:35; 18:00; 19:10; 20:35; 21:50; 23:10

Про що фільм: Сім'я Луїса Крида переїжджає в сільський будинок, який, як з'ясовується, розташований по сусідству з похмурим Цвинтарем домашніх тварин. Саме тут Луїс ховає кішку, улюбленицю сім'ї, яка загинула під колесами вантажівки. Ця смерть тягне за собою низку жахливих подій, які доводять Кріду, що мертві повинні залишатися мертвими...







Фільм: «Вулкан»

Жанр: Драма, комедія

Місце: «Premier City»

Початок: 12:25;

Про що фільм: Фільм розповідає про перекладача ОБСЄ Лукаса, який у складі моніторингової місії вирушає на кордон з Кримом та за дивних збігів обставин залишається сам у маленькому містечку на півдні України. Там він занурюється у життя української провінції, у світ, який виходить за рамки його уяви, де речі виглядають повністю відірваними від усякої логіки чи структури. В цих дивних місцях Лукас отримує шанс почати життя спочатку.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Нарешті настало справжнє весняне тепло, пригріло сонечко, зеленіють парки і сади, оживає природа. День став набагато довшим і хочеться насолоджуватися кожною миттю, а попереду ще й перші квітневі вихідні, які неодмінно потрібно провести весело і з користю. Нехай весняний авітаміноз не стане цьому на заваді, тому про плани варто подбати заздалегідь.Можна зустрітися з друзями і піти на вечірку або ж з сім’єю відвідати театр, чи провести час з коханою людиною в кіно, а така хороша погода ще й дарує можливість відпочити на природі.Після активного робочого тижня варто подбати про те, як, де і з ким провести вихідні. Цей вікенд буде доволі насиченими у культурному та розважальному плані. Кожен зможе вибрати собі подію до душі.Тому Інформаційне агентство ВолиньPost підготувало для вас добірку заходів, які допоможуть «перезарядити батарейки» після робочого тижня.До уваги організаторів масових заходів у Луцьку! Якщо вас не вказали в цьому переліку, будь ласка, надішліть інформацію на пошту [email protected] Подія:Тип заходу: Благодійний балМісце: Музей сучасного мистецтва Корсаків.Початок: 18:00Що обіцяють: БЛАГОДІЙНИЙ БАЛ LUBARTA у супроводі камерного оркестру «Кантабіле», джазової формації «Резус блюз» та Сергія Скулинця.Головний танцмейстер імпрези Кашевський Олександр.В блоці латино-американської програми планується залучення професійного танцівника з Мексики для проведення майстер класу із «Сальси» та «Бачати».Також відбудуться:- Модні покази брендів одягу від кращих дизайнерів міста;- Майстер-класи з хореографії;- Парад дебютантів балу;- Тематичні фотозони;- Фуд-зона;- Парад живих скульптур, театральних мімів;- Благодійна галерея мистецтв;- Благодійний аукціон;На заході ще можна буде послухати цікаві і пізнавальні розповіді. Катерина Теліпська, начальник управління туризму і промоції міста Луцької міської ради говоритиме на тему «Луцьк - приємне відкриття», а Тетяна Яцечко-Блаженко, історик, краєзнавець, викладач СНУ імені Лесі Українки розповість про традиції проведення світських балів на території України.Подія:Тип заходу: Музично-розважальна забаваМісце: Пивний клуб «Оболонь»Початок програми: 21:30Що обіцяють: Серйозна боротьба, яка тривала 7 місяців, у цю п'ятницю буде визначальною. Саме 5 квітня зберуться до купи фіналісти попередніх місяців і відбудеться серйозна битва за звання найкращих. Буде крутий подарунок від Кораблика та партнерів (Козацької Ради і Marengo). Нагадаємо, що «Меломан» - це музично-розважальний проект, над яким працюють кілька креативних особистостей (Slavko MazuRock, Richik Stepanovskyi, Андрій Тимчук). Забава розпочалась ще у вересні і матиме своє логічне завершення у квітні. Ну, а після Меломану влаштують ще танцульки. Бронюйте столики завчасно!Подія:Тип заходу: ВиставаМісце: Волинський академічний театр імені Т.Г. ШевченкаПочаток: 18:00Що обіцяють: «Як зароджується любов… Звичайно любов поетизирують, прикрашають її трояндами, солов’ями, ми прикрашаємо нашу любов фатальними питаннями». Чехов А.«Ведмідь. Пропозиція» – абсолютно несхожі історії про кохання: комічною, незграбною, безглуздою, але світлою і щирою. Класичний сюжет у виконанні популярних артистів театру.Переклад з російської Антіна Хуторяна. Камерна сцена, жарти. Вистава йде з одним антрактом.Подія:Тип заходу: КонцертМісце: Волинська обласна філармоніяПочаток: 18:00Що обіцяють: ОЛЕКСАНДР САРАТСЬКИЙ + КИРИЛО СТЕЦЕНКО + «КАНТАБІЛЕ» = «СМИЧКОМ ПО КЛАВІШАХ».Вітчизняним любителям класичної, народної, духовної музики добре відоме ім’я славетного композитора, хорового диригента, фольклориста, громадського діяча, священнослужителя, палкого патріота України Кирила Стеценка (1882–1922). Відомо й те, що нащадки Маестро також присвятили своє життя Її Величності Музиці.5 квітня (у п’ятницю) луцькі меломани мають нагоду відвідати концерт “Смичком по клавішах” за участі чудового українського піаніста й композитора, лауреата міжнародних джазових фестивалів Олександра Саратського та... Кирила Стеценка-онука – заслуженого артиста України, скрипаля-віртуоза, композитора, культуролога, продюсера і педагога, лауреата багатьох престижних конкурсів.Твори цих непересічних митців якраз і прозвучать у програмі, що, поза всяким сумнівом має бути вельми цікавою – тим паче, що участь у ній братиме ще й Академічний камерний оркестр “Кантабіле” Волинської обласної філармонії (художній керівник – народний артист України Товій Рівець) – колектив, із яким мають за честь виступати чимало знаних музикантів.Подія:Тип заходу: Майстер – класиМісце: Луцький районний будинок культури (Ковельська, буд. 56, Луцьк)Початок: 17:00Що обіцяють: «ГаРмИдЕр» цього року з нагоди дня театру знову дарує можливість взяти участь у безоплатному 4-годинному тренінгу та ще й шанс взяти участь грі-читці разом із гармидерівцями.З 17:00 до 21:00 відбудеться тренінг із акторської майстерності, в якому зможуть взяти участь ЛИШЕ ОСОБИ ЧОЛОВІЧОЇ СТАТІ. І це, дорогі дівчатка, ніяка не дискримінація, а навпаки — прагнення до гендерної рівноваги у колективі театру. Із відібраними на кастингу акторами, згідно з умовами експерименту, за тиждень ми підготуємо виставу «Човняр». І вже 14 квітня запросимо глядачів на прем'єру гри-читки.Умови участі в тренінгу-кастингу:• Стать: чоловіча• Вік: від 18 років• Заповнити заявку до 5 квітня.• Готовність долучитися до вистави-експерименту 14 квітня (з обов’язковими репетиціями 8-13 квітня після 18:30).Усі учасники тренінгу-кастингу, кого захопить процес творення мають можливість долучитися до подальшої роботи театру. Деталі участі в тренінгу-кастингу будуть повідомлені у відповідь на заповнену заявку.Подія:Тип заходу: ДискотекаМісце: Пивний клуб «Оболонь»Що обіцяють: Довго вагались, як обізвати найуніверсальнішу дискотеку в Кораблику..? Поміркувавши над різними версіями, дійшли до висновку, що музика, як і страви, у Кораблику смачна. І не важливо, які стилі чи роки у ній домінують - головне, що вона підібрана вдало і в переважній більшості підходить для будь-якої компанії. От і на цей раз ми підберемо море хітів (як призабутих, так і зовсім свіжих для ознайомлення), щоб вам смакувало та відпочивалось ще краще.Подія:Тип заходу: КонцертМісце: Клуб XXI СтоліттяПочаток: 19:00Що обіцяють: «коли серце просить танцю»... з’являється паті-гурт DILEMMA та влаштовує ураганне шоу! В підтримку нового альбому гурт влаштовує тур #SHALENII по 30 містам України. І вже 6 квітня танцювальне паті-концерт відбудеться в клубі XXI Столiття .Подія:Тип заходу: ВиставаМісце: Волинський академічний театр імені Т.Г. ШевченкаПочаток: 18:00Що обіцяють: Комедія на дві дії. Переклад з італійської Тамари Скуй, переклад з російської Дмитра Мельничука. 18+Комедія з елементами чорного гумору «ЛЮБОВ ДО СКОНУ» за п'єсою італійського драматурга Альдо Ніколаї «Не П'ята, а Дев'ята...» представляє любовний трикутник - Бруно, Маріо і ....Вона приголомшлива. Якщо вона кохає, то віддається чоловікові повністю, заповнюючи життя коханого увагою і турботою, з ранку і... до ранку. Вона не Беатріче, не Лаура, не Клеопатра... Вона - Єва. З нею у вас буде все - достаток, небезпечні пригоди і... нові шкарпетки. Але того ж Єва чекає і від своїх коханих - повного розчинення в ній і її бажаннях. Ця Єва приходить не з яблуками, їй достатньо двох слів, щоб перекинути світ чоловіка з ніг на голову...Подія:Тип заходу: Кистава-дослідженняМісце: Луцький районний будинок культури (Ковельська, буд. 56, Луцьк)Початок: 18:00Що обіцяють: Цю унікальну документальну виставу-дослідження театр створив за підтримки Генерального Консульства Республіки Польщі в Луцьку. Вона базується на багатьох реальних розмовах учасників проекту із людьми по обидва боки україно-польського кордону: про кордон між країнами, про кордони між нами, про кордони всередині нас.Усі життєві історії та факти, які використані у сценарії — реальні. Сюжет є художнім тлом для розгортання розмови — рефлексії над станом суспільної свідомості та подолання бар’єрів, спровокованих ситуацією у суспільстві та ментальними особливостями українців і поляків. 5 таких різних жінок, потрапивши в екзистенційну ситуацію очікування, відкривають своє найпотаємніше та найболючіше, те що викликає то сміх, то сором, то сльози. Цю виставу варто пережити! Вхід— благодійний внесок. 16 +Подія:Тип заходу: Акустичні кавери на добре відомі хіти.Місце: Пивний клуб «Оболонь»Початок: 21:30Що обіцяють: Anna Slipchuk і Сергій Гончаренко (Слеп) - прекрасний дует двох луцьких професіоналів, які матимуть чим вас потішити в цю неділю, 7 квітня. Ця парочка готує класні акустичні кавери на добре відомі хіти. Тож, якщо у вас є бажання попідспівувати разом, поплескати і класно провести недільний вечір, то плануйте свій час і забігайте у Кораблик. Впевнені, що прем’єра такої програми вам буде довподоби ;) А після концерту ще й танці. Вхід вільний!Подія:Тип заходу: ВиставаМісце: Волинський академічний обласний театр ляльокПочаток: 12:00Що обіцяють: Унікальна вистава-гра для малят та їх батьків. Уявіть, що ви опинилися у дитячій спальні у піжамі. Чи зможете ви спокійно заснути, коли навколо стільки дивацтв: кожна подушка може перетворитися на озеро, ліс, та навіть на Лисицю, Їжачка та непосидче Гусеня на ім’я Тимофій. Як заснути, коли пригоди тільки починаються.Подія:Тип заходу: ВиставаМісце: Волинський академічний театр імені Т.Г. ШевченкаПочаток: 18:00Що обіцяють: Трагікомедія на дві дії і три картини. Свинка, Конячка, Півник, Песик і Корівка живуть своїм життям... та раптом виявляється, що дочка господарів Юля вагітна від Романа, сина пияка та гультіпаки Сусіда. Дія відбувається в хліві доброго і заможного Господаря.Фільм:Жанр: Фантастика, фентезі, бойовик, пригодиМісце: «Premier City»Початок: 10:10; 12:40; 15:20; 15:20; 16:35; 18:00; 19:10; 20:35; 21:50; 23:10Про що фільм: У кожному з нас живе супергерой, потрібна лише дещиця магії, щоб він проявив себе. Біллі Бетсон повинен прокричати всього лише одне слово: «ШАЗАМ!», щоб з кмітливого чотирнадцятирічного хлопчаки перетворитися в цілком собі дорослого супергероя Шазама, а все завдяки древньому чарівникові. У душі він залишається дитиною, нехай і в дорослому могутньому тілі, тому поводиться так, як вчинив би будь-який підліток, який отримав надздібності - відтягується на повну котушку в цій підрослій версії себе самого! А чи вміє він літати? А чи є у нього рентгенівський зір? Чи може він стріляти блискавками з рук? А чи може пропустити контрольну з суспільствознавства? Шазам перевіряє межі своїх можливостей з відчайдушністю дитини, але йому доведеться швидко отримати контроль над своїми здібностями, щоб битися зі смертоносними силами зла доктора Таддеус Сива.Фільм:Жанр: Жахи, трилерМісце: «Premier City»Початок: 10:10; 12:40; 15:20; 15:20; 16:35; 18:00; 19:10; 20:35; 21:50; 23:10Про що фільм: Сім'я Луїса Крида переїжджає в сільський будинок, який, як з'ясовується, розташований по сусідству з похмурим Цвинтарем домашніх тварин. Саме тут Луїс ховає кішку, улюбленицю сім'ї, яка загинула під колесами вантажівки. Ця смерть тягне за собою низку жахливих подій, які доводять Кріду, що мертві повинні залишатися мертвими...Фільм:Жанр: Драма, комедіяМісце: «Premier City»Початок: 12:25;Про що фільм: Фільм розповідає про перекладача ОБСЄ Лукаса, який у складі моніторингової місії вирушає на кордон з Кримом та за дивних збігів обставин залишається сам у маленькому містечку на півдні України. Там він занурюється у життя української провінції, у світ, який виходить за рамки його уяви, де речі виглядають повністю відірваними від усякої логіки чи структури. В цих дивних місцях Лукас отримує шанс почати життя спочатку.

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