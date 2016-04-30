У волинянина під час обшуку знайшли патрони





Учора, 3 квітня, поліцейські під час санкціонованого обшуку виявили у помешканні 62-річного ковельчанина 40 патронів різного калібру та порох вагою близько 20 грамів, - інформує Ковельський відділ поліції Волинської області.



Боєприпаси поліцейські вилучили та направили на дослідження у Волинський науково-дослідний експертно-криміналістичний центр МВС України.



Відомості слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст.263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України.



Санкція статті передбачає від трьох до семи років позбавлення волі.



Триває слідство.









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