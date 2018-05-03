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Краса – страшна сила: на Волині впіймали крадійку косметики

Краса – страшна сила: на Волині впіймали крадійку косметики
У Володимирі-Волинському впіймали жінку, що поцупила косметику.

Про це пише Володимирмедіа.

У Володимир-Волинському відділі поліції повідомили, що крадіжка товарів у торговому закладі «Єва» відбулася ще 16 березня. У ході вивчення запису з камер спостереження вдалося знайти злодійку. Нею виявилася 48-річна жителька Володимира-Волинського.

Волинянка, скориставшись відсутністю продавця на касі, винесла косметики на 679 гривень.

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Теги: крадіжка, косметика
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