Краса – страшна сила: на Волині впіймали крадійку косметики
Сьогодні, 11:57
У Володимирі-Волинському впіймали жінку, що поцупила косметику.
Про це пише Володимирмедіа.
У Володимир-Волинському відділі поліції повідомили, що крадіжка товарів у торговому закладі «Єва» відбулася ще 16 березня. У ході вивчення запису з камер спостереження вдалося знайти злодійку. Нею виявилася 48-річна жителька Володимира-Волинського.
Волинянка, скориставшись відсутністю продавця на касі, винесла косметики на 679 гривень.
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Про це пише Володимирмедіа.
У Володимир-Волинському відділі поліції повідомили, що крадіжка товарів у торговому закладі «Єва» відбулася ще 16 березня. У ході вивчення запису з камер спостереження вдалося знайти злодійку. Нею виявилася 48-річна жителька Володимира-Волинського.
Волинянка, скориставшись відсутністю продавця на касі, винесла косметики на 679 гривень.
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