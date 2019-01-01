Де у Луцьку та на Волині не буде світла 5 квітня
Сьогодні, 19:00
На Волині 5 квітня відбудеться відключення електроенергії у деяких населених пунктах, перелік яких публікуємо.
Володимир-Волинський район
1. 09:00-16:00
с. Зимне, вул.: Грушевського, Українська, Стравинського
Горохівський район
1. 09:00-17:00
с. Довге:
вул. Берегова,
вул. Прибережна
вул. Польова
2. 09:00-17:00
Церква с. Мислині
Сенкевичівське СТ магазин
Новосілківська сільська рада Башня
Новосілківська сільська рада Клуб
ФОП Прус С.Т магазин с.Мислині
КЗ"Горохівський районний ЦПМСД" ФАП
Горохівський районний відділ освіти школа
Горохівський районний відділ освіти столова школи с. Мислині:
вул. Центральна,
вул. Миру,
вул. Б. Хмельницького
вул. І. Франка
Ківерцівський район
1. 9:50-15:00
КТП-42 Карпилівка
ПАТ "Укртелеком"
ФОП Ройко Василь Степанович
Сільська рада Карпилівка
вуличне освітлення вул.Незалежності, с.Карпилівка КТП-42 Карпилівка
вул.Підлісна,11-35/непарні/,6-12/парні/ вул.Незалежності, 154-188/парні/
вул.Незалежності, 145-171/непарні/
вул.Незалежності, 134-152/парні/
вул.Чапаєва
вул.Л.Українки, 17-30
Ковельський район
1. ПЛ – 0,4 кВ від ТП-333 9:00-17:00 МПП "Надія"
ФОП Реган В.Й.
НП ТзОВ"Турія" с. Зелена
2. ПЛ – 0,4 кВ від ТП-761 9:00-17:00 ФОП Орлюк А.О.
С/Р Поповичі
ПАТ"Ковельмолоко"
Голобське споживче товариство с.Свидники
3. ПС 35/10 кВ №20 "Люблинець"
1СШ-10 кВ
(Л.20-02, 20-06, 20-07, 20-09, 20-13, 20-18, 20-20 ) 9:00-17:00 ПАТ "Ковель-Вапно"
ФОП Павлюк М.М.
ТзОВ"УКРДОРС"
КП "Екокомунсервіс"
ФОП Буднік Є.А.
ПП "Явір-Ковель"
Дубівське СТ
Ф.О.Савич С.М.
ОСББ"Шкільна 6"
С/Р Люблинець
ОСББ "Шкільна 2"
ФОП Доннікова О.П.
ФОП Чик С.Є.
ПрАТ "МТС УКРАЇНА"
Львівська філія ПрАТ"Київстар"
ТзОВ "МДФ- УНІВЕРСАЛ"
С/Р Старі Кошари
Ковельське МТМО
СТзОВ"Сагайдачного"
Ковельське П-во вет.медицини
ПАТ"Укртелеком"
Вол.дирекція УДППЗ
ПрАТ "МТС УКРАЇНА"
СТзОВ"Сагайдачного"
ФОП Зуб С.М.
ФОП Коваль С.В.
ФОП Старушик Р.М.
ФОП Холонюк Ю.В.
Ф/г "Кошара"
Ковельське Райво
ФОП Шворак П.Є.
Дубівське СТ
Церква Кругель
С/Р Старі Кошари
ФОП Колотюк Ю.Г.
Свято-Пантелеймонівський храм
ФОП Солодуха В.Л
СФГ "Фасти"
ПАТ" Волиньгаз "
С/Р Мощена
ПАТ"Укртрансгаз" СКЗ П"ятихатки
ПАТ ШБУ-№63
ФГ "Мощена" тракторна бригада
ФОП Масловський М,А смт.Люблинець
с.Старі Кошари
с.Кругель
с.Нові Кошари
смт.Люблинець
с.Фасти
Локачинський район
1. 9:00-16:00
с.Привітне вул.Л.Українки, Центральна
2. 9:00-16:00
магазин, С/Р, АТС, ДНЗ с.Зубильне вул.Миру, Молодіжна, 8 Березня
Луцький район
1. 10:00-17:00
ТзОВ «Панхім»
Філія «Луцький райавтодор»
ПВП «Едгард»
ФОП Калінін С.В.
ФОП Лучицький
ФОП Панасюк О.І.
Житловий масив «Веселковий»
Житловий масив «Надстиря»
Житловий масив «Липневий»
Житловий масив «Світлий» с. Рованці вул. Енергетична, Хутірська, Новоукраїнська, Жасмінова, Спокійна, Третя Об’їздна, пров. Каштановий, Оксамитовий
2. 9:30-17:00 КП «Луцькводоканал», ФОП «Линчук Р.П., ФОП «Пілецький А.М. с. Тарасове, вул. Лугова, Яблунева, Соборності, Набережна, Миру, Сонячна, Нова 1-12, Тиха 1-10, Центральна 30-64, Поліська 2-20, житловий масив «Лісництво», житловий масив «Тарасово-Лісовий»
Любомльський та Шацький райони
1. 10:00 – 17:00
КПП "Кошари" с. Пульмо, Залісся, Вільшанка, Кошари
Любешівський район
1. 10:00-17:00
Насосна станція, х. Люботинь, х. Частий, х. Петилиха,
с. Гірки вул. Любешівська
місто Нововолинськ
1. 09:00-17:00
Бар «Тет-а-тет», бар «Меридіан»,
автостоянка «Колос» м.Нововолинськ
вул.О.Пчілки, 16-22, 34
вул.А.Кримсього, 25-31, 36-46
вул.В.Стуса, 40
2. ТП-19 09:00-17:00 Магазини: Соло, Кобзар, Коттон, Віктарьов, Техносвіт, Ювілейний; агентство Соломія, державний нотаріус, відділ пенсійного забезпечення, перукарня Прометей, відділ реєстру виборців, центр соц.. служб, управління праці та соц.. захисту населення, страх. Оранта, Дельта банк, Укрсоцбанк, кафе Ольга, ЖКО, адвокат, юрист, фонд соц. стахування, кафе Край, магазини: Міленіум, LONDA, Альфа, Барвінок, Орбіта, Привоз, Феєрія, Кіберсалон, Домашній; центр Фаберлік, ломбард Благо, VIP-центр стомат. каб., Сіріус-тур, Карітас-Волинь, фонд соціального страхування, юрист, Ощадбанк, Вет. аптека, ТО Бізнес-Волинь, ТзОВ МірМекс, ПрАТ Дата-груп, ТТІ, казначейство, магазини: Наталі, Любава, Кавалер, Домовик, Надра-Банк, RINGO, Дебют, Дім декору, Комп’ютерний всесвіт, Контакт, Мегабайт, Шарм; аптека Вестфарм №2, аптека Сальве, модуль Приватбанк м.Нововолинськ
вул.Винниченка, 2-6
б-р Шевченка, 1-13
вул.Св.Володимира, 1-3, 2-8
п-т Дружби, 10
Ратнівський район
1. 10:00-15:00
х. Сколога
Рожищенський район
1. ПЛ-0,4 кВ від КТП-251 9:00-17:00 с.Рудня Сільська рада, Клуб, ФАП, Відділення зв'язку, кіоск, магазини с.Рудня, вул.Центральна, Набережна, Спортивна, Молодіжна
2. ПЛ-0,4 кВ від КТП-236 9:00-17:00 магазин, крамниця, с.Копачівка, вул.Першотравнева, 33-45, 22-38, Набережна
3. ПЛ-0,4 кВ від ТП-500 9:00-17:00 с.Копачівка, вул.Першотравнева, 97-131, 60/1-128
4. ПЛ-0,4 кВ від КТП-52 9:00-17:00 Млин, пекарня, храм, КЗ "Рож. район. ЦПМСД", школа, ковбасний цех, магазин с.Сокіл, вул.Незалежності, Озерна, Тиха, Червоного Хреста
5. ПЛ-0,4 кВ від КТП-37 9:00-17:00 с.Мирославка
6. ПЛ-0,4 кВ від КТП-38 9:00-17:00 с.Забара
7. ПЛ-0,4 кВ від КТП-11 9:00-17:00 с.Залісці, вул. Молодіжна, Перемоги
8. ПЛ-0,4 кВ від КТП-169 9:00-17:00 с.Квітневе, вул.Польова, Квітнева, Молодіжна, Миру, Садова
9. КТП-437 9:00-17:00 Пожежна частина, ДНЗ, котельня, церква, відділення зв’язку смт. Дубище вул. Зелена
10. КТП-436 9:00-17:00 КП "Дубищенське ЖКГ" (очисні)
11. ПЛ-0,4 кВ від КТП-368 9:00-17:00 ГРП-2 с.Любче вул. Тиха
12. ПЛ-0,4 кВ від КТП-220 9:00-17:00 с.Любче млин, картоплесховище, СКЗ
13. ПЛ-0,4 кВ від КТП-220 9:00-17:00 с.Любче магазин, зернотік с.Любче,вул.Молодіжна, Ковельська, Зелена, Садова, А.Савчук
14. ПЛ-10 кВ Л71-05 9:00-17:00 с.Любче, с.Козин, с.Рудка-Козинська (повністю) с.Любче, с.Козин, с.Рудка-Козинська (повністю)
Старовижівський район
1. 10:00-17:00
Яревище школа, магазин, будинок культури, ФАП, с Лютка-магазин, с Мокре, ФАП, будинок культури, магазин -повністю , с. Дубечне хутір Мотузи, куток Костяново
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Володимир-Волинський район
1. 09:00-16:00
с. Зимне, вул.: Грушевського, Українська, Стравинського
Горохівський район
1. 09:00-17:00
с. Довге:
вул. Берегова,
вул. Прибережна
вул. Польова
2. 09:00-17:00
Церква с. Мислині
Сенкевичівське СТ магазин
Новосілківська сільська рада Башня
Новосілківська сільська рада Клуб
ФОП Прус С.Т магазин с.Мислині
КЗ"Горохівський районний ЦПМСД" ФАП
Горохівський районний відділ освіти школа
Горохівський районний відділ освіти столова школи с. Мислині:
вул. Центральна,
вул. Миру,
вул. Б. Хмельницького
вул. І. Франка
Ківерцівський район
1. 9:50-15:00
КТП-42 Карпилівка
ПАТ "Укртелеком"
ФОП Ройко Василь Степанович
Сільська рада Карпилівка
вуличне освітлення вул.Незалежності, с.Карпилівка КТП-42 Карпилівка
вул.Підлісна,11-35/непарні/,6-12/парні/ вул.Незалежності, 154-188/парні/
вул.Незалежності, 145-171/непарні/
вул.Незалежності, 134-152/парні/
вул.Чапаєва
вул.Л.Українки, 17-30
Ковельський район
1. ПЛ – 0,4 кВ від ТП-333 9:00-17:00 МПП "Надія"
ФОП Реган В.Й.
НП ТзОВ"Турія" с. Зелена
2. ПЛ – 0,4 кВ від ТП-761 9:00-17:00 ФОП Орлюк А.О.
С/Р Поповичі
ПАТ"Ковельмолоко"
Голобське споживче товариство с.Свидники
3. ПС 35/10 кВ №20 "Люблинець"
1СШ-10 кВ
(Л.20-02, 20-06, 20-07, 20-09, 20-13, 20-18, 20-20 ) 9:00-17:00 ПАТ "Ковель-Вапно"
ФОП Павлюк М.М.
ТзОВ"УКРДОРС"
КП "Екокомунсервіс"
ФОП Буднік Є.А.
ПП "Явір-Ковель"
Дубівське СТ
Ф.О.Савич С.М.
ОСББ"Шкільна 6"
С/Р Люблинець
ОСББ "Шкільна 2"
ФОП Доннікова О.П.
ФОП Чик С.Є.
ПрАТ "МТС УКРАЇНА"
Львівська філія ПрАТ"Київстар"
ТзОВ "МДФ- УНІВЕРСАЛ"
С/Р Старі Кошари
Ковельське МТМО
СТзОВ"Сагайдачного"
Ковельське П-во вет.медицини
ПАТ"Укртелеком"
Вол.дирекція УДППЗ
ПрАТ "МТС УКРАЇНА"
СТзОВ"Сагайдачного"
ФОП Зуб С.М.
ФОП Коваль С.В.
ФОП Старушик Р.М.
ФОП Холонюк Ю.В.
Ф/г "Кошара"
Ковельське Райво
ФОП Шворак П.Є.
Дубівське СТ
Церква Кругель
С/Р Старі Кошари
ФОП Колотюк Ю.Г.
Свято-Пантелеймонівський храм
ФОП Солодуха В.Л
СФГ "Фасти"
ПАТ" Волиньгаз "
С/Р Мощена
ПАТ"Укртрансгаз" СКЗ П"ятихатки
ПАТ ШБУ-№63
ФГ "Мощена" тракторна бригада
ФОП Масловський М,А смт.Люблинець
с.Старі Кошари
с.Кругель
с.Нові Кошари
смт.Люблинець
с.Фасти
Локачинський район
1. 9:00-16:00
с.Привітне вул.Л.Українки, Центральна
2. 9:00-16:00
магазин, С/Р, АТС, ДНЗ с.Зубильне вул.Миру, Молодіжна, 8 Березня
Луцький район
1. 10:00-17:00
ТзОВ «Панхім»
Філія «Луцький райавтодор»
ПВП «Едгард»
ФОП Калінін С.В.
ФОП Лучицький
ФОП Панасюк О.І.
Житловий масив «Веселковий»
Житловий масив «Надстиря»
Житловий масив «Липневий»
Житловий масив «Світлий» с. Рованці вул. Енергетична, Хутірська, Новоукраїнська, Жасмінова, Спокійна, Третя Об’їздна, пров. Каштановий, Оксамитовий
2. 9:30-17:00 КП «Луцькводоканал», ФОП «Линчук Р.П., ФОП «Пілецький А.М. с. Тарасове, вул. Лугова, Яблунева, Соборності, Набережна, Миру, Сонячна, Нова 1-12, Тиха 1-10, Центральна 30-64, Поліська 2-20, житловий масив «Лісництво», житловий масив «Тарасово-Лісовий»
Любомльський та Шацький райони
1. 10:00 – 17:00
КПП "Кошари" с. Пульмо, Залісся, Вільшанка, Кошари
Любешівський район
1. 10:00-17:00
Насосна станція, х. Люботинь, х. Частий, х. Петилиха,
с. Гірки вул. Любешівська
місто Нововолинськ
1. 09:00-17:00
Бар «Тет-а-тет», бар «Меридіан»,
автостоянка «Колос» м.Нововолинськ
вул.О.Пчілки, 16-22, 34
вул.А.Кримсього, 25-31, 36-46
вул.В.Стуса, 40
2. ТП-19 09:00-17:00 Магазини: Соло, Кобзар, Коттон, Віктарьов, Техносвіт, Ювілейний; агентство Соломія, державний нотаріус, відділ пенсійного забезпечення, перукарня Прометей, відділ реєстру виборців, центр соц.. служб, управління праці та соц.. захисту населення, страх. Оранта, Дельта банк, Укрсоцбанк, кафе Ольга, ЖКО, адвокат, юрист, фонд соц. стахування, кафе Край, магазини: Міленіум, LONDA, Альфа, Барвінок, Орбіта, Привоз, Феєрія, Кіберсалон, Домашній; центр Фаберлік, ломбард Благо, VIP-центр стомат. каб., Сіріус-тур, Карітас-Волинь, фонд соціального страхування, юрист, Ощадбанк, Вет. аптека, ТО Бізнес-Волинь, ТзОВ МірМекс, ПрАТ Дата-груп, ТТІ, казначейство, магазини: Наталі, Любава, Кавалер, Домовик, Надра-Банк, RINGO, Дебют, Дім декору, Комп’ютерний всесвіт, Контакт, Мегабайт, Шарм; аптека Вестфарм №2, аптека Сальве, модуль Приватбанк м.Нововолинськ
вул.Винниченка, 2-6
б-р Шевченка, 1-13
вул.Св.Володимира, 1-3, 2-8
п-т Дружби, 10
Ратнівський район
1. 10:00-15:00
х. Сколога
Рожищенський район
1. ПЛ-0,4 кВ від КТП-251 9:00-17:00 с.Рудня Сільська рада, Клуб, ФАП, Відділення зв'язку, кіоск, магазини с.Рудня, вул.Центральна, Набережна, Спортивна, Молодіжна
2. ПЛ-0,4 кВ від КТП-236 9:00-17:00 магазин, крамниця, с.Копачівка, вул.Першотравнева, 33-45, 22-38, Набережна
3. ПЛ-0,4 кВ від ТП-500 9:00-17:00 с.Копачівка, вул.Першотравнева, 97-131, 60/1-128
4. ПЛ-0,4 кВ від КТП-52 9:00-17:00 Млин, пекарня, храм, КЗ "Рож. район. ЦПМСД", школа, ковбасний цех, магазин с.Сокіл, вул.Незалежності, Озерна, Тиха, Червоного Хреста
5. ПЛ-0,4 кВ від КТП-37 9:00-17:00 с.Мирославка
6. ПЛ-0,4 кВ від КТП-38 9:00-17:00 с.Забара
7. ПЛ-0,4 кВ від КТП-11 9:00-17:00 с.Залісці, вул. Молодіжна, Перемоги
8. ПЛ-0,4 кВ від КТП-169 9:00-17:00 с.Квітневе, вул.Польова, Квітнева, Молодіжна, Миру, Садова
9. КТП-437 9:00-17:00 Пожежна частина, ДНЗ, котельня, церква, відділення зв’язку смт. Дубище вул. Зелена
10. КТП-436 9:00-17:00 КП "Дубищенське ЖКГ" (очисні)
11. ПЛ-0,4 кВ від КТП-368 9:00-17:00 ГРП-2 с.Любче вул. Тиха
12. ПЛ-0,4 кВ від КТП-220 9:00-17:00 с.Любче млин, картоплесховище, СКЗ
13. ПЛ-0,4 кВ від КТП-220 9:00-17:00 с.Любче магазин, зернотік с.Любче,вул.Молодіжна, Ковельська, Зелена, Садова, А.Савчук
14. ПЛ-10 кВ Л71-05 9:00-17:00 с.Любче, с.Козин, с.Рудка-Козинська (повністю) с.Любче, с.Козин, с.Рудка-Козинська (повністю)
Старовижівський район
1. 10:00-17:00
Яревище школа, магазин, будинок культури, ФАП, с Лютка-магазин, с Мокре, ФАП, будинок культури, магазин -повністю , с. Дубечне хутір Мотузи, куток Костяново
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