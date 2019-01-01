Де у Луцьку та на Волині не буде світла 5 квітня

На Волині 5 квітня відбудеться відключення електроенергії у деяких населених пунктах, перелік яких публікуємо.1. 09:00-16:00с. Зимне, вул.: Грушевського, Українська, Стравинського1. 09:00-17:00с. Довге:вул. Берегова,вул. Прибережнавул. Польова2. 09:00-17:00Церква с. МислиніСенкевичівське СТ магазинНовосілківська сільська рада БашняНовосілківська сільська рада КлубФОП Прус С.Т магазин с.МислиніКЗ"Горохівський районний ЦПМСД" ФАПГорохівський районний відділ освіти школаГорохівський районний відділ освіти столова школи с. Мислині:вул. Центральна,вул. Миру,вул. Б. Хмельницькоговул. І. Франка1. 9:50-15:00КТП-42 КарпилівкаПАТ "Укртелеком"ФОП Ройко Василь СтепановичСільська рада Карпилівкавуличне освітлення вул.Незалежності, с.Карпилівка КТП-42 Карпилівкавул.Підлісна,11-35/непарні/,6-12/парні/ вул.Незалежності, 154-188/парні/вул.Незалежності, 145-171/непарні/вул.Незалежності, 134-152/парні/вул.Чапаєвавул.Л.Українки, 17-301. ПЛ – 0,4 кВ від ТП-333 9:00-17:00 МПП "Надія"ФОП Реган В.Й.НП ТзОВ"Турія" с. Зелена2. ПЛ – 0,4 кВ від ТП-761 9:00-17:00 ФОП Орлюк А.О.С/Р ПоповичіПАТ"Ковельмолоко"Голобське споживче товариство с.Свидники3. ПС 35/10 кВ №20 "Люблинець"1СШ-10 кВ(Л.20-02, 20-06, 20-07, 20-09, 20-13, 20-18, 20-20 ) 9:00-17:00 ПАТ "Ковель-Вапно"ФОП Павлюк М.М.ТзОВ"УКРДОРС"КП "Екокомунсервіс"ФОП Буднік Є.А.ПП "Явір-Ковель"Дубівське СТФ.О.Савич С.М.ОСББ"Шкільна 6"С/Р ЛюблинецьОСББ "Шкільна 2"ФОП Доннікова О.П.ФОП Чик С.Є.ПрАТ "МТС УКРАЇНА"Львівська філія ПрАТ"Київстар"ТзОВ "МДФ- УНІВЕРСАЛ"С/Р Старі КошариКовельське МТМОСТзОВ"Сагайдачного"Ковельське П-во вет.медициниПАТ"Укртелеком"Вол.дирекція УДППЗПрАТ "МТС УКРАЇНА"СТзОВ"Сагайдачного"ФОП Зуб С.М.ФОП Коваль С.В.ФОП Старушик Р.М.ФОП Холонюк Ю.В.Ф/г "Кошара"Ковельське РайвоФОП Шворак П.Є.Дубівське СТЦерква КругельС/Р Старі КошариФОП Колотюк Ю.Г.Свято-Пантелеймонівський храмФОП Солодуха В.ЛСФГ "Фасти"ПАТ" Волиньгаз "С/Р МощенаПАТ"Укртрансгаз" СКЗ П"ятихаткиПАТ ШБУ-№63ФГ "Мощена" тракторна бригадаФОП Масловський М,А смт.Люблинецьс.Старі Кошарис.Кругельс.Нові Кошарисмт.Люблинецьс.Фасти1. 9:00-16:00с.Привітне вул.Л.Українки, Центральна2. 9:00-16:00магазин, С/Р, АТС, ДНЗ с.Зубильне вул.Миру, Молодіжна, 8 Березня1. 10:00-17:00ТзОВ «Панхім»Філія «Луцький райавтодор»ПВП «Едгард»ФОП Калінін С.В.ФОП ЛучицькийФОП Панасюк О.І.Житловий масив «Веселковий»Житловий масив «Надстиря»Житловий масив «Липневий»Житловий масив «Світлий» с. Рованці вул. Енергетична, Хутірська, Новоукраїнська, Жасмінова, Спокійна, Третя Об’їздна, пров. Каштановий, Оксамитовий2. 9:30-17:00 КП «Луцькводоканал», ФОП «Линчук Р.П., ФОП «Пілецький А.М. с. Тарасове, вул. Лугова, Яблунева, Соборності, Набережна, Миру, Сонячна, Нова 1-12, Тиха 1-10, Центральна 30-64, Поліська 2-20, житловий масив «Лісництво», житловий масив «Тарасово-Лісовий»1. 10:00 – 17:00КПП "Кошари" с. Пульмо, Залісся, Вільшанка, Кошари1. 10:00-17:00Насосна станція, х. Люботинь, х. Частий, х. Петилиха,с. Гірки вул. Любешівська1. 09:00-17:00Бар «Тет-а-тет», бар «Меридіан»,автостоянка «Колос» м.Нововолинськвул.О.Пчілки, 16-22, 34вул.А.Кримсього, 25-31, 36-46вул.В.Стуса, 402. ТП-19 09:00-17:00 Магазини: Соло, Кобзар, Коттон, Віктарьов, Техносвіт, Ювілейний; агентство Соломія, державний нотаріус, відділ пенсійного забезпечення, перукарня Прометей, відділ реєстру виборців, центр соц.. служб, управління праці та соц.. захисту населення, страх. Оранта, Дельта банк, Укрсоцбанк, кафе Ольга, ЖКО, адвокат, юрист, фонд соц. стахування, кафе Край, магазини: Міленіум, LONDA, Альфа, Барвінок, Орбіта, Привоз, Феєрія, Кіберсалон, Домашній; центр Фаберлік, ломбард Благо, VIP-центр стомат. каб., Сіріус-тур, Карітас-Волинь, фонд соціального страхування, юрист, Ощадбанк, Вет. аптека, ТО Бізнес-Волинь, ТзОВ МірМекс, ПрАТ Дата-груп, ТТІ, казначейство, магазини: Наталі, Любава, Кавалер, Домовик, Надра-Банк, RINGO, Дебют, Дім декору, Комп’ютерний всесвіт, Контакт, Мегабайт, Шарм; аптека Вестфарм №2, аптека Сальве, модуль Приватбанк м.Нововолинськвул.Винниченка, 2-6б-р Шевченка, 1-13вул.Св.Володимира, 1-3, 2-8п-т Дружби, 101. 10:00-15:00х. Сколога1. ПЛ-0,4 кВ від КТП-251 9:00-17:00 с.Рудня Сільська рада, Клуб, ФАП, Відділення зв'язку, кіоск, магазини с.Рудня, вул.Центральна, Набережна, Спортивна, Молодіжна2. ПЛ-0,4 кВ від КТП-236 9:00-17:00 магазин, крамниця, с.Копачівка, вул.Першотравнева, 33-45, 22-38, Набережна3. ПЛ-0,4 кВ від ТП-500 9:00-17:00 с.Копачівка, вул.Першотравнева, 97-131, 60/1-1284. ПЛ-0,4 кВ від КТП-52 9:00-17:00 Млин, пекарня, храм, КЗ "Рож. район. ЦПМСД", школа, ковбасний цех, магазин с.Сокіл, вул.Незалежності, Озерна, Тиха, Червоного Хреста5. ПЛ-0,4 кВ від КТП-37 9:00-17:00 с.Мирославка6. ПЛ-0,4 кВ від КТП-38 9:00-17:00 с.Забара7. ПЛ-0,4 кВ від КТП-11 9:00-17:00 с.Залісці, вул. Молодіжна, Перемоги8. ПЛ-0,4 кВ від КТП-169 9:00-17:00 с.Квітневе, вул.Польова, Квітнева, Молодіжна, Миру, Садова9. КТП-437 9:00-17:00 Пожежна частина, ДНЗ, котельня, церква, відділення зв’язку смт. Дубище вул. Зелена10. КТП-436 9:00-17:00 КП "Дубищенське ЖКГ" (очисні)11. ПЛ-0,4 кВ від КТП-368 9:00-17:00 ГРП-2 с.Любче вул. Тиха12. ПЛ-0,4 кВ від КТП-220 9:00-17:00 с.Любче млин, картоплесховище, СКЗ13. ПЛ-0,4 кВ від КТП-220 9:00-17:00 с.Любче магазин, зернотік с.Любче,вул.Молодіжна, Ковельська, Зелена, Садова, А.Савчук14. ПЛ-10 кВ Л71-05 9:00-17:00 с.Любче, с.Козин, с.Рудка-Козинська (повністю) с.Любче, с.Козин, с.Рудка-Козинська (повністю)1. 10:00-17:00Яревище школа, магазин, будинок культури, ФАП, с Лютка-магазин, с Мокре, ФАП, будинок культури, магазин -повністю , с. Дубечне хутір Мотузи, куток Костяново