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«Автоандони», палії і продавці сурогату: муніципали у Луцьку ловлять порушників

«Автоандони», палії і продавці сурогату: муніципали у Луцьку ловлять порушників
Розповіли про один день роботи інспекторів відділу «Група швидкого реагування» департаменту муніципальної варти Луцької міської ради.

Про це йдеться на сторінці департаменту у Facebook.

2 квітня інспектори склали 7 адміністративних протоколів. З них 3 адміністративних протоколи згідно ст.152 КУпАП на громадян, які розводили багаття у приватному секторі на вулицях Нахімова, 8, Лисенка, 21, Баранова, 25.

Спалювати залишки рослинності заборонено на присадибних ділянках. Відповідно до КУпАП, за це покарання у вигляді штрафу від 340 до 1700 гривень.

Три адміністративних протоколи склали на водіїв, які припаркували свої автомобілі у не встановлених місцях на вулиці Кравчука, Коновальця та на Теремнівських ставках.

1 адміністративний протокол за ч.3 ст. 156 КУпАП склали на громадянку, яка торгувала сурогатом "з рук" в будинку на вулиці Декабристів. Далі - слово за Луцьким міськрайонним судом, який визначатиме міру покарання за порушення. Нагадаємо, що ч.3 ст. 156 КУпАП передбачає відповідальність у вигляді накладення штрафу від 3400 до 10200 гривень.

За цей час розглянули 8 звернень та провели понад 10 профілактичних бесід з мешканцям Луцька щодо дотримання Правил благоустрою міста.
«Автоандони», палії і продавці сурогату: муніципали у Луцьку ловлять порушників
«Автоандони», палії і продавці сурогату: муніципали у Луцьку ловлять порушників
«Автоандони», палії і продавці сурогату: муніципали у Луцьку ловлять порушників

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Теги: порушення, муніципали
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