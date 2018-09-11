«Луцькводоканал» не мав права не пускати Гірку Полонку в свою каналізацію

Комунальне підприємство «Луцькводоканал» незаконно відмовляло Гіркополонківській сільській раді в приєднанні до мереж централізованого водовідведення та укладенні договору на скид стічних вод.Про це повідомляє Волинське обласне територіальне відділення Антимонопольного комітету України.Так, відомо, що антимонопольники розглянули заяву Гіркополонівської сільської ради і виявили у діях КП «Луцькводоканал» ознаки зловживання монопольним становищем.Зокрема, довели, що, займаючи протягом 2017-2018 років монопольне становище на ринку послуг приєднання до мереж централізованого водовідведення в межах м. Луцька, відмовивши сільраді в приєднанні до мереж централізованого водовідведення та укладенні договору на скид стічних вод за відсутності альтернативних джерел надання послуги з централізованого водовідведення в межах Луцька, вчинив порушення законодавства про захист економічної конкуренції.Наразі ж «Луцькводоканал» припинив порушення законодавства про захист економічної конкуренції та уклав договір з Гіркополонівською сільською радою на прийняття стічних вод до комунальної каналізації.За вчинення порушення «Луцькводоканал» має заплатити 30 тисяч гривень штрафу.