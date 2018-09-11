«Луцькводоканал» не мав права не пускати Гірку Полонку в свою каналізацію
Сьогодні, 12:05
Комунальне підприємство «Луцькводоканал» незаконно відмовляло Гіркополонківській сільській раді в приєднанні до мереж централізованого водовідведення та укладенні договору на скид стічних вод.
Про це повідомляє Волинське обласне територіальне відділення Антимонопольного комітету України.
Так, відомо, що антимонопольники розглянули заяву Гіркополонівської сільської ради і виявили у діях КП «Луцькводоканал» ознаки зловживання монопольним становищем.
Зокрема, довели, що, займаючи протягом 2017-2018 років монопольне становище на ринку послуг приєднання до мереж централізованого водовідведення в межах м. Луцька, відмовивши сільраді в приєднанні до мереж централізованого водовідведення та укладенні договору на скид стічних вод за відсутності альтернативних джерел надання послуги з централізованого водовідведення в межах Луцька, вчинив порушення законодавства про захист економічної конкуренції.
Наразі ж «Луцькводоканал» припинив порушення законодавства про захист економічної конкуренції та уклав договір з Гіркополонівською сільською радою на прийняття стічних вод до комунальної каналізації.
За вчинення порушення «Луцькводоканал» має заплатити 30 тисяч гривень штрафу.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це повідомляє Волинське обласне територіальне відділення Антимонопольного комітету України.
Так, відомо, що антимонопольники розглянули заяву Гіркополонівської сільської ради і виявили у діях КП «Луцькводоканал» ознаки зловживання монопольним становищем.
Зокрема, довели, що, займаючи протягом 2017-2018 років монопольне становище на ринку послуг приєднання до мереж централізованого водовідведення в межах м. Луцька, відмовивши сільраді в приєднанні до мереж централізованого водовідведення та укладенні договору на скид стічних вод за відсутності альтернативних джерел надання послуги з централізованого водовідведення в межах Луцька, вчинив порушення законодавства про захист економічної конкуренції.
Наразі ж «Луцькводоканал» припинив порушення законодавства про захист економічної конкуренції та уклав договір з Гіркополонівською сільською радою на прийняття стічних вод до комунальної каналізації.
За вчинення порушення «Луцькводоканал» має заплатити 30 тисяч гривень штрафу.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
У Рівному на дитячому майданчику малюка покусав пес. ВІДЕО
Сьогодні, 12:24
«Луцькводоканал» не мав права не пускати Гірку Полонку в свою каналізацію
Сьогодні, 12:05
Краса – страшна сила: на Волині впіймали крадійку косметики
Сьогодні, 11:57
Маленький волинянин, який пережив пересадку печінки, зупинку серця і кому, потребує допомоги
Сьогодні, 11:48