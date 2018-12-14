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У Рівному на дитячому майданчику малюка покусав пес. ВІДЕО

У Рівному на дитячому майданчику малюка покусав пес. ВІДЕО
Із рваними ранами стегна та гомілки у Рівному до лікарні госпіталізували чотирирічного хлопчика. Його на дитячому майданчику покусав пес.

За словами мами, яка в цю мить була поряд, пес домашній і гуляв з господарем, - пише Суспільне.Рівне.

Жінку журналісти зустріли біля відділення ортопедо-травматології обласної дитячої лікарні, де зараз перебуває хлопчик. Спілкуватися на камеру вона відмовилася. Назватися - також.

Повідомила лише, що все сталося на дитячому майданчику на бульварі Богдана Хмельницького. За словами мами, хлопчик агресивних дій щодо собаки - не вчиняв. Пес вкусив дитину двічі.

Завідувач ортопедо-травматологічного відділення обласної дитячої лікарні Ігор Яковець повідомив, що 4-річного пацієнта привезли до них вчора майже о 8-мій вечора.

"З глибокими кушеними ранами стегна та гомілки. Під час огляду були виявлені масивні рани 10 на 3 см, проникаючі у м’які тканини. В ургентному порядку провели хірургічну обробку рани, наклали спрямовуючі шви. Призначили антибіотикотерапію", – розповів Ігор Яковець.

Ігор Яковець назвав стан хлопчика задовільний. Втім, зараз лікар не виключає потреби в додаткових операціях.

"Некроз може настати внаслідок того, що це травми не лише шкіри, а й судин. Порушений кровообіг. Не виключаємо некрозу шкіри. Але намагаємося це попередити. Не виключаємо того, що можливо доведеться оперувати повторно. Аби висікти некротичні тканини, або щоб зробити пластику", – зауважив Ігор Яковець.

Чотирирічного хлопчика пес покусав на дитячому майданчику біля пам’ятника Богданові Хмельницькому. Першу медичну допомогу дитині надавали у аптеці навпроти.

"Тут був лікар-кардіолог ще і він надавав першу допомогу. Я викликала швидку. Швидка приїхала оперативно. А хто? Що? Я не знаю. Знаю, що собака - чиясь. Була з господарем. Мама сказала, щоб забрав собаку і почула відповідь, що він так грається. Не пригадаю, чи був пес на повідку, бо це був такий шок...", – зазначила Людмила Оводюк, очевидиця події.

Особу власника собаки – поки не встановили. У патрульній поліції нам повідомили, що батьки хлопчика відмовилися писати заяву.

"Поспілкувалися з матір’ю потерпілого хлопчика. Остання повідомила, що відмовляється від написання заяви", – зауважила речниця управління патрульної поліції області Оксана Юрченко.

Це підтвердила і сама матір. Також вона повідомила, що не виключає вірогідності написати заяву до поліції згодом.


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Теги: пес, укус, Рівне
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