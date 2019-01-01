Студенти луцького «політеху» чепурять місто до Великодня
Сьогодні, 20:12
Студенти Луцького національного технічного університету розпочали велике прибирання напередодні Великодня.
Про це інформує прес-служба вишу.
Так, молодь наводитиме благоустрій навколо навчальних корпусів, гуртожитків, у парковій зоні й квітниках. Окрім студентів до прибирання долучилися і викладчі Луцького НТУ.
За словами проректора із науково-педагогічної роботи та інфраструктурного розвитку Андрія Щерби, прибирання відбуватиметься у кілька етапів за участі студентів різних факультетів.
«Сьогодні студенти будуть прибирати територію навколо головного корпусу, корпусів «Б», «В» і спорткомплекса. Залучені по 10 студентів факультетів екології, туризму та електроінженерії, машинобудівного та будівництва, архітектури і дизайну», - розповідає Щерба.
Проректор також додає, що існує графік прибирання, тож у наступні дні студенти займатимуться благоустроєм навколо корпусу на вулиці Софії Ковалевської, Потебні та Винниченка. Загалом роботи триватимуть впродовж 4 днів.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це інформує прес-служба вишу.
Так, молодь наводитиме благоустрій навколо навчальних корпусів, гуртожитків, у парковій зоні й квітниках. Окрім студентів до прибирання долучилися і викладчі Луцького НТУ.
За словами проректора із науково-педагогічної роботи та інфраструктурного розвитку Андрія Щерби, прибирання відбуватиметься у кілька етапів за участі студентів різних факультетів.
«Сьогодні студенти будуть прибирати територію навколо головного корпусу, корпусів «Б», «В» і спорткомплекса. Залучені по 10 студентів факультетів екології, туризму та електроінженерії, машинобудівного та будівництва, архітектури і дизайну», - розповідає Щерба.
Проректор також додає, що існує графік прибирання, тож у наступні дні студенти займатимуться благоустроєм навколо корпусу на вулиці Софії Ковалевської, Потебні та Винниченка. Загалом роботи триватимуть впродовж 4 днів.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
У волинянина під час обшуку знайшли патрони
Сьогодні, 20:40
Студенти луцького «політеху» чепурять місто до Великодня
Сьогодні, 20:12
Синоптики розповіли про погоду на найближчі дні
Сьогодні, 20:00
У кінотеатрі «PremierCity» – 3 прем’єрні фільми*
Сьогодні, 19:29
Де у Луцьку та на Волині не буде світла 5 квітня
Сьогодні, 19:00