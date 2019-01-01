Студенти луцького «політеху» чепурять місто до Великодня

Студенти Луцького національного технічного університету розпочали велике прибирання напередодні Великодня.Про це інформує прес-служба вишу.Так, молодь наводитиме благоустрій навколо навчальних корпусів, гуртожитків, у парковій зоні й квітниках. Окрім студентів до прибирання долучилися і викладчі Луцького НТУ.За словами проректора із науково-педагогічної роботи та інфраструктурного розвитку, прибирання відбуватиметься у кілька етапів за участі студентів різних факультетів.«Сьогодні студенти будуть прибирати територію навколо головного корпусу, корпусів «Б», «В» і спорткомплекса. Залучені по 10 студентів факультетів екології, туризму та електроінженерії, машинобудівного та будівництва, архітектури і дизайну», - розповідає Щерба.Проректор також додає, що існує графік прибирання, тож у наступні дні студенти займатимуться благоустроєм навколо корпусу на вулиці Софії Ковалевської, Потебні та Винниченка. Загалом роботи триватимуть впродовж 4 днів.