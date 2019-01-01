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Студенти луцького «політеху» чепурять місто до Великодня

Студенти луцького «політеху» чепурять місто до Великодня
Студенти Луцького національного технічного університету розпочали велике прибирання напередодні Великодня.

Про це інформує прес-служба вишу.

Так, молодь наводитиме благоустрій навколо навчальних корпусів, гуртожитків, у парковій зоні й квітниках. Окрім студентів до прибирання долучилися і викладчі Луцького НТУ.

За словами проректора із науково-педагогічної роботи та інфраструктурного розвитку Андрія Щерби, прибирання відбуватиметься у кілька етапів за участі студентів різних факультетів.

«Сьогодні студенти будуть прибирати територію навколо головного корпусу, корпусів «Б», «В» і спорткомплекса. Залучені по 10 студентів факультетів екології, туризму та електроінженерії, машинобудівного та будівництва, архітектури і дизайну», - розповідає Щерба.

Проректор також додає, що існує графік прибирання, тож у наступні дні студенти займатимуться благоустроєм навколо корпусу на вулиці Софії Ковалевської, Потебні та Винниченка. Загалом роботи триватимуть впродовж 4 днів.
Студенти луцького «політеху» чепурять місто до Великодня
Студенти луцького «політеху» чепурять місто до Великодня
Студенти луцького «політеху» чепурять місто до Великодня
Студенти луцького «політеху» чепурять місто до Великодня
Студенти луцького «політеху» чепурять місто до Великодня
Студенти луцького «політеху» чепурять місто до Великодня
Студенти луцького «політеху» чепурять місто до Великодня
Студенти луцького «політеху» чепурять місто до Великодня
Студенти луцького «політеху» чепурять місто до Великодня
Студенти луцького «політеху» чепурять місто до Великодня


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Теги: прибирання, Луцьк
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