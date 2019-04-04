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«Молитимусь і на вулиці, якщо буде потрібно», – священик УПЦ (МП) з Волині

«Молитимусь і на вулиці, якщо буде потрібно», – священик УПЦ (МП) з Волині
У селі Мирне Горохівського району прихильники УМП (МП) після прийняття громадою Свято-Михайлівського храму про перехід до ПЦУ молилися у старенькій хаті. Утім, її "опечатали" через аварійний стан.

Натомість настоятель храму, протоієрей Василь Гірник, коментуючи ситуацію, сказав, що і сам розглядав варіанти, куди можна перебратися зі старого церковного будинку, оскільки це приміщення виявилось надто тісним для всіх, хто залишився зі своїм священиком після зборів про перехід до ПЦУ, повідомляє Волинська єпархія УПЦ (МП).

Свящиник розповів, що, ймовірно, новій громаді не дуже подобалось, що на церковній території поза храмом збиралось так багато людей, він і сам не чекав, що з ним залишиться до півсотні вірян. Тому приміщення прихильники ПЦУ визначили як аварійне та опечатали, закривши до нього доступ «опонентам».

Вказана будівля – це дійсно доволі старий будинок. Колись, в час війни, дерев’яну церкву у Мирному спалили, бо висока будівля слугувала орієнтиром для артилерійських обстрілів. І відтоді православні збирались на молитви у церковній хатинці. З часом її розширили, облаштували вівтарне приміщення. А в 1995 році колишній колгосп збудував нинішню Свято-Михайлівську церкву, яка, зі слів протоієрея Василя, знаходиться майже на місці старого храму.

Сам священик прослужив на приході 10 років. 8 березня 2019 року, після зборів територіальної громади села, що визначили перехід у ПЦУ, до нього прийшли його односельчани, яким він віддав ключі від храму. Священик додав, що сам він має житло, має і де служити, якщо не вдасться знайти у Мирному інше приміщення.

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«Я сказав своїм людям, що молитимусь і на вулиці, якщо буде потрібно. Але ключі від храму я віддав, і навіть не тому, що думав тоді, що до мене приходитимуть від сили двоє-троє людей. Я не хотів, щоб мої земляки, односельчани, билися під храмом, щоб з ними відбулось все те, що ми в той момент бачили на інших приходах. І я не знав, що до мене на службу Божу буде приходити то сорок, то п’ятдесят людей», – поділився настоятель.


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Теги: Мирне, Волинь, церква, ПЦУ
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