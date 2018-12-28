Волинські медики везли у київську лікарню важко травмованого пацієнта без трьох пальців

Бригада екстреної медичної допомоги здійснила складне перевезення важко травмованого пацієнта з центру реконструктивно-відновної хірургії та хірургії китиці Луцької міської клінічної лікарні у Київ.Відбулося це 3 квітня, інформує Волинський обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф.За словами медиків, складність перевезення полягала у тому, що пацієнта з діагнозом «травматична ампутація правої китиці на рівні 1-4 пальців. Субтотальна ампутація трьох пальців» потрібно було якнайшвидше транспортувати у Національний інститут хірургії та трансплантології імені О.О. Шалімова в м. Києві.З Луцької міської клінічної лікарні, бригада екстреної медичної допомоги разом з пацієнтом виїхала о 14:02, а вже 19:35 хворого з приймального відділення інституту відразу доставили в операційну, де вже чекала бригада хірургів.У самому Києві бригада затратила 50 хвилин дорогоцінного часу, оскільки в години пік не мала можливості проїхати дорогою з вісьмома смугами руху.