вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У волинянки з прилавку магазину вкрали гаманець

У волинянки з прилавку магазину вкрали гаманець
У Володимирі-Волинського злодій вкрав у жінки з прилавка магазину «Зодіак» гаманець з трьома тисячами гривень.

Потерпілою виявилася 62-річна жителька села Володимирівка, котра скуплялася у цьому торговому закладі, - пише Володимир.медіа.

Правоохоронцям, котрі прибули на місце поді, по гарячих слідах вдалося вирахувати злодія. Ним виявився житель Устилуга. Жінці повернуто гаманець та частину коштів, які не вдалося витратити злодію.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: крадіжка, гаманець, Володимир
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«ВолиньPost» – найпопулярніше інтернет-видання області за результатами березня
Стало відомо, де і ким працює Гунчик
Де і за скільки на Волині придбати лісовий березовий сік. КОНТАКТИ
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На Волині вкотре виявили росіянина-нелегала
Сьогодні, 15:05
Дві луцькі сім’ї отримали ключі від квартир в новобудові
Сьогодні, 14:58
У волинянки з прилавку магазину вкрали гаманець
Сьогодні, 14:52
«Драконівські» штрафи і конфіскація: що загрожує власникам нерозмитнених «євроблях»
Сьогодні, 14:27
У луцькому соборі зцілюватимуть немічних
Сьогодні, 13:50
Схожі новини
У волинянки вкрали гаманець, у якому було 8 тисяч гривень У волинянки вкрали гаманець, у якому було 8 тисяч гривень
18 квітень, 2018, 13:23
У волинянки з квартири поцупили гаманець У волинянки з квартири поцупили гаманець
26 березень, 12:26
У 19-річної волинянки невідомі «свиснули» телевізор і колеса У 19-річної волинянки невідомі «свиснули» телевізор і колеса
20 лютий, 19:31
У волинянки в маршрутці вкрали гаманець У волинянки в маршрутці вкрали гаманець
13 грудень, 2018, 20:19
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На Волині двоє підлітків вкрали скутер
Сьогодні, 16:20
 0
Що робити, якщо купили зіпсований товар: поради волинянам
Сьогодні, 16:14
 0
Втопила немовля у відрі з відходами: жахливі подробиці про горе-матір на Сумщині
Сьогодні, 16:02
 0
У «Промені» відбудеться трансляція матчів чвертьфіналу Ліги чемпіонів 2018/2019*
Сьогодні, 16:00
 0
Заради майбутнього: «Побратими України» саджали дерева з дошкільнятами у Луцьку. ФОТО
Сьогодні, 15:42
 0
Медіа
відео
1/8