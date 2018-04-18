У волинянки з прилавку магазину вкрали гаманець





Потерпілою виявилася 62-річна жителька села Володимирівка, котра скуплялася у цьому торговому закладі, - пише



Правоохоронцям, котрі прибули на місце поді, по гарячих слідах вдалося вирахувати злодія. Ним виявився житель Устилуга. Жінці повернуто гаманець та частину коштів, які не вдалося витратити злодію.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Володимирі-Волинського злодій вкрав у жінки з прилавка магазину «Зодіак» гаманець з трьома тисячами гривень.Потерпілою виявилася 62-річна жителька села Володимирівка, котра скуплялася у цьому торговому закладі, - пише Володимир.медіа Правоохоронцям, котрі прибули на місце поді, по гарячих слідах вдалося вирахувати злодія. Ним виявився житель Устилуга. Жінці повернуто гаманець та частину коштів, які не вдалося витратити злодію.

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