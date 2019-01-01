вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Волинянина з Польщі відправили лікуватися додому

Волинянина з Польщі відправили лікуватися додому
Хворого волинянина з Польщі транспортували на лікування в обласну лікарню.

Про це інформує Волинський обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф.

29 квітня 2019 року в управління охорони здоров’я Волинської облдержадміністрації надійшов лист від Консула України в Гданську (Республіка Польща) з проханням в організації перевезення хворого мешканця Волині до обласної клінічної лікарні, оскільки пацієнт потребує подальшого стаціонарного лікування та реабілітації в Україні.

Так, 03 квітня бригада екстреної медичної допомоги успішно транспортувала хворого з шпиталю міста Костєжина (Поморське воєводство) з діагнозом «гостра ішемія правої нижньої кінцівки з пошкодженням стегна».

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«ВолиньPost» – найпопулярніше інтернет-видання області за результатами березня
Стало відомо, де і ким працює Гунчик
Де і за скільки на Волині придбати лісовий березовий сік. КОНТАКТИ
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У луцький ЦНАП можна принести знайдені документи
Сьогодні, 13:10
Волинянина з Польщі відправили лікуватися додому
Сьогодні, 13:02
«На власні очі глянути – зовсім інше», – речниця поліції Волині про «Супернову»*
Сьогодні, 12:47
Волинські медики везли у київську лікарню важко травмованого пацієнта без трьох пальців
Сьогодні, 12:40
«Молитимусь і на вулиці, якщо буде потрібно», – священик УПЦ (МП) з Волині
Сьогодні, 12:36
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У луцький ЦНАП можна принести знайдені документи
Сьогодні, 13:10
 0
Волинянина з Польщі відправили лікуватися додому
Сьогодні, 13:02
 0
Досягнення та виклики – що отримали українці за п’ять років децентралізації
Сьогодні, 12:53
 0
«На власні очі глянути – зовсім інше», – речниця поліції Волині про «Супернову»*
Сьогодні, 12:47
 0
Волинські медики везли у київську лікарню важко травмованого пацієнта без трьох пальців
Сьогодні, 12:40
 0
Медіа
відео
1/8