Волинянина з Польщі відправили лікуватися додому
Сьогодні, 13:02
Хворого волинянина з Польщі транспортували на лікування в обласну лікарню.
Про це інформує Волинський обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф.
29 квітня 2019 року в управління охорони здоров’я Волинської облдержадміністрації надійшов лист від Консула України в Гданську (Республіка Польща) з проханням в організації перевезення хворого мешканця Волині до обласної клінічної лікарні, оскільки пацієнт потребує подальшого стаціонарного лікування та реабілітації в Україні.
Так, 03 квітня бригада екстреної медичної допомоги успішно транспортувала хворого з шпиталю міста Костєжина (Поморське воєводство) з діагнозом «гостра ішемія правої нижньої кінцівки з пошкодженням стегна».
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Про це інформує Волинський обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф.
29 квітня 2019 року в управління охорони здоров’я Волинської облдержадміністрації надійшов лист від Консула України в Гданську (Республіка Польща) з проханням в організації перевезення хворого мешканця Волині до обласної клінічної лікарні, оскільки пацієнт потребує подальшого стаціонарного лікування та реабілітації в Україні.
Так, 03 квітня бригада екстреної медичної допомоги успішно транспортувала хворого з шпиталю міста Костєжина (Поморське воєводство) з діагнозом «гостра ішемія правої нижньої кінцівки з пошкодженням стегна».
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