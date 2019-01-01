«Драконівські» штрафи і конфіскація: що загрожує власникам нерозмитнених «євроблях»

З 24 травня вступлять в законну силу суттєві зміни до Митного Кодексу України, а разом з ними - і нові штрафи для власників авто на іноземній реєстрації.Про це інформує Волинська митниця ДФС.Порівняльний аналіз ступенів відповідальності за невчасне вивезення транспортного засобу з митної території України або інші неправомірні операції з товарами надаємо у вигляді таблиці ().При цьому звертаємо увагу, що нині максимальний штраф за прострочення терміну транзиту транспортного засобу (застосовується до резидентів) становить 8500 грн, за порушення терміну тимчасового ввезення транспортного засобу (застосовується до нерезидентів) – 17 000 грн.Після 24 травня 2019 року для усіх автовласників, незалежно від їхнього громадянства чи місця постійного проживання, мінімальний штраф (за недоставлення транспортного засобу не більше ніж на добу) становитиме 170 грн, максимальний - 170 тис грн (або конфіскація).Крім того, законодавець доповнив Митний Кодекс України новим видом правопорушення - передача транспортного засобу особистого користування з іноземною реєстрацією у володіння, користування або розпорядження особі, яка його не ввозила. За таке порушення каратимуть штрафом у розмірі 34 тис грн. На таку ж суму штрафуватимуть водіїв, які транспортний засіб особистого користування спробують використати для цілей підприємницької діяльності або отримання доходів в Україні.Такі зміни внесені Законом України № 2612-VII «Про внесення змін до Митного кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо ввезення транспортних засобів на митну територію України», які прийняті Верховною Радою України 8 листопада 2018 року (офіційна публікація Відомості Верховної Ради (ВВР), 2018, № 48, ст.380).