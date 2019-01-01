Дві луцькі сім’ї отримали ключі від квартир в новобудові

Лучанитаз родинами стали власниками двокімнатних квартир в ЖК «Luceoria» на проспекті Волі.Про це йдеться на сайті Луцької міської ради.Подружжя педагогів Степана та Надії Пирогів на квартирну чергу в місті стали 4 квітня 1986 року, приїхавши в Луцьк працювати молодими спеціалістами в педінституті імені Лесі Українки.«Ці сім’ї чекали на власне житло тридцять три та тридцять чотири роки, проживаючи в абсолютно неприйнятних умовах. Одна сім’я мешкала в приміщенні шістнадцяти квадратних метрів, інша – в маленькій кімнатці в гуртожитку. Сьогодні ці щасливі люди отримали великі хороші комфортні квартири в новобудові», - розповів радник міського голови Ігор Поліщук.«Нам обіцяли через три роки дати квартиру, однак чекати довелося тридцять три. Ми вдячні міській раді за те, що в такий нелегкий для країни час, з міського бюджету зуміли викроїти кошти на квартири і, таким чином, подарували нам радість та надію на краще життя», - розповіла Надія Пирога.Нагадаємо, що рішення про надання житла особам, які перебувають на квартирному обліку було прийнято на засіданні виконавчого комітету Луцької міської ради 20 березня 2019 року.